Фрайбург
2:0
Конец матча
Стадион: Шварцвальд
Арминия
26' Желтая карточкаХёлер Лукас
66' Желтая карточкаХёфлер Николас
1:0
79' ПенальтиГрифо Винченцо
80' Желтая карточкаГрифо Винченцо
2:0
90' ГолЧон У-Ён
17
Суку
Себио
36
Шипплок
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
- Нападающий
-
36 Шипплок СвенНападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
26'
66'
79'
1:0
80'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|5 (2)
|0.45
|2.
|Петерсен Нильс
|4
|0.36
|3.
|Линхарт Филипп
|2
|0.18
|4.
|Хёлер Лукас
|1
|0.09
|5.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.09
|6.
|Чон У-Ён
|1
|0.09
|7.
|Хёфлер Николас
|0
|0
|8.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|9.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|10.
|Сантамария Батист
|0
|0
|11.
|Демирович Эрмедин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|2
|0.18
|2.
|Клос Фабиан
|1
|0.09
|3.
|Шипплок Свен
|1
|0.09
|4.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.09
|5.
|Притль Мануэль
|1
|0.09
|6.
|Суку Себио
|1
|0.09
|7.
|Ортега Штефан
|0
|0
|8.
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|3
|0
|2.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|3.
|Хёлер Лукас
|2
|0
|4.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|5.
|Темпельман Лино
|2
|0
|6.
|Гульде Мануэль
|1
|0
|7.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|8.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|9.
|Грифо Винченцо
|1
|0
|10.
|Квон Чхан Хун
|1
|0
|11.
|Сантамария Батист
|1
|0
|12.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|13.
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|14.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|2.
|Шипплок Свен
|2
|0
|3.
|Клос Фабиан
|2
|0
|4.
|Бруннер Седрик
|2
|0
|5.
|Де Медина Натан
|2
|0
|6.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|7.
|Суку Себио
|1
|0
|8.
|Хартель Марсель
|1
|0
|9.
|Кунце Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Арминия
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург
Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта
Арминия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия
Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|2.
|Бавария
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|34 - 17
|23
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 14
|19
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|24 - 17
|17
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 17
|17
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 19
|13
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 20
|12
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 22
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 25
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|7.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Бавария
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Арминия
Исход игры
Фрайбург
82.8% (125)
Ничья
15.2% (23)
Арминия
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (81)
Меньше
44.9% (66)
Обе команды забьют
Да
67.35% (99)
Нет
32.65% (48)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
45.7% (69)
1:0 Фрайбург
21.2% (32)
1:1 Ничья
12.6% (19)
2:0 Фрайбург
9.3% (14)
3:1 Фрайбург
2.6% (4)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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