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  2. Матчи
  3. Германия
Майнц
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Кёльн
0' 16'
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
29
Буркардт
Джонатан
20
Фернандес
Эдимилсон
6
Латца
Данни
18
Брозински
Даниэль
5
Бутьюс
Жан-Поль
21
Онисиво
Карим
9
Матета
Жан-Филипп
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
33
Борнаув
Себастьян
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
8
Якобс
Исмаил
21
Эзкан
Салих
20
Реджбекай
Элвис
18
Дуда
Ондрей
29
Тилманн
Ян
Майнц
3-4-2-1
Кёльн
3-3-2-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.64
2. Кайсон Робин 2 0.18
3. Штёгер Кевин 1 0.09
4. Онисиво Карим 1 0.09
5. Брозински Даниэль 1 (1) 0.09
6. Бутьюс Жан-Поль 0 0
7. Озтунали Левин 0 0
8. Баррейро Леандро 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.27
2. Дуда Ондрей 2 0.18
3. Дрекслер Доминик 2 0.18
4. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.18
5. Тилманн Ян 1 0.09
6. Реджбекай Элвис 1 0.09
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Эзкан Салих 0 0
10. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 4 1
2. Латца Данни 5 0
3. Юсте Йерри 3 0
4. Матета Жан-Филипп 2 0
5. Чжи Дон-Вонь 1 0
6. Бутьюс Жан-Поль 1 0
7. Фернандес Эдимилсон 1 0
8. Центнер Робин 1 0
9. Малонг Кунде 1 0
10. Килиан Лука 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 3 0
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Соренсен Фредерик 2 0
4. Кцихос Рафаэль 2 0
5. Вольф Мариус 2 0
6. Хектор Йонас 2 0
7. Скири Эйе 2 0
8. Реджбекай Элвис 2 0
9. Якобс Исмаил 2 0
10. Эзкан Салих 1 0
11. Хорн Яннес 1 0
12. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 25% (3) 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Кёльн 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04
Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург
Кёльн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн
Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц

Последние игры между собой

Майнц: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Кёльн 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Бундеслига
Кёльн 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Кёльн Бундеслига Майнц 0:3 Кёльн Товарищеские матчи Майнц 2:3 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Кёльн Кубок Майнц 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Майнц Бундеслига Кёльн 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:1 Кёльн Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 2 1 34 - 16 23
2. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 6 2 3 22 - 10 20
6. Боруссия М 0:0 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
7. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
8. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 3 6 2 19 - 16 15
9. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 19 12
13. Вердер 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 17 12
14. Фрайбург 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 22 9
15. Арминия 0:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Кёльн 0:0 Заявка 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Майнц 0:0 Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
5. Боруссия М 0:0 Заявка 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Вердер 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Герта 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Фрайбург 0:0 Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Майнц 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
18. Кёльн 0:0 Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
3. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта 0:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 7 8
7. Боруссия М 0:0 Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. Вердер 0:0 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
10. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Кёльн 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц 0:0 Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Майнц 41.3% (62)
X 47.3% (71)
Кёльн 11.3% (17)
Все прогнозы
2.36 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Кёльн
2.57
3.65
3.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.55 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.65 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.52 3.02
  2.57 3.35 2.89

Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.03 9.00 1.04 3.85 1.27 2.90 1.39 2.04 1.83 1.82 2.06 1.60 2.44 1.39 3.00 1.17 4.90 1.12 5.55 1.03 10.50 1.03 10.00 1.01 17.00 0.00 14.50
11.25 1.04 9.70 1.06 3.84 1.27 2.96 1.41 2.03 1.87 1.58 2.41 1.39 3.05 1.18 5.05 1.14 5.85 1.05 11.00
4.23 1.25 3.18 1.37 2.73 1.48 2.16 1.75 1.88 2.02 1.67 2.29 1.46 2.78 1.37 3.14 1.39 3.19 1.15 6.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 2.04 1.78 1.44 2.75 1.15 5.50 1.10 6.80
3.04 1.38 2.04 1.78 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
2.67 1.48 2.21 1.70 1.73 2.19 1.46 2.78 1.33 3.34 1.20 4.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.76 2.03 1.31 3.15 1.28 3.45
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Майнц 0:0 Кёльн онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 0:0 Кёльн

Исход игры
Майнц
41.3% (62)
Ничья
47.3% (71)
Кёльн
11.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
36.05% (53)
Меньше
63.95% (94)
Обе команды забьют
Да
78.23% (115)
Нет
21.77% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (63)
2:1 Майнц
22% (33)
1:0 Майнц
16.7% (25)
1:2 Кёльн
8.7% (13)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Кёльн
1.3% (2)
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