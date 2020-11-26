Унион Берлин
Позже
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.6
|2.
|Андрих Роберт
|3
|0.3
|3.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.2
|4.
|Авонийи Тайво
|2
|0.2
|5.
|Фридрих Марвин
|2
|0.2
|6.
|Тойхерт Седрик
|2
|0.2
|7.
|Бекер Шеральдо
|1
|0.1
|8.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.1
|9.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.1
|10.
|Эндо Кейта
|1
|0.1
|11.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.1
|12.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|13.
|Гогия Акакий
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|1.2
|2.
|Мюллер Томас
|6 (1)
|0.6
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0.4
|4.
|Сане Лерой
|3
|0.3
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.3
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.2
|7.
|Киммих Йозуа
|1
|0.1
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0.1
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.1
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.1
|11.
|Сарр Буна
|0
|0
|12.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|13.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|2.
|Андрих Роберт
|1
|1
|3.
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|4.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|6.
|Прёмель Гриша
|2
|0
|7.
|Луте Андреас
|1
|0
|8.
|Гисельман Нико
|1
|0
|9.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|2.
|Боатенг Жером
|2
|0
|3.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|4.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|5.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|6.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|7.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0
|9.
|Гнабри Серж
|1
|0
|10.
|Эрнандес Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|Бавария
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия
Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин
Бавария Последние 20 матчей: +16 =3 -1Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария
Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|34 - 16
|23
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 10
|19
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|16 - 10
|18
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 16
|16
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 17
|13
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 22
|8
|15.
|Арминия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|16.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 17
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|12 - 24
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 5
|9
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|12.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Унион Берлин - Бавария
Исход игры
Унион Берлин
0% (0)
Ничья
3.9% (2)
Бавария
96.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (40)
Меньше
16.67% (8)
Обе команды забьют
Да
75% (36)
Нет
25% (12)
Популярный счёт
1:3 Бавария
33.3% (17)
1:2 Бавария
23.5% (12)
0:3 Бавария
9.8% (5)
0:2 Бавария
9.8% (5)
1:4 Бавария
5.9% (3)
0:1 Бавария
3.9% (2)
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