  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Штуттгарт
0' 18'
1
Бюрки
Роман
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
16
Аканджи
Мануэль
2
Морей
Матеу
28
Витсель
Аксель
22
Беллингхем
Джуд
13
Геррейро
Рафаэль
7
Санчо
Джедон
32
Джованни
Рейна
11
Ройс
Марко
1
Кобель
Грегор
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
3
Эндо
Ватару
14
Вамангитука
Силла
20
Фёрстер
Филипп
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
31
Климович
Матео
7
Кулибали
Тангуй
Боруссия Д
3-4-2-1
Штуттгарт
3-1-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 0.91
2. Хуммельс Матс 3 0.27
3. Джованни Рейна 2 0.18
4. Ройс Марко 2 0.18
5. Геррейро Рафаэль 1 0.09
6. Джан Эмре 1 0.09
7. Азар Торган 1 0.09
8. Аканджи Мануэль 1 0.09
9. Пасслак Феликс 1 0.09
10. Санчо Джедон 0 0
11. Беллингхем Джуд 0 0
12. Мёнье Тома 0 0
13. Брандт Юлиан 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамангитука Силла 5 (1) 0.45
2. Калайджич Саша 3 0.27
3. Гонсалес Николас 3 (2) 0.27
4. Кастро Гонсало 2 0.18
5. Кемпф Марк-Оливер 2 0.18
6. Дидави Даниэль 1 0.09
7. Климович Матео 1 0.09
8. Мангаля Орель 1 0.09
9. Кулибали Тангуй 1 0.09
10. Эндо Ватару 0 0
11. Клемент Филипп 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Джан Эмре 3 0
2. Витсель Аксель 2 0
3. Делани Томас 2 0
4. Хуммельс Матс 1 0
5. Мёнье Тома 1 0
6. Геррейро Рафаэль 1 0
7. Аканджи Мануэль 1 0
8. Холанн Эрлинг 1 0
9. Джованни Рейна 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 5 0
2. Вамангитука Силла 3 0
3. Штенцель Паскаль 1 1
4. Дидави Даниэль 2 0
5. Кемпф Марк-Оливер 2 0
6. Мангаля Орель 2 0
7. Гонсалес Николас 2 0
8. Эндо Ватару 1 0
9. Каразор Атакан 1 0
10. Мавропанос Константинос 1 0
11. Калайджич Саша 1 0
12. Массимо Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 0 0 13.64% (3) 31.82% (7) 27.27% (6) 27.27% (6)
 Штуттгарт 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1) 15.79% (3) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн
Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум
Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм
Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Штуттгарт: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Боруссия Д 3:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Бундеслига
Штуттгарт 0:3 Боруссия Д Бундеслига Штуттгарт 1:3 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 4:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Штуттгарт Бундеслига Боруссия Д 4:4 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Боруссия Д Бундеслига Штуттгарт 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 2 1 34 - 16 23
2. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 6 2 3 22 - 10 20
6. Боруссия М 0:0 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
7. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 22 - 14 16
8. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 3 6 2 19 - 16 15
9. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 19 12
13. Вердер 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 17 12
14. Фрайбург 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 22 9
15. Арминия 0:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Кёльн 0:0 Заявка 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Майнц 0:0 Заявка 11 1 3 7 12 - 24 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
5. Боруссия М 0:0 Заявка 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Вердер 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Герта 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Фрайбург 0:0 Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Майнц 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
18. Кёльн 0:0 Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
3. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Герта 0:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 7 8
7. Боруссия М 0:0 Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. Вердер 0:0 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
10. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Кёльн 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц 0:0 Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 17'
    Вчетвером прессингуют гости защитников "Боруссии", но спокойно те выходят из-под такого прессинга, нужно встрепенуться дортмундцам. 
  • 16'
    Сначала Рейна потерял мяч на чужой половине поля, тут же вступил в отбор, но нарушил правила, не идёт пока игра у хозяев.
  • Угловой
    15'
    Угловой заработали хозяева. Санчо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной, пошёл на выход Кобель и спокойно забрал мяч в руки.
  • 14'
    Эндо в центре поля грубовато наступил на ногу Рейне, за такой фол иной раз и желтую карточку могут показать, но арбитр ограничился устным предупреждением. 
  • Опасный момент
    13'
    Классный момент! Вамангитука с правого фланга прострелил на ближнюю штангу ворот хозяев, забежал туда Кулибали и с близкой дистанции пробил чуть правее створа.
  • Офсайд
    12'
    Стандарт на правом фланге заработали гости. Соса выполнил подачу в штрафную "Боруссии", а там оказывается в положении "вне игры" Кулибали.
  • 11'
    Перекатывают мяч на своей половине поля хозяева, пытаются прессинговать их футболисты "Штуттгарта", но делают это как-то неорганизованно. 
  • 10'
    Классная проникающая передача на левый фланг на Геррейро, который прострелил во вратарскую, выбивает оттуда мяч Константинос.
  • 9'
    И вот наконец-то перешли в позиционную атаку футболисты "Боруссии". С левого фланга пошёл прострел в штрафную "Штуттгарта", но защитники надежны.
  • Угловой
    8'
    А подача Сосы со стандарта ничем опасным не закончилась, но тем не менее продолжается атака гостей, тяжеловато "Боруссии".
  • Опасный момент
    7'
    Соса подошёл к мячу и пробил в левый верхний угол, не таким сильным был удар, поэтому удается спасти Бюрки свою команду.
  • 6'
    Вамангитука получил мяч в метрах двадцати пяти от ворот хозяев, а ему сзади въехал в ноги Беллингхем, опасный штрафной будет.
  • 5'
    Много борьбы в центре поля в последнюю минуты, не хотят гости отдавать мяч своему сопернику, а "Боруссия" дома обороняться не планирует.
  • 4'
    Совсем не выходят в атаку хозяева, кажется, что на быстрый гол делал ставку главный тренер "Штуттгарта".
  • Опасный момент
    3'
    Эндо подхватил мяч недалеко от центрального круга, прошёл несколько метров вперед и мощно выстрелил по воротам, не без труда справляется с этим ударом Бюрки.
  • 2'
    Активно прессингуют своего соперника гости с первых минут, но никаких проблем дортмундцам это не доставляет, спокойно они выходят из обороны.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.50 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 5.10 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.65 6.85
  1.58 4.22 5.83

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
23.00 0.00 13.50 1.01 5.30 1.13 4.50 1.19 2.65 1.47 2.15 1.75 1.88 1.98 1.62 2.27 1.38 3.05 1.28 3.90 1.12 5.70 1.10 7.20 1.02 11.00 1.01 13.00 0.00 15.50
5.45 1.16 4.40 1.22 2.57 1.52 2.04 1.80 1.68 2.32 1.36 3.20 1.27 3.84 1.12 6.45 1.10 7.20 1.03 13.25
4.93 1.19 2.79 1.47 2.31 1.66 2.05 1.83 1.78 2.11 1.60 2.42 1.49 2.73 1.53 2.67 1.28 3.99 1.11 7.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.65 1.47 1.62 2.27 1.27 3.70 1.16 5.10
3.68 1.28 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
3.21 1.37 2.64 1.51 2.07 1.81 1.65 2.33 1.46 2.83 1.48 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.12 1.67 1.58 2.28 1.35 3.05
5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.20
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Боруссия Д 0:0 Штуттгарт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Боруссия Д
92.9% (143)
Ничья
7.1% (11)
Штуттгарт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.33% (104)
Меньше
30.67% (46)
Обе команды забьют
Да
68.67% (103)
Нет
31.33% (47)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
40.3% (62)
2:0 Боруссия Д
22.7% (35)
3:1 Боруссия Д
14.3% (22)
3:0 Боруссия Д
5.2% (8)
3:2 Боруссия Д
4.5% (7)
1:1 Ничья
4.5% (7)
1:0 Боруссия Д
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный