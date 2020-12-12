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  3. Германия
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Вердер
0' 17'
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
4
Орбан
Вилли
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
7
Забитцер
Марсель
25
Ольмо
Дани
44
Кампль
Кевин
8
Хайдара
Амаду
9
Поульсен
Юссуф
21
Клюйверт
Джастин
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
5
Аугустинссон
Людвиг
35
Эггештайн
Максимилиан
36
Гросс
Кристиан
10
Биттенкорт
Леонардо
6
Мёхвальд
Кевин
20
Шмид
Романо
19
Сарджент
Джош
РБ Лейпциг
4-3-3
Вердер
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 4 0.36
2. Форсберг Эмиль 3 (1) 0.27
3. Поульсен Юссуф 3 0.27
4. Нкунку Кристофер 2 0.18
5. Забитцер Марсель 2 (2) 0.18
6. Хайдара Амаду 1 0.09
7. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.09
8. Орбан Вилли 1 0.09
9. Юпамекано Део 1 0.09
10. Клюйверт Джастин 1 0.09
11. Конате Ибраима 1 0.09
12. Ольмо Дани 0 0
13. Мукиэле Норди 0 0
14. Самарджич Лазар 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.36
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.27
3. Зельке Дейви 2 0.18
4. Эггештайн Максимилиан 2 0.18
5. Сарджент Джош 1 0.09
6. Мёхвальд Кевин 1 0.09
7. Аугустинссон Людвиг 0 0
8. Гебреселассие Теодор 0 0
9. Юя Осако 0 0
10. Гросс Кристиан 0 0
11. Мбом Жан-Мануэль 0 0
12. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 2 0
2. Орбан Вилли 2 0
3. Нкунку Кристофер 2 0
4. Юпамекано Део 2 0
5. Забитцер Марсель 1 0
6. Поульсен Юссуф 1 0
7. Сорлот Александр 1 0
8. Клостерманн Лукас 1 0
9. Хенрихс Бенджамин 1 0
10. Мукиэле Норди 1 0
11. Хи-Чан Хван 1 0
12. Адамс Тайлер 1 0
13. Ольмо Дани 1 0
14. Хайдара Амаду 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Юя Осако 3 0
3. Мёхвальд Кевин 1 1
4. Аугустинссон Людвиг 2 0
5. Зельке Дейви 2 0
6. Эггештайн Максимилиан 2 0
7. Фридль Марко 2 0
8. Сарджент Джош 2 0
9. Гебреселассие Теодор 1 0
10. Гросс Кристиан 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Чон Тахит 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 10% (2) 25% (5) 20% (4) 20% (4) 10% (2) 15% (3)
 Вердер 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия
ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Вердер Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули
Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бундеслига Вердер 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бундеслига
Вердер 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Товарищеские матчи РБ Лейпциг 2:1 Вердер Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 2 1 34 - 16 23
2. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 6 2 3 22 - 10 20
6. Боруссия М 0:0 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
7. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
8. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 3 6 2 19 - 16 15
9. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 19 12
13. Вердер 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 17 12
14. Фрайбург 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 22 9
15. Арминия 0:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Кёльн 0:0 Заявка 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Майнц 0:0 Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
5. Боруссия М 0:0 Заявка 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Вердер 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Герта 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Фрайбург 0:0 Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Майнц 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
18. Кёльн 0:0 Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
3. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта 0:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 7 8
7. Боруссия М 0:0 Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. Вердер 0:0 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
10. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Кёльн 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц 0:0 Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 19'
    Выиграл подбор на линии чужой штрафной Шмид и с лету пробил по воротам, но у того мяч свалился с ноги и отправился на трибуны.
  • 19'
    С углового навесил Аугустинссон на ближнюю штангу, где первым оказался Мукиэле и вынес мяч подальше.
  • 18'
    С углового навесил Аугустинссон на ближнюю штангу, где первым оказался Мукиеле и вынес мяч подальше.
  • 17'
    В разрез отдавал Кампль в штрафную на ход Поульсену, но тому пробить по воротам не позволил Фридль.
  • 16'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Хайдара и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной исполнят "быки".
  • 15'
    Со штрафного навесил Гросс на дальнюю штангу, куда врывался Биттенкорт, но Гулачи оказался первым на мяче.
  • 14'
    На фланге сбивал Поульсен руками Аугустинссона. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 13'
    С углового навесил Кампль на дальнюю штангу, но прочитал эпизод Павленка и на выходе забрал мяч в руки.
  • Угловой
    12'
    Накрутил соперника на фланге Клюйверт и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 11'
    Мягко забросил в штрафную Кампль, куда врывался Клюйверт, но пробить ему не позволил вышедший из ворот Павленка.
  • 10'
    Теперь уже Хайдара самостоятельно пробивал, сместившись с фланга, но мяч полетел крайне неточно.
  • 9'
    Хайдара ушел от соперника по флангу и подал в центр штрафной, но здесь головой вынес мяч за пределы поля Топрак.
  • 8'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля "быки", даже центр с мячом они не дают перейти сопернику.
  • 7'
    Продавил защитника по флангу Хайдара и прострелил в центр штрафной, но тут до удара дело так и не дошло.
  • 5'
    С правого фланга попытался прострелить в центр штрафной Хайдара, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 4'
    По флангу забросил Гебреселассие на ход Биттенкорту, но того опередил Забитцер и вынес мяч в аут.
  • 3'
    Догнал мяч у лицевой линии Биттенкорт и прострелил низом в штрафную, где пробил Мёхвальд, но на пути мяча оказался защитник.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.10 8.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.50 9.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.60 9.20
  1.42 4.67 8.46

Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.50 0.00 11.00 1.01 4.44 1.20 3.65 1.29 2.22 1.65 2.06 1.79 1.84 2.03 1.73 2.18 1.47 2.65 1.25 3.80 1.18 4.75 1.07 7.30 1.05 9.50 1.01 14.00 1.01 12.00
17.00 1.01 15.50 1.02 4.75 1.19 3.75 1.28 2.38 1.65 1.83 2.00 1.53 2.54 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.20
5.17 1.19 3.52 1.31 3.06 1.39 2.38 1.62 2.05 1.85 1.81 2.08 1.56 2.48 1.45 2.83 1.54 2.63 1.21 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.40 1.51 1.50 2.55 1.25 4.30 1.12 6.10
3.85 1.26 2.43 1.56 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45
2.87 1.42 2.37 1.61 1.85 2.03 1.52 2.59 1.37 3.13 1.23 4.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.40 2.75 1.32 3.35
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
4.75 1.22
Букмекер Да Нет
3.55 1.30
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:0 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Вердер

Исход игры
РБ Лейпциг
95.5% (147)
Ничья
3.9% (6)
Вердер
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.67% (97)
Меньше
35.33% (53)
Обе команды забьют
Да
68% (102)
Нет
32% (48)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
35.7% (55)
2:0 РБ Лейпциг
24.7% (38)
3:1 РБ Лейпциг
22.1% (34)
1:0 РБ Лейпциг
6.5% (10)
1:1 Ничья
3.2% (5)
4:2 РБ Лейпциг
1.3% (2)
3:2 РБ Лейпциг
1.3% (2)
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