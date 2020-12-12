Унион Берлин
1:0
Перерыв
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Бавария
1:0
4' ГолПрёмель Гриша
30' Желтая карточкаАльфонсо Дэвис
37' Желтая карточкаГнабри Серж
45' Желтая карточкаКнохе Робин
31
Кнохе
Робин
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Ричардс КрисЗащитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
30'
37'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.55
|2.
|Андрих Роберт
|3
|0.27
|3.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.18
|4.
|Авонийи Тайво
|2
|0.18
|5.
|Фридрих Марвин
|2
|0.18
|6.
|Тойхерт Седрик
|2
|0.18
|7.
|Бекер Шеральдо
|1
|0.09
|8.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.09
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.09
|10.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.09
|11.
|Эндо Кейта
|1
|0.09
|12.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.09
|13.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|14.
|Гогия Акакий
|0
|0
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|1.09
|2.
|Мюллер Томас
|6 (1)
|0.55
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0.36
|4.
|Сане Лерой
|3
|0.27
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.27
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.18
|7.
|Киммих Йозуа
|1
|0.09
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0.09
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.09
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.09
|11.
|Сарр Буна
|0
|0
|12.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|13.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|2.
|Андрих Роберт
|1
|1
|3.
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|4.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|6.
|Прёмель Гриша
|2
|0
|7.
|Луте Андреас
|1
|0
|8.
|Гисельман Нико
|1
|0
|9.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|2.
|Боатенг Жером
|2
|0
|3.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|4.
|Гнабри Серж
|2
|0
|5.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|7.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|9.
|Горетцка Леон
|1
|0
|10.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|11.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|Бавария
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия
Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин
Бавария Последние 20 матчей: +16 =3 -1Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария
Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|2.
|Бавария
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|34 - 17
|23
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 14
|19
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|24 - 17
|17
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 17
|17
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 19
|13
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 20
|12
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 22
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 25
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|7.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Бавария
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Бавария
Исход игры
Унион Берлин
0% (0)
Ничья
3.2% (5)
Бавария
96.8% (149)
Тотал 2.5
Больше
82.55% (123)
Меньше
17.45% (26)
Обе команды забьют
Да
74.5% (111)
Нет
25.5% (38)
Популярный счёт
1:3 Бавария
33.8% (52)
1:2 Бавария
26.6% (41)
0:2 Бавария
12.3% (19)
0:3 Бавария
9.1% (14)
1:4 Бавария
6.5% (10)
0:1 Бавария
3.2% (5)
2:4 Бавария
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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