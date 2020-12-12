Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Штуттгарт
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|0.91
|2.
|Хуммельс Матс
|3
|0.27
|3.
|Джованни Рейна
|2
|0.18
|4.
|Ройс Марко
|2
|0.18
|5.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.09
|6.
|Джан Эмре
|1
|0.09
|7.
|Азар Торган
|1
|0.09
|8.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.09
|9.
|Пасслак Феликс
|1
|0.09
|10.
|Санчо Джедон
|0
|0
|11.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|12.
|Мёнье Тома
|0
|0
|13.
|Брандт Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамангитука Силла
|5 (1)
|0.45
|2.
|Калайджич Саша
|3
|0.27
|3.
|Гонсалес Николас
|3 (2)
|0.27
|4.
|Кастро Гонсало
|2
|0.18
|5.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.18
|6.
|Дидави Даниэль
|1
|0.09
|7.
|Климович Матео
|1
|0.09
|8.
|Мангаля Орель
|1
|0.09
|9.
|Кулибали Тангуй
|1
|0.09
|10.
|Эндо Ватару
|0
|0
|11.
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джан Эмре
|3
|0
|2.
|Витсель Аксель
|2
|0
|3.
|Делани Томас
|2
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|5.
|Мёнье Тома
|1
|0
|6.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|7.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|8.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|9.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|5
|0
|2.
|Вамангитука Силла
|3
|0
|3.
|Штенцель Паскаль
|1
|1
|4.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|5.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|6.
|Мангаля Орель
|2
|0
|7.
|Гонсалес Николас
|2
|0
|8.
|Эндо Ватару
|1
|0
|9.
|Каразор Атакан
|1
|0
|10.
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|11.
|Калайджич Саша
|1
|0
|12.
|Массимо Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|0
|0
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|27.27% (6)
|27.27% (6)
|Штуттгарт
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн
Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум
Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм
Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Штуттгарт: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Штуттгарт 0:3 Боруссия Д Бундеслига Штуттгарт 1:3 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 4:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Штуттгарт Бундеслига Боруссия Д 4:4 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Боруссия Д Бундеслига Штуттгарт 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|34 - 16
|23
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 10
|20
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 14
|16
|8.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 16
|15
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 19
|13
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 22
|9
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|5.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Арминия
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Вердер
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|18.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|3.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Герта
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Вердер
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Штуттгарт
Исход игры
Боруссия Д
92.9% (143)
Ничья
7.1% (11)
Штуттгарт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.33% (104)
Меньше
30.67% (46)
Обе команды забьют
Да
68.67% (103)
Нет
31.33% (47)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
40.3% (62)
2:0 Боруссия Д
22.7% (35)
3:1 Боруссия Д
14.3% (22)
3:0 Боруссия Д
5.2% (8)
3:2 Боруссия Д
4.5% (7)
1:1 Ничья
4.5% (7)
1:0 Боруссия Д
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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