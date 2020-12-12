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  2. Матчи
  3. Германия
Боруссия М
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Герта
0'
12' Желтая карточка
Вендт Оскар
16'
21
Зиппель
Тобиас
19
Лазаро
Валентино
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
8
Закария
Денис
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрман
Патрик
11
Вольф
Ханнес
16
Траоре
Ибраима
36
Эмболо
Брель
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
20
Боята
Дедрик
25
Торунарига
Джордан
21
Платтенхардт
Марвин
5
Штарк
Никлас
8
Гендузи
Маттео
11
Лукебакио
Доди
6
Дарида
Владимир
16
Дилросун
Джавайро
9
Пёнтек
Кшиштоф
Боруссия М
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

Ход матча

12'
Вендт Оскар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 4 (2) 0.36
2. Хофманн Йонас 2 (2) 0.18
3. Нойхаус Флориан 2 0.18
4. Плеа Алассан 2 0.18
5. Тюрам Маркус 2 0.18
6. Вольф Ханнес 2 0.18
7. Вендт Оскар 1 0.09
8. Лайнер Штефан 1 0.09
9. Гинтер Маттиас 1 0.09
10. Лазаро Валентино 1 0.09
11. Эмболо Брель 1 0.09
12. Херрман Патрик 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.55
2. Пёнтек Кшиштоф 3 0.27
3. Кордоба Джон 3 0.27
4. Лукебакио Доди 2 0.18
5. Пекарик Петер 2 0.18
6. Нганкам Жессик 1 0.09
7. Дарида Владимир 0 0
8. Миттельштедт Максимилиан 0 0
9. Леки Мэттью 0 0
10. Дилросун Джавайро 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 4 0
2. Бенсебаини Рами 3 0
3. Тюрам Маркус 3 0
4. Херрман Патрик 2 0
5. Эмболо Брель 2 0
6. Вендт Оскар 1 0
7. Штиндль Ларс 1 0
8. Лайнер Штефан 1 0
9. Плеа Алассан 1 0
10. Лазаро Валентино 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 5 0
2. Зеефейк Дейовайзио 1 1
3. Тусар Люка 2 0
4. Пекарик Петер 1 0
5. Боята Дедрик 1 0
6. Платтенхардт Марвин 1 0
7. Кордоба Джон 1 0
8. Штарк Никлас 1 0
9. Миттельштедт Максимилиан 1 0
10. Пёнтек Кшиштоф 1 0
11. Гендузи Маттео 1 0
12. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 26.32% (5) 0 26.32% (5)
 Герта 11.76% (2) 0 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04
Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт
Герта Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта
Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Боруссия М 2:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:3 Герта Бундеслига Герта 0:1 Боруссия М Телеком Кап
Герта 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Боруссия М Товарищеские матчи Герта 1:4 Боруссия М Бундеслига Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:2 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Товарищеские матчи Герта 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Боруссия М Кубок Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 2 1 34 - 16 23
2. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 6 2 3 22 - 10 20
6. Боруссия М 0:0 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
7. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
8. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 3 6 2 19 - 16 15
9. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 19 12
13. Вердер 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 17 12
14. Фрайбург 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 22 9
15. Арминия 0:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Кёльн 0:0 Заявка 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Майнц 0:0 Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
5. Боруссия М 0:0 Заявка 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Вердер 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Герта 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Фрайбург 0:0 Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Майнц 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
18. Кёльн 0:0 Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
3. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта 0:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 7 8
7. Боруссия М 0:0 Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. Вердер 0:0 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
10. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Кёльн 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц 0:0 Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Боруссия М 90.1% (137)
X 9.2% (14)
Герта 0.7% (1)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Герта
2.25
3.65
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.65 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.40 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.64 3.32
  2.22 3.41 3.46

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.03 10.50 1.03 4.05 1.23 3.45 1.31 2.10 1.72 1.99 1.88 1.74 2.17 1.72 2.20 1.44 2.75 1.23 4.20 1.16 5.10 1.06 8.10 1.05 9.50 1.01 14.50
12.00 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.23 1.67 1.77 2.07 1.53 2.68 1.26 3.94 1.20 4.75 1.08 8.40 1.07 9.10 1.01 17.00
4.76 1.22 3.31 1.34 2.84 1.44 2.24 1.70 1.94 1.96 1.71 2.21 1.50 2.65 1.41 2.99 1.50 2.72 1.19 5.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 2.21 1.66 1.48 2.63 1.19 4.80 1.11 6.50
3.32 1.33 2.26 1.64 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
2.73 1.46 2.25 1.68 1.76 2.14 1.47 2.73 1.33 3.30 1.21 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.85 1.30 3.35
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.33
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
Где смотреть матч Боруссия М 0:0 Герта онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Герта

Исход игры
Боруссия М
90.1% (137)
Ничья
9.2% (14)
Герта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (104)
Меньше
29.73% (44)
Обе команды забьют
Да
75.68% (112)
Нет
24.32% (36)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
52.6% (80)
2:0 Боруссия М
16.4% (25)
3:1 Боруссия М
8.6% (13)
1:0 Боруссия М
6.6% (10)
1:1 Ничья
5.9% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Боруссия М
2% (3)
4:2 Боруссия М
1.3% (2)
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