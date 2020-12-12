Классный момент! Вамангитука с правого фланга прострелил на ближнюю штангу ворот хозяев, забежал туда Кулибали и с близкой дистанции пробил чуть правее створа.

Эндо в центре поля грубовато наступил на ногу Рейне, за такой фол иной раз и желтую карточку могут показать, но арбитр ограничился устным предупреждением.

Угловой заработали хозяева. Санчо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной, пошёл на выход Кобель и спокойно забрал мяч в руки.

Сначала Рейна потерял мяч на чужой половине поля, тут же вступил в отбор, но нарушил правила, не идёт пока игра у хозяев.

Вчетвером прессингуют гости защитников "Боруссии", но спокойно те выходят из-под такого прессинга, нужно встрепенуться дортмундцам.

12' Стандарт на правом фланге заработали гости. Соса выполнил подачу в штрафную "Боруссии", а там оказывается в положении "вне игры" Кулибали.

11' Перекатывают мяч на своей половине поля хозяева, пытаются прессинговать их футболисты "Штуттгарта", но делают это как-то неорганизованно.

10' Классная проникающая передача на левый фланг на Геррейро, который прострелил во вратарскую, выбивает оттуда мяч Константинос.

9' И вот наконец-то перешли в позиционную атаку футболисты "Боруссии". С левого фланга пошёл прострел в штрафную "Штуттгарта", но защитники надежны.

8' А подача Сосы со стандарта ничем опасным не закончилась, но тем не менее продолжается атака гостей, тяжеловато "Боруссии".

7' Соса подошёл к мячу и пробил в левый верхний угол, не таким сильным был удар, поэтому удается спасти Бюрки свою команду.

6' Вамангитука получил мяч в метрах двадцати пяти от ворот хозяев, а ему сзади въехал в ноги Беллингхем, опасный штрафной будет.

5' Много борьбы в центре поля в последнюю минуты, не хотят гости отдавать мяч своему сопернику, а "Боруссия" дома обороняться не планирует.

4' Совсем не выходят в атаку хозяева, кажется, что на быстрый гол делал ставку главный тренер "Штуттгарта".

3' Эндо подхватил мяч недалеко от центрального круга, прошёл несколько метров вперед и мощно выстрелил по воротам, не без труда справляется с этим ударом Бюрки.

2' Активно прессингуют своего соперника гости с первых минут, но никаких проблем дортмундцам это не доставляет, спокойно они выходят из обороны.