Боруссия М
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Боруссия Парк
Герта
12' Желтая карточкаВендт Оскар
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
11
Вольф
Ханнес
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грюн МаксВратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Редан ДайшонНападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|4 (2)
|0.36
|2.
|Хофманн Йонас
|2 (2)
|0.18
|3.
|Нойхаус Флориан
|2
|0.18
|4.
|Плеа Алассан
|2
|0.18
|5.
|Тюрам Маркус
|2
|0.18
|6.
|Вольф Ханнес
|2
|0.18
|7.
|Вендт Оскар
|1
|0.09
|8.
|Лайнер Штефан
|1
|0.09
|9.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.09
|10.
|Лазаро Валентино
|1
|0.09
|11.
|Эмболо Брель
|1
|0.09
|12.
|Херрман Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.55
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.27
|3.
|Кордоба Джон
|3
|0.27
|4.
|Лукебакио Доди
|2
|0.18
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.18
|6.
|Нганкам Жессик
|1
|0.09
|7.
|Дарида Владимир
|0
|0
|8.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|9.
|Леки Мэттью
|0
|0
|10.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|3.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|4.
|Херрман Патрик
|2
|0
|5.
|Эмболо Брель
|2
|0
|6.
|Вендт Оскар
|1
|0
|7.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|8.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|9.
|Плеа Алассан
|1
|0
|10.
|Лазаро Валентино
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|5
|0
|2.
|Зеефейк Дейовайзио
|1
|1
|3.
|Тусар Люка
|2
|0
|4.
|Пекарик Петер
|1
|0
|5.
|Боята Дедрик
|1
|0
|6.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|7.
|Кордоба Джон
|1
|0
|8.
|Штарк Никлас
|1
|0
|9.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|10.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|11.
|Гендузи Маттео
|1
|0
|12.
|Нганкам Жессик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|0
|26.32% (5)
|Герта
|11.76% (2)
|0
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =6 -5Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04
Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт
Герта Последние 20 матчей: +5 =2 -13Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта
Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Герта 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Боруссия М Товарищеские матчи Герта 1:4 Боруссия М Бундеслига Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:2 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Товарищеские матчи Герта 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Боруссия М Кубок Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|34 - 16
|23
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 10
|20
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|8.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 16
|15
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 19
|13
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 22
|9
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|5.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Арминия
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Вердер
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|18.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|3.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Вердер
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Герта
Исход игры
Боруссия М
90.1% (137)
Ничья
9.2% (14)
Герта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (104)
Меньше
29.73% (44)
Обе команды забьют
Да
75.68% (112)
Нет
24.32% (36)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
52.6% (80)
2:0 Боруссия М
16.4% (25)
3:1 Боруссия М
8.6% (13)
1:0 Боруссия М
6.6% (10)
1:1 Ничья
5.9% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Боруссия М
2% (3)
4:2 Боруссия М
1.3% (2)
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