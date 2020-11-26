  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Унион Берлин
 
Позже

Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.6
2. Андрих Роберт 3 0.3
3. Похьянпало Йоэль 2 0.2
4. Авонийи Тайво 2 0.2
5. Фридрих Марвин 2 0.2
6. Тойхерт Седрик 2 0.2
7. Бекер Шеральдо 1 0.1
8. Ингвартсен Маркус 1 0.1
9. Бюльтер Мариус 1 0.1
10. Эндо Кейта 1 0.1
11. Шлоттербек Нико 1 0.1
12. Триммель Кристофер 0 0
13. Гогия Акакий 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 12 (2) 1.2
2. Мюллер Томас 6 (1) 0.6
3. Гнабри Серж 4 0.4
4. Сане Лерой 3 0.3
5. Мусиала Джамал 3 0.3
6. Коман Кингсли 2 0.2
7. Киммих Йозуа 1 0.1
8. Горетцка Леон 1 0.1
9. Коста Дуглас 1 0.1
10. Алаба Давид 1 0.1
11. Сарр Буна 0 0
12. Эрнандес Люка 0 0
13. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 4 0
2. Андрих Роберт 1 1
3. Гризбек Себастьян 2 0
4. Ленц Кристофер 2 0
5. Ингвартсен Маркус 2 0
6. Прёмель Гриша 2 0
7. Луте Андреас 1 0
8. Гисельман Нико 1 0
9. Рюэрсон Юлиан 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Боатенг Жером 2 0
3. Левандовски Роберт 2 0
4. Павар Бенджамин 2 0
5. Толиссо Корентен 0 1
6. Нойер Мануэль 1 0
7. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
8. Горетцка Леон 1 0
9. Гнабри Серж 1 0
10. Эрнандес Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 22.73% (5) 9.09% (2) 9.09% (2) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Бавария 11.76% (4) 11.76% (4) 26.47% (9) 17.65% (6) 14.71% (5) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия
Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин
Бавария Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария
Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Берлин 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:3 Бавария Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 2 1 34 - 16 23
2. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
3. РБ Лейпциг Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
4. Боруссия Д Заявка 10 6 1 3 22 - 10 19
5. Вольфсбург Заявка 10 4 6 0 16 - 10 18
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
7. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 19 - 16 16
8. Штуттгарт Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
9. Айнтрахт Фр Заявка 10 2 7 1 15 - 17 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта Заявка 10 3 2 5 18 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Фрайбург Заявка 10 1 5 4 12 - 22 8
15. Арминия Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
16. Кёльн Заявка 10 1 4 5 12 - 17 7
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 12 - 24 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
3. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
15. Фрайбург Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
16. Майнц Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
18. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
3. Штуттгарт Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
11. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
12. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 12 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Унион Берлин 0% (0)
    X 3.9% (2)
    Бавария 96.1% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Бавария
    9.50
    6.70
    1.32
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.50 6.30 1.27
    Бонус: 5 000 ₽ 9.20 6.30 1.29
    Бонус: 5 000 ₽ 11.00 6.70 1.32
      9.16 6.51 1.31

    Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    7.10 1.09 6.30 1.10 3.40 1.30 2.75 1.42 2.03 1.79 1.84 1.97 1.64 2.25 1.44 2.70 1.23 3.90 1.18 4.50 1.06 7.30 1.05 7.80 1.01 14.00 1.01 13.50
    7.70 1.09 6.65 1.11 3.45 1.32 2.76 1.46 2.05 1.92 1.66 2.25 1.46 2.76 1.25 4.05 1.18 4.70 1.08 8.00
    3.48 1.33 2.81 1.47 2.32 1.66 2.05 1.85 1.83 2.04 1.64 2.36 1.44 2.92 1.19 5.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 1.89 1.91 1.40 2.80
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68
    3.44 1.34 2.33 1.65 1.92 1.97 1.65 2.33 1.41 3.10
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.50 1.49 1.86 1.88 1.49 2.60
    5.45 1.16 2.50 1.53 1.87 1.93 1.50 2.59 1.20 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.28
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.44
    Где смотреть матч Унион Берлин - Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Унион Берлин - Бавария

    Исход игры
    Унион Берлин
    0% (0)
    Ничья
    3.9% (2)
    Бавария
    96.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (40)
    Меньше
    16.67% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (36)
    Нет
    25% (12)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    33.3% (17)
    1:2 Бавария
    23.5% (12)
    0:3 Бавария
    9.8% (5)
    0:2 Бавария
    9.8% (5)
    1:4 Бавария
    5.9% (3)
    0:1 Бавария
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный