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  3. Германия
Унион Берлин
1:0
Перерыв

Стадион:
Бавария
0'
1:0
4' Гол
Прёмель Гриша
30' Желтая карточка
Альфонсо Дэвис
37' Желтая карточка
Гнабри Серж
45' Желтая карточка
Кнохе Робин
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
33
Гризбек
Себастьян
27
Бекер
Шеральдо
32
Ингвартсен
Маркус
15
Бюльтер
Мариус
14
Авонийи
Тайво
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
18
Горетцка
Леон
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Унион Берлин
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

4'
Прёмель Гриша
(Триммель Кристофер)
1:0
30'
 
Альфонсо Дэвис
36'
Тойхерт Седрик
Ингвартсен Маркус
 
37'
 
Гнабри Серж
45'
Кнохе Робин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.55
2. Андрих Роберт 3 0.27
3. Похьянпало Йоэль 2 0.18
4. Авонийи Тайво 2 0.18
5. Фридрих Марвин 2 0.18
6. Тойхерт Седрик 2 0.18
7. Бекер Шеральдо 1 0.09
8. Ингвартсен Маркус 1 0.09
9. Прёмель Гриша 1 0.09
10. Бюльтер Мариус 1 0.09
11. Эндо Кейта 1 0.09
12. Шлоттербек Нико 1 0.09
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Гогия Акакий 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 12 (2) 1.09
2. Мюллер Томас 6 (1) 0.55
3. Гнабри Серж 4 0.36
4. Сане Лерой 3 0.27
5. Мусиала Джамал 3 0.27
6. Коман Кингсли 2 0.18
7. Киммих Йозуа 1 0.09
8. Горетцка Леон 1 0.09
9. Коста Дуглас 1 0.09
10. Алаба Давид 1 0.09
11. Сарр Буна 0 0
12. Эрнандес Люка 0 0
13. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 4 0
2. Андрих Роберт 1 1
3. Гризбек Себастьян 2 0
4. Ленц Кристофер 2 0
5. Ингвартсен Маркус 2 0
6. Прёмель Гриша 2 0
7. Луте Андреас 1 0
8. Гисельман Нико 1 0
9. Рюэрсон Юлиан 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Боатенг Жером 2 0
3. Левандовски Роберт 2 0
4. Гнабри Серж 2 0
5. Павар Бенджамин 2 0
6. Толиссо Корентен 0 1
7. Нойер Мануэль 1 0
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
9. Горетцка Леон 1 0
10. Эрнандес Люка 1 0
11. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 22.73% (5) 9.09% (2) 9.09% (2) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Бавария 11.76% (4) 11.76% (4) 26.47% (9) 17.65% (6) 14.71% (5) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия
Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин
Бавария Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария
Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Берлин 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:3 Бавария Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Бавария 0:1 Заявка 11 7 2 2 34 - 17 23
3. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 11 5 4 2 23 - 14 19
7. Штуттгарт Заявка 11 4 5 2 24 - 17 17
8. Боруссия М Заявка 11 4 5 2 20 - 17 17
9. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта Заявка 11 3 3 5 19 - 20 12
13. Вердер Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 11 1 2 8 12 - 25 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария 0:1 Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Бавария 0:1 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
9. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первых 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди пока "Унион", который сенсационно переигрывает "Баварию". Немного отдохнем и продолжим.
  • Судья
    45'
    Левандовски пробил в итоге в стоящего в "стенке" соперника. В плечо тому сфера попала. Пытались доказать баварцы, что это была игра рукой. Если даже так, то рука была прижатой.
  • Фол, нарушение
    44'
    Штрафной удар на подступах к штрафной зарабатывает "Бавария". Левандовски и Алаба у мяча стоят. Кто будет пробивать?
  • 43'
    Ошиблись в обороне сейчас хозяева. Гнабри пробрасывал сферу на себе на ход, но из рамки вышел голкипер "Униона", который сумел отбить сферу в сторону, не нарушил правила.
  • 42'
    Ходит вокруг да около штрафной соперника сейчас "Бавария", но создать настоящих угроз команды соперника не может. Голевых эпизодов у мюнхенцев пока не было.
  • Опасный момент
    41'
    МОМЕНТ! Гнабри снова нанес удар по воротам соперника. Мощно он выстрелил в правый от себя угол, и сферу удалось отбить в правом углу голкиперу.
  • 40'
    Пять минут до конца первого тайма остается. Гнабри пытался протиснуться к воротам соперника - ничего не получается у Сержа.
  • 38'
    Ровным счетом ничего "Бавария" в первом тайме не показывает. А вот соперник здорово сражается позиционно против своего соперника.
  • Желтая карточка
    37'
    Гнабри фолит в районе центрального круга. Получает игрок "Баварии" карточку желтого цвета в свой пассив. Заслуженное наказание.
  • Замена
    36'
    Тойхерт вместо Ингвартсена на поле появляется в составе команды хозяев. Первая ротация в нашем поединке происходит.
  • Травма, повреждение
    35'
    Ингвартсен Маркус получает сейчас повреждение на поле. Судя по всему, замена игроку потребуется.
  • 34'
    10 минут до конца первого тайма. Может, чуть больше. Дэвис снова сыграл в подкате. Рисковал он получить и тут предупреждение, но пронесло.
  • 33'
    Не так много играть остается соперникам в первом тайме. "Баварии" никак не удается у ворот соперника расположиться.
  • Опасный момент
    32'
    МОМЕНТ! Алаба! Получил он мяч после розыгрыша штрафной на линии штрафной, откуда нанес выстрел в ближний угол, и мяч пролетает рядом со стойкой.
  • Фол, нарушение
    30'
    С Мюллером не по правилам соперники обошлись. Фиксирует нарушение правил рефери. Будут с правого фланга выполнять подачу футболисты "Баварии". Это может быть опасно.
  • Желтая карточка
    29'
    Альфонсо Дэвис нарушает правила в районе центрального круга. Получает в результате первую карточку желтого цвета в этом поединке мюнхенцы.
  • Фол, нарушение
    28'
    В центре поля фолят против Левандовски. Был фол, Роберт с трудом поднимается. Встречу ему удастся продолжить. Травмы нет.
  • 27'
    "Бавария" выглядит робко. Имеет она небольшое преимущество по владению мячом над соперником, но это преимущество не назовешь солидным - 45% против 55%.
  • Угловой
    26'
    Отбивается берлинская команда от атаки своего оппонента. "Баварии" никак не удается прижать соперника к воротам.
  • Опасный момент
    24'
    По факту, уже со счетом 3:0 должны были вести хозяева, но на табло горит результат 1:0. Левандовски же у нас нанес удар по воротам с линии штрафной. Рикошетом от ноги защитника сфера за лицевую ушла. Угловой.
  • 23'
    Горецка выполнял передачу в центр, на Павара, который нарушил правила в атаке. Был фол, так что мюнхенцы не доведут свою атаку до ума.
  • 22'
    Какой-то неловкий момент у ворот "Униона". Нет пенальти, и "Бавария" продолжает проигрывать своему сопернику по счету.
  • Судья
    21'
    Левандовски выходил на рандеву с соперником, но не сумел он реализовать свой шанс. Всему виной тот факт, что Роберт споткнулся, и сделал это сам. 11-метрового удара не будет!
  • Опасный момент
    19'
    АВОНИЙИ! МОМЕНТ! Вышел он на ворота соперника, уложил защитника на газон, после чего пробивал в противоход Нойеру, но не попал в правый угол!
  • 18'
    Нойер опередил сейчас соперника и сыграл на выходе, выбив мяч подальше от своих ворот. Сложновато по первым минутам обороне "Баварии" приходится. В этом сезоне защита мюнхенцев ошибается часто.
  • 17'
    Не обнажила пока что "Бавария" свои клыки. Думаю, что берлинцам придется не сладко, но пока "Униону" удается контролировать ситуацию на футбольном поле. На все 100%.
  • 15'
    За первую четверть часа "Бавария" ни разу даже не пробила по воротам соперника. 3:0 по выстрелам у нас в пользу хозяев поля.
  • 14'
    В шоке пребывает тренерская скамейка "Баварии", честно говоря. Но "Унион" в нынешнем сезоне не подарок, и многие гранды немецкого футбола уже об этом наслышаны.
  • 13'
    Мюллер выкатил снаряд на Гнабри, который выполнял то ли пас, то ли удар с правого фланга на дальнюю штангу - никто из партнеров до мяча не добрался.
  • 11'
    Пытался снова Левандовски по центру разогнать атаку своей команды, но в пылу борьбы Роберт завалил оппонента на газон.
  • 10'
    Никак у "Баварии" не удается на чужой половине поля оказаться. Такая игра не может радовать наставника гостей, который никак не рассчитывал на такой старт.
  • 9'
    УХ! На Гнабри пошла передача, но не смог футболист обработать сферу как следует, упустив ее за лицевую линию.
  • 7'
    Классный гол забили хозяева, ничего не скажешь. Время отвечать теперь "Баварии", которая на старте игры только и отбивалась.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРЁМЕЛЬ! 1:0!
    Подача от углового флага слева. Выигрывает игрок "Униона" верх у оппонентов и отправляет сферу головой в дальнюю "девятку".
  • Угловой
    5'
    Два угловых подали сейчас футболисты хозяев. Второй корнер сейчас подадут берлинцы. Посмотрим, что из этого получится.
  • Опасный момент
    3'
    МОМЕНТ! АВОНИЙИ! Классная атака хозяев. По центру вышел на ворота игрок "Униона", который не сумел переиграть Нойера в ближнем бою.
  • 2'
    Выиграл ранее "Лейпциг", и теперь "Бавария" оказалась на втором месте. Сегодня нужно гостям побеждать, иначе лидер в Германии сменится.
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча в Берлине тем временем стартовала. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.65 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.30 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 6.55 1.38
  2.55 3.30 2.96

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.10 1.12 4.60 1.19 2.27 1.62 1.70 2.15 2.14 1.76 1.42 2.85 1.74 2.10 1.17 4.90 1.13 5.80 1.17 4.90 1.14 5.55 1.05 7.90 1.04 8.70 1.01 14.50 1.01 13.50
6.95 1.11 5.85 1.14 3.10 1.38 2.46 1.56 1.95 2.04 1.52 2.57 1.37 3.15 1.18 4.95 1.15 5.65 1.05 10.00
6.68 1.13 3.07 1.41 2.39 1.63 2.08 1.82 1.77 2.15 1.57 2.53 1.45 2.90 1.73 2.20 1.51 2.69 2.01 1.88 1.14 6.26 1.63 2.38 1.12 7.02 1.14 6.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
4.20 1.22 2.90 1.40 1.09 7.20 1.42 3.20 1.22 4.20
5.05 1.19 3.26 1.34 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05
3.36 1.37 2.30 1.68 1.79 2.10 1.48 2.75 1.18 5.20 1.13 6.46 1.66 2.30 1.45 2.84 1.25 4.13
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.27 1.62 1.68 2.18 1.40 2.90
4.70 1.19 2.28 1.63 1.70 2.15 1.41 2.91 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.24 4.00
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Где смотреть матч Унион Берлин 1:0 Бавария онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Бавария

Исход игры
Унион Берлин
0% (0)
Ничья
3.2% (5)
Бавария
96.8% (149)
Тотал 2.5
Больше
82.55% (123)
Меньше
17.45% (26)
Обе команды забьют
Да
74.5% (111)
Нет
25.5% (38)
Популярный счёт
1:3 Бавария
33.8% (52)
1:2 Бавария
26.6% (41)
0:2 Бавария
12.3% (19)
0:3 Бавария
9.1% (14)
1:4 Бавария
6.5% (10)
0:1 Бавария
3.2% (5)
2:4 Бавария
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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