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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Вердер

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 4 0.4
2. Форсберг Эмиль 3 (1) 0.3
3. Поульсен Юссуф 3 0.3
4. Нкунку Кристофер 2 0.2
5. Забитцер Марсель 2 (2) 0.2
6. Хайдара Амаду 1 0.1
7. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.1
8. Орбан Вилли 1 0.1
9. Юпамекано Део 1 0.1
10. Клюйверт Джастин 1 0.1
11. Конате Ибраима 1 0.1
12. Ольмо Дани 0 0
13. Мукиэле Норди 0 0
14. Самарджич Лазар 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.4
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.3
3. Зельке Дейви 2 0.2
4. Эггештайн Максимилиан 2 0.2
5. Сарджент Джош 1 0.1
6. Мёхвальд Кевин 1 0.1
7. Аугустинссон Людвиг 0 0
8. Гебреселассие Теодор 0 0
9. Юя Осако 0 0
10. Гросс Кристиан 0 0
11. Мбом Жан-Мануэль 0 0
12. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 2 0
2. Орбан Вилли 2 0
3. Нкунку Кристофер 2 0
4. Юпамекано Део 2 0
5. Забитцер Марсель 1 0
6. Поульсен Юссуф 1 0
7. Сорлот Александр 1 0
8. Клостерманн Лукас 1 0
9. Хенрихс Бенджамин 1 0
10. Мукиэле Норди 1 0
11. Хи-Чан Хван 1 0
12. Адамс Тайлер 1 0
13. Ольмо Дани 1 0
14. Хайдара Амаду 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Юя Осако 3 0
3. Мёхвальд Кевин 1 1
4. Аугустинссон Людвиг 2 0
5. Зельке Дейви 2 0
6. Эггештайн Максимилиан 2 0
7. Фридль Марко 2 0
8. Сарджент Джош 2 0
9. Гебреселассие Теодор 1 0
10. Гросс Кристиан 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Чон Тахит 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 10% (2) 25% (5) 20% (4) 20% (4) 10% (2) 15% (3)
 Вердер 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия
ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Вердер Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули
Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бундеслига Вердер 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бундеслига
Вердер 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Товарищеские матчи РБ Лейпциг 2:1 Вердер Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 2 1 34 - 16 23
2. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
3. РБ Лейпциг Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
4. Боруссия Д Заявка 10 6 1 3 22 - 10 19
5. Вольфсбург Заявка 10 4 6 0 16 - 10 18
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
7. Боруссия М Заявка 10 4 4 2 19 - 16 16
8. Штуттгарт Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
9. Айнтрахт Фр Заявка 10 2 7 1 15 - 17 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта Заявка 10 3 2 5 18 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Фрайбург Заявка 10 1 5 4 12 - 22 8
15. Арминия Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
16. Кёльн Заявка 10 1 4 5 12 - 17 7
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 12 - 24 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
3. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
15. Фрайбург Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
16. Майнц Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
18. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
3. Штуттгарт Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
11. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
12. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    РБ Лейпциг 92.9% (52)
    X 7.1% (4)
    Вердер 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Вердер
    1.38
    5.55
    9.35
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.38 5.20 7.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.40 9.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.55 8.10
      1.36 5.44 9.35

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    20.00 0.00 13.00 1.01 5.10 1.17 4.30 1.20 2.55 1.50 2.11 1.73 2.03 1.81 1.79 2.05 1.65 2.35 1.35 3.15 1.25 3.80 1.08 6.20 1.06 6.80 1.01 11.50 1.01 12.00
    16.50 1.01 15.50 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.62 1.55 2.02 1.81 1.64 2.29 1.33 3.36 1.26 3.94 1.11 6.70
    5.70 1.17 2.65 1.53 2.35 1.65 2.06 1.85 1.80 2.11 1.64 2.38 1.25 4.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.51 1.61 2.31 1.25 4.00
    3.85 1.26 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
    3.29 1.38 2.61 1.55 1.94 1.96 1.65 2.36 1.45 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.70 1.55 2.37 1.32 3.20
    5.35 1.16 3.76 1.27 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.05
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.36
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Вердер

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    92.9% (52)
    Ничья
    7.1% (4)
    Вердер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (32)
    Меньше
    39.62% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    66.04% (35)
    Нет
    33.96% (18)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    35.7% (20)
    2:0 РБ Лейпциг
    26.8% (15)
    3:1 РБ Лейпциг
    16.1% (9)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.4% (3)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    4:2 РБ Лейпциг
    3.6% (2)
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