РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Вердер
25
Ольмо
Дани
44
Кампль
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Мартель ЭрикЗащитник
-
14 Адамс ТайлерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.36
|2.
|Форсберг Эмиль
|3 (1)
|0.27
|3.
|Поульсен Юссуф
|3
|0.27
|4.
|Нкунку Кристофер
|2
|0.18
|5.
|Забитцер Марсель
|2 (2)
|0.18
|6.
|Хайдара Амаду
|1
|0.09
|7.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.09
|8.
|Орбан Вилли
|1
|0.09
|9.
|Юпамекано Део
|1
|0.09
|10.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.09
|11.
|Конате Ибраима
|1
|0.09
|12.
|Ольмо Дани
|0
|0
|13.
|Мукиэле Норди
|0
|0
|14.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.36
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|3 (1)
|0.27
|3.
|Зельке Дейви
|2
|0.18
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.18
|5.
|Сарджент Джош
|1
|0.09
|6.
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.09
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|8.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|9.
|Юя Осако
|0
|0
|10.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|11.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|12.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|2
|0
|2.
|Орбан Вилли
|2
|0
|3.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|4.
|Юпамекано Део
|2
|0
|5.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|6.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|7.
|Сорлот Александр
|1
|0
|8.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|9.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|10.
|Мукиэле Норди
|1
|0
|11.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|12.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|13.
|Ольмо Дани
|1
|0
|14.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|5
|0
|2.
|Юя Осако
|3
|0
|3.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|4.
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|5.
|Зельке Дейви
|2
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|7.
|Фридль Марко
|2
|0
|8.
|Сарджент Джош
|2
|0
|9.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|10.
|Гросс Кристиан
|1
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|12.
|Классен Дэви
|1
|0
|13.
|Павленка Иржи
|1
|0
|14.
|Чон Тахит
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|10% (2)
|25% (5)
|20% (4)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|Вердер
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия
ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Вердер Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули
Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|34 - 16
|23
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 10
|20
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|8.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 16
|15
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 19
|13
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 22
|9
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|5.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Арминия
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Вердер
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|18.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|3.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Вердер
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Вердер
Исход игры
РБ Лейпциг
95.5% (147)
Ничья
3.9% (6)
Вердер
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.67% (97)
Меньше
35.33% (53)
Обе команды забьют
Да
68% (102)
Нет
32% (48)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
35.7% (55)
2:0 РБ Лейпциг
24.7% (38)
3:1 РБ Лейпциг
22.1% (34)
1:0 РБ Лейпциг
6.5% (10)
1:1 Ничья
3.2% (5)
4:2 РБ Лейпциг
1.3% (2)
3:2 РБ Лейпциг
1.3% (2)
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