Ходит вокруг да около штрафной соперника сейчас "Бавария", но создать настоящих угроз команды соперника не может. Голевых эпизодов у мюнхенцев пока не было.

Ошиблись в обороне сейчас хозяева. Гнабри пробрасывал сферу на себе на ход, но из рамки вышел голкипер "Униона", который сумел отбить сферу в сторону, не нарушил правила.

Штрафной удар на подступах к штрафной зарабатывает "Бавария". Левандовски и Алаба у мяча стоят. Кто будет пробивать?

Левандовски пробил в итоге в стоящего в "стенке" соперника. В плечо тому сфера попала. Пытались доказать баварцы, что это была игра рукой. Если даже так, то рука была прижатой.

Прозвучал свисток на перерыв. После первых 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди пока "Унион", который сенсационно переигрывает "Баварию". Немного отдохнем и продолжим.

41' МОМЕНТ! Гнабри снова нанес удар по воротам соперника. Мощно он выстрелил в правый от себя угол, и сферу удалось отбить в правом углу голкиперу.

40' Пять минут до конца первого тайма остается. Гнабри пытался протиснуться к воротам соперника - ничего не получается у Сержа.

38' Ровным счетом ничего "Бавария" в первом тайме не показывает. А вот соперник здорово сражается позиционно против своего соперника.

37' Гнабри фолит в районе центрального круга. Получает игрок "Баварии" карточку желтого цвета в свой пассив. Заслуженное наказание.

36' Тойхерт вместо Ингвартсена на поле появляется в составе команды хозяев. Первая ротация в нашем поединке происходит.

35' Ингвартсен Маркус получает сейчас повреждение на поле. Судя по всему, замена игроку потребуется.

34' 10 минут до конца первого тайма. Может, чуть больше. Дэвис снова сыграл в подкате. Рисковал он получить и тут предупреждение, но пронесло.

33' Не так много играть остается соперникам в первом тайме. "Баварии" никак не удается у ворот соперника расположиться.

32' МОМЕНТ! Алаба! Получил он мяч после розыгрыша штрафной на линии штрафной, откуда нанес выстрел в ближний угол, и мяч пролетает рядом со стойкой.

30' С Мюллером не по правилам соперники обошлись. Фиксирует нарушение правил рефери. Будут с правого фланга выполнять подачу футболисты "Баварии". Это может быть опасно.

29' Альфонсо Дэвис нарушает правила в районе центрального круга. Получает в результате первую карточку желтого цвета в этом поединке мюнхенцы.

28' В центре поля фолят против Левандовски. Был фол, Роберт с трудом поднимается. Встречу ему удастся продолжить. Травмы нет.

27' "Бавария" выглядит робко. Имеет она небольшое преимущество по владению мячом над соперником, но это преимущество не назовешь солидным - 45% против 55%.

26' Отбивается берлинская команда от атаки своего оппонента. "Баварии" никак не удается прижать соперника к воротам.

24' По факту, уже со счетом 3:0 должны были вести хозяева, но на табло горит результат 1:0. Левандовски же у нас нанес удар по воротам с линии штрафной. Рикошетом от ноги защитника сфера за лицевую ушла. Угловой.

23' Горецка выполнял передачу в центр, на Павара, который нарушил правила в атаке. Был фол, так что мюнхенцы не доведут свою атаку до ума.

22' Какой-то неловкий момент у ворот "Униона". Нет пенальти, и "Бавария" продолжает проигрывать своему сопернику по счету.

21' Левандовски выходил на рандеву с соперником, но не сумел он реализовать свой шанс. Всему виной тот факт, что Роберт споткнулся, и сделал это сам. 11-метрового удара не будет!

19' АВОНИЙИ! МОМЕНТ! Вышел он на ворота соперника, уложил защитника на газон, после чего пробивал в противоход Нойеру, но не попал в правый угол!

18' Нойер опередил сейчас соперника и сыграл на выходе, выбив мяч подальше от своих ворот. Сложновато по первым минутам обороне "Баварии" приходится. В этом сезоне защита мюнхенцев ошибается часто.

17' Не обнажила пока что "Бавария" свои клыки. Думаю, что берлинцам придется не сладко, но пока "Униону" удается контролировать ситуацию на футбольном поле. На все 100%.

15' За первую четверть часа "Бавария" ни разу даже не пробила по воротам соперника. 3:0 по выстрелам у нас в пользу хозяев поля.

14' В шоке пребывает тренерская скамейка "Баварии", честно говоря. Но "Унион" в нынешнем сезоне не подарок, и многие гранды немецкого футбола уже об этом наслышаны.

13' Мюллер выкатил снаряд на Гнабри, который выполнял то ли пас, то ли удар с правого фланга на дальнюю штангу - никто из партнеров до мяча не добрался.

11' Пытался снова Левандовски по центру разогнать атаку своей команды, но в пылу борьбы Роберт завалил оппонента на газон.

10' Никак у "Баварии" не удается на чужой половине поля оказаться. Такая игра не может радовать наставника гостей, который никак не рассчитывал на такой старт.

9' УХ! На Гнабри пошла передача, но не смог футболист обработать сферу как следует, упустив ее за лицевую линию.

7' Классный гол забили хозяева, ничего не скажешь. Время отвечать теперь "Баварии", которая на старте игры только и отбивалась.

6' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРЁМЕЛЬ! 1:0!

Подача от углового флага слева. Выигрывает игрок "Униона" верх у оппонентов и отправляет сферу головой в дальнюю "девятку".

5' Два угловых подали сейчас футболисты хозяев. Второй корнер сейчас подадут берлинцы. Посмотрим, что из этого получится.

3' МОМЕНТ! АВОНИЙИ! Классная атака хозяев. По центру вышел на ворота игрок "Униона", который не сумел переиграть Нойера в ближнем бою.

2' Выиграл ранее "Лейпциг", и теперь "Бавария" оказалась на втором месте. Сегодня нужно гостям побеждать, иначе лидер в Германии сменится.