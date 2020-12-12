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  3. Германия
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Арминия
0' 19'
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
5
Гульде
Мануэль
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
9
Хёлер
Лукас
18
Петерсен
Нильс
32
Грифо
Винченцо
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
6
Ван
дер
Хорн
Майк
4
Нильссон
Хоаким
23
Лукоки
Андерсон
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
30
Хартель
Марсель
17
Суку
Себио
36
Шипплок
Свен
9
Клос
Фабиан
Фрайбург
3-4-3
Арминия
4-1-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 4 (1) 0.36
2. Петерсен Нильс 4 0.36
3. Линхарт Филипп 2 0.18
4. Хёлер Лукас 1 0.09
5. Шаллаи Роланд 1 0.09
6. Хёфлер Николас 0 0
7. Кюблер Лукас 0 0
8. Гюнтер Кристиан 0 0
9. Сантамария Батист 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 2 0.18
2. Клос Фабиан 1 0.09
3. Шипплок Свен 1 0.09
4. Эдмундссон Йохан 1 0.09
5. Притль Мануэль 1 0.09
6. Суку Себио 1 0.09
7. Ортега Штефан 0 0
8. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 2 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Линхарт Филипп 2 0
4. Темпельман Лино 2 0
5. Гульде Мануэль 1 0
6. Шмид Жонатан 1 0
7. Хайнц Доминик 1 0
8. Квон Чхан Хун 1 0
9. Хёлер Лукас 1 0
10. Сантамария Батист 1 0
11. Шаллаи Роланд 1 0
12. Демирович Эрмедин 1 0
13. Шлоттербек Кевен 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Ван дер Хорн Майк 3 0
2. Шипплок Свен 2 0
3. Клос Фабиан 2 0
4. Бруннер Седрик 2 0
5. Де Медина Натан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Суку Себио 1 0
8. Хартель Марсель 1 0
9. Кунце Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 0
 Арминия 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург
Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта
Арминия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия
Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Арминия 1:4 Фрайбург Бундеслига 2 Фрайбург 2:2 Арминия Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 2 1 34 - 16 23
2. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 6 2 3 22 - 10 20
6. Боруссия М 0:0 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
7. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
8. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 3 6 2 19 - 16 15
9. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 19 12
13. Вердер 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 17 12
14. Фрайбург 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 22 9
15. Арминия 0:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Кёльн 0:0 Заявка 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Майнц 0:0 Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
5. Боруссия М 0:0 Заявка 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Вердер 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Герта 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Фрайбург 0:0 Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Майнц 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
18. Кёльн 0:0 Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
3. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта 0:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 7 8
7. Боруссия М 0:0 Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. Вердер 0:0 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
10. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Кёльн 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц 0:0 Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Фрайбург 82.8% (125)
X 15.2% (23)
Арминия 2% (3)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Арминия
1.83
4.00
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.95 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 4.00 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 4.00 4.60
  1.83 3.68 4.55

Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.04 8.80 1.05 3.50 1.30 2.85 1.42 1.87 1.92 1.77 2.12 1.55 2.55 1.33 3.25 1.16 5.20 1.11 6.50 1.03 10.00 1.02 12.00 0.00 17.50
12.25 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.05 1.39 2.06 1.85 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 5.00 1.14 5.75 1.05 10.75
3.76 1.29 2.80 1.47 2.18 1.73 1.88 2.00 1.67 2.28 1.47 2.80 1.50 2.74 1.32 3.54 1.14 6.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 2.00 1.81 1.40 2.90 1.14 5.60 1.09 7.20
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.75 1.48 2.25 1.69 1.75 2.16 1.48 2.77 1.34 3.38 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Где смотреть матч Фрайбург 0:0 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Арминия

Исход игры
Фрайбург
82.8% (125)
Ничья
15.2% (23)
Арминия
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (81)
Меньше
44.9% (66)
Обе команды забьют
Да
67.35% (99)
Нет
32.65% (48)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
45.7% (69)
1:0 Фрайбург
21.2% (32)
1:1 Ничья
12.6% (19)
2:0 Фрайбург
9.3% (14)
3:1 Фрайбург
2.6% (4)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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