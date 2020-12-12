Майнц
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Опель-Арена
Кёльн
19
Ньякат
Мусса
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
21
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
22 Абасс ИссаПолузащитник
-
11 Чжи Дон-ВоньПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jan-Moritz Lichte
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейНападающий
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.64
|2.
|Кайсон Робин
|2
|0.18
|3.
|Штёгер Кевин
|1
|0.09
|4.
|Онисиво Карим
|1
|0.09
|5.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.09
|6.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|7.
|Озтунали Левин
|0
|0
|8.
|Баррейро Леандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скири Эйе
|3
|0.27
|2.
|Дуда Ондрей
|2
|0.18
|3.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.18
|4.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.18
|5.
|Тилманн Ян
|1
|0.09
|6.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.09
|7.
|Вольф Мариус
|0
|0
|8.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|9.
|Эзкан Салих
|0
|0
|10.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|4
|1
|2.
|Латца Данни
|5
|0
|3.
|Юсте Йерри
|3
|0
|4.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|5.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|6.
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|7.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|8.
|Центнер Робин
|1
|0
|9.
|Малонг Кунде
|1
|0
|10.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|3
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|3.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|4.
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|5.
|Вольф Мариус
|2
|0
|6.
|Хектор Йонас
|2
|0
|7.
|Скири Эйе
|2
|0
|8.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|9.
|Якобс Исмаил
|2
|0
|10.
|Эзкан Салих
|1
|0
|11.
|Хорн Яннес
|1
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|25% (3)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Кёльн
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +5 =2 -13Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04
Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург
Кёльн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн
Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц
Последние игры между собой
Майнц: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Кёльн 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Кёльн Бундеслига Майнц 0:3 Кёльн Товарищеские матчи Майнц 2:3 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Кёльн Кубок Майнц 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Майнц Бундеслига Кёльн 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:1 Кёльн Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|34 - 16
|23
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 10
|20
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|8.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 16
|15
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 19
|13
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 22
|9
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|5.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Арминия
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Вердер
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|18.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|3.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Вердер
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Кёльн
Исход игры
Майнц
41.3% (62)
Ничья
47.3% (71)
Кёльн
11.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
36.05% (53)
Меньше
63.95% (94)
Обе команды забьют
Да
78.23% (115)
Нет
21.77% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (63)
2:1 Майнц
22% (33)
1:0 Майнц
16.7% (25)
1:2 Кёльн
8.7% (13)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Кёльн
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!