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  3. Германия
Фрайбург
2:0
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
26' Желтая карточка
Хёлер Лукас
66' Желтая карточка
Хёфлер Николас
1:0
79' Пенальти
Грифо Винченцо
80' Желтая карточка
Грифо Винченцо
2:0
90' Гол
Чон У-Ён
90'+4
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
5
Гульде
Мануэль
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
9
Хёлер
Лукас
18
Петерсен
Нильс
32
Грифо
Винченцо
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
6
Ван
дер
Хорн
Майк
4
Нильссон
Хоаким
23
Лукоки
Андерсон
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
30
Хартель
Марсель
17
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
36
Шипплок
Свен
Фрайбург
3-4-3
Арминия
4-1-3-2

Ход матча

26'
Хёлер Лукас
 
61'
 
Кордова Серхио
Суку Себио
66'
Хёфлер Николас
 
68'
Шаллаи Роланд
Хёлер Лукас
 
77'
Темпельман Лино
Шмид Жонатан
 
77'
Демирович Эрмедин
Петерсен Нильс
 
79'
Грифо Винченцо
1:0
80'
Грифо Винченцо
 
82'
 
Гебауэр Кристиан
Шипплок Свен
82'
 
Зойферт Нильс
Хартель Марсель
86'
Чон У-Ён
Грифо Винченцо
 
89'
 
Мюллер Себастьян
Лукоки Андерсон
90'
Чон У-Ён
(Демирович Эрмедин)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 5 (2) 0.45
2. Петерсен Нильс 4 0.36
3. Линхарт Филипп 2 0.18
4. Хёлер Лукас 1 0.09
5. Шаллаи Роланд 1 0.09
6. Чон У-Ён 1 0.09
7. Хёфлер Николас 0 0
8. Кюблер Лукас 0 0
9. Гюнтер Кристиан 0 0
10. Сантамария Батист 0 0
11. Демирович Эрмедин 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 2 0.18
2. Клос Фабиан 1 0.09
3. Шипплок Свен 1 0.09
4. Эдмундссон Йохан 1 0.09
5. Притль Мануэль 1 0.09
6. Суку Себио 1 0.09
7. Ортега Штефан 0 0
8. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 3 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Хёлер Лукас 2 0
4. Линхарт Филипп 2 0
5. Темпельман Лино 2 0
6. Гульде Мануэль 1 0
7. Шмид Жонатан 1 0
8. Хайнц Доминик 1 0
9. Грифо Винченцо 1 0
10. Квон Чхан Хун 1 0
11. Сантамария Батист 1 0
12. Шаллаи Роланд 1 0
13. Демирович Эрмедин 1 0
14. Шлоттербек Кевен 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Ван дер Хорн Майк 3 0
2. Шипплок Свен 2 0
3. Клос Фабиан 2 0
4. Бруннер Седрик 2 0
5. Де Медина Натан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Суку Себио 1 0
8. Хартель Марсель 1 0
9. Кунце Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Арминия 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург
Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта
Арминия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия
Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Арминия 1:4 Фрайбург Бундеслига 2 Фрайбург 2:2 Арминия Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Бавария 0:1 Заявка 11 7 2 2 34 - 17 23
3. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 11 5 4 2 23 - 14 19
7. Штуттгарт Заявка 11 4 5 2 24 - 17 17
8. Боруссия М Заявка 11 4 5 2 20 - 17 17
9. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта Заявка 11 3 3 5 19 - 20 12
13. Вердер Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 11 1 2 8 12 - 25 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария 0:1 Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Бавария 0:1 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
9. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Фрайбург 82.8% (125)
X 15.2% (23)
Арминия 2% (3)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 13.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 12.00 115.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 4.00 4.60
  3.11 1.68 7.97

Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.20 1.66 8.80 1.05 1.18 4.75 2.85 1.42 1.03 12.00 1.77 2.12 1.55 2.55 1.04 10.00 1.16 5.20 1.04 10.00 1.03 10.00 1.02 12.00 0.00 17.50
12.25 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.05 1.39 2.06 1.85 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 5.00 1.14 5.75 1.05 10.75
1.84 2.04 1.53 2.60 2.62 1.52 1.97 1.91 1.68 2.27 1.47 2.81 1.33 3.44 1.57 2.49 1.44 2.89 1.67 2.28 1.47 2.80 1.50 2.74 1.14 6.25 1.14 6.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.80 2.00 2.00 1.81 1.11 6.50 1.14 5.60 1.09 7.20
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
1.55 2.56 1.32 3.55 1.75 2.16 1.48 2.77 1.34 3.38 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Где смотреть матч Фрайбург 2:0 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Арминия

Исход игры
Фрайбург
82.8% (125)
Ничья
15.2% (23)
Арминия
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (81)
Меньше
44.9% (66)
Обе команды забьют
Да
67.35% (99)
Нет
32.65% (48)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
45.7% (69)
1:0 Фрайбург
21.2% (32)
1:1 Ничья
12.6% (19)
2:0 Фрайбург
9.3% (14)
3:1 Фрайбург
2.6% (4)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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