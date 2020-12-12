Грамотно подставился на чужой половине поля Хайдара и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной исполнят "быки".

В разрез отдавал Кампль в штрафную на ход Поульсену, но тому пробить по воротам не позволил Фридль.

С углового навесил Аугустинссон на ближнюю штангу, где первым оказался Мукиеле и вынес мяч подальше.

С углового навесил Аугустинссон на ближнюю штангу, где первым оказался Мукиэле и вынес мяч подальше.

Выиграл подбор на линии чужой штрафной Шмид и с лету пробил по воротам, но у того мяч свалился с ноги и отправился на трибуны.

15' Со штрафного навесил Гросс на дальнюю штангу, куда врывался Биттенкорт, но Гулачи оказался первым на мяче.

14' На фланге сбивал Поульсен руками Аугустинссона. Судья все видел и назначил штрафной удар.

13' С углового навесил Кампль на дальнюю штангу, но прочитал эпизод Павленка и на выходе забрал мяч в руки.

12' Накрутил соперника на фланге Клюйверт и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

11' Мягко забросил в штрафную Кампль, куда врывался Клюйверт, но пробить ему не позволил вышедший из ворот Павленка.

10' Теперь уже Хайдара самостоятельно пробивал, сместившись с фланга, но мяч полетел крайне неточно.

9' Хайдара ушел от соперника по флангу и подал в центр штрафной, но здесь головой вынес мяч за пределы поля Топрак.

8' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля "быки", даже центр с мячом они не дают перейти сопернику.

7' Продавил защитника по флангу Хайдара и прострелил в центр штрафной, но тут до удара дело так и не дошло.

5' С правого фланга попытался прострелить в центр штрафной Хайдара, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

4' По флангу забросил Гебреселассие на ход Биттенкорту, но того опередил Забитцер и вынес мяч в аут.

3' Догнал мяч у лицевой линии Биттенкорт и прострелил низом в штрафную, где пробил Мёхвальд, но на пути мяча оказался защитник.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.