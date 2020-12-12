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  3. Германия
Боруссия М
1:1
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
12' Желтая карточка
Вендт Оскар
26' Желтая карточка
Пекарик Петер
43' Желтая карточка
Лазаро Валентино
0:1
47' Гол
Гендузи Маттео
68' Желтая карточка
Гендузи Маттео
1:1
70' Гол
Эмболо Брель
82' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
90'+4
21
Зиппель
Тобиас
19
Лазаро
Валентино
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
8
Закария
Денис
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрман
Патрик
11
Вольф
Ханнес
16
Траоре
Ибраима
36
Эмболо
Брель
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
20
Боята
Дедрик
25
Торунарига
Джордан
21
Платтенхардт
Марвин
5
Штарк
Никлас
8
Гендузи
Маттео
11
Лукебакио
Доди
6
Дарида
Владимир
16
Дилросун
Джавайро
9
Пёнтек
Кшиштоф
Боруссия М
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

Ход матча

12'
Вендт Оскар
 
26'
 
Пекарик Петер
43'
Лазаро Валентино
 
47'
0:1
Гендузи Маттео
(Дарида Владимир)
64'
Плеа Алассан
Херрман Патрик
 
65'
Тюрам Маркус
Траоре Ибраима
 
65'
Лайнер Штефан
Вендт Оскар
 
68'
 
Гендузи Маттео
70'
Эмболо Брель
(Гинтер Маттиас)
1:1
75'
 
Тусар Люка
Дарида Владимир
75'
 
Леки Мэттью
Лукебакио Доди
75'
 
Нганкам Жессик
Дилросун Джавайро
82'
Нойхаус Флориан
 
85'
Штиндль Ларс
Вольф Ханнес
 
85'
Бенеш Ласло
Нойхаус Флориан
 
85'
 
Редан Дайшон
Пёнтек Кшиштоф

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 4 (2) 0.36
2. Хофманн Йонас 2 (2) 0.18
3. Нойхаус Флориан 2 0.18
4. Плеа Алассан 2 0.18
5. Эмболо Брель 2 0.18
6. Тюрам Маркус 2 0.18
7. Вольф Ханнес 2 0.18
8. Гинтер Маттиас 1 0.09
9. Вендт Оскар 1 0.09
10. Лайнер Штефан 1 0.09
11. Лазаро Валентино 1 0.09
12. Херрман Патрик 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.55
2. Пёнтек Кшиштоф 3 0.27
3. Кордоба Джон 3 0.27
4. Лукебакио Доди 2 0.18
5. Пекарик Петер 2 0.18
6. Гендузи Маттео 1 0.09
7. Нганкам Жессик 1 0.09
8. Дарида Владимир 0 0
9. Миттельштедт Максимилиан 0 0
10. Леки Мэттью 0 0
11. Дилросун Джавайро 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 5 0
2. Бенсебаини Рами 3 0
3. Тюрам Маркус 3 0
4. Вендт Оскар 2 0
5. Херрман Патрик 2 0
6. Лазаро Валентино 2 0
7. Эмболо Брель 2 0
8. Штиндль Ларс 1 0
9. Лайнер Штефан 1 0
10. Плеа Алассан 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 5 0
2. Зеефейк Дейовайзио 1 1
3. Пекарик Петер 2 0
4. Тусар Люка 2 0
5. Гендузи Маттео 2 0
6. Боята Дедрик 1 0
7. Платтенхардт Марвин 1 0
8. Кордоба Джон 1 0
9. Штарк Никлас 1 0
10. Миттельштедт Максимилиан 1 0
11. Пёнтек Кшиштоф 1 0
12. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 20% (4) 20% (4) 5% (1) 25% (5) 5% (1) 25% (5)
 Герта 11.11% (2) 0 22.22% (4) 22.22% (4) 16.67% (3) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04
Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт
Герта Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта
Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Боруссия М 2:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:3 Герта Бундеслига Герта 0:1 Боруссия М Телеком Кап
Герта 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Боруссия М Товарищеские матчи Герта 1:4 Боруссия М Бундеслига Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:2 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Товарищеские матчи Герта 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Боруссия М Кубок Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Бавария 0:1 Заявка 11 7 2 2 34 - 17 23
3. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 11 5 4 2 23 - 14 19
7. Штуттгарт Заявка 11 4 5 2 24 - 17 17
8. Боруссия М Заявка 11 4 5 2 20 - 17 17
9. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта Заявка 11 3 3 5 19 - 20 12
13. Вердер Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 11 1 2 8 12 - 25 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария 0:1 Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Бавария 0:1 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
9. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Боруссия М 90.1% (137)
X 9.2% (14)
Герта 0.7% (1)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.50 1.20 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 1.18 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.64 3.32
  2.94 1.83 6.53

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.19 10.50 1.03 2.55 1.50 3.45 1.31 1.18 4.75 1.99 1.88 1.74 2.17 1.72 2.20 1.05 9.50 1.23 4.20 1.04 10.00 1.06 8.10 1.05 9.50 1.01 14.50
12.00 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.23 1.67 1.77 2.07 1.53 2.68 1.26 3.94 1.20 4.75 1.08 8.40 1.07 9.10 1.01 17.00
3.07 1.38 2.43 1.57 3.79 1.27 3.09 1.37 2.19 1.71 2.11 1.78 1.58 2.44 1.34 3.28 1.26 3.83 1.50 2.72 1.19 5.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 2.04 2.21 1.66 1.11 6.50 1.19 4.80 1.11 6.50
3.32 1.33 2.26 1.64 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
1.53 2.60 1.30 3.61 1.76 2.14 1.47 2.73 1.33 3.30 1.21 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.85 1.30 3.35
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
Где смотреть матч Боруссия М 1:1 Герта онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Герта

Исход игры
Боруссия М
90.1% (137)
Ничья
9.2% (14)
Герта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (104)
Меньше
29.73% (44)
Обе команды забьют
Да
75.68% (112)
Нет
24.32% (36)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
52.6% (80)
2:0 Боруссия М
16.4% (25)
3:1 Боруссия М
8.6% (13)
1:0 Боруссия М
6.6% (10)
1:1 Ничья
5.9% (9)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Боруссия М
2% (3)
4:2 Боруссия М
1.3% (2)
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