Второй тайм в Лондоне!

Виллиан на правом фланге оказался в офсайде.

Удар Сака с двадцати двух метров заблокировал Лоутон.

45' Тарковски в верховой борьбе с Габриэлем у своей штрафной площади получил травму. медики вышли оказать помощь защитнику "Бёрнли".

44' Виллиан от углового флага навесил на Габриэля, который головой пробил в Поупа.

42' Навес Брэйди слева получился слабым и низким. Холдинг перехватил мяч.

41' Сака оказался в офсайде.

40' Виллиан справа сместился к центру и сделал пас в ноги сопернику.

39' Вествуд справа со штрафного навесил точно в руки Лено.

38' Ляказетт на фланге сбил Вествуда.

36' Прострел Виллиана справа в центр штрафной площади соперники перехватили.

35' У Бельерина не прошёл заброс вперёд по правому флангу на Ляказетта.

34' Брэйди за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.

33' Тарковски оказался в офсайде.

32' Холдинг в центре поля подтолкнул Вуда в спину.

30' Разыграли хозяева угловой удар. Виллиан навесил на Габриэля, который головой пробил рядом с левой штангой.

29' Виллиан от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Ляказетт не смог выиграть борьбу вверху у соперников.

28' Тирни слева прострелил на Ляказатта, удар которого в упор парировал ногами Поуп.

26' Лено решил рискованными передачами на партнёров пощекотать нервы болельщикам. Пока всё сложилось удачно для немца.

25' Поуп ещё раз играет ногами за пределами штрафной площади. На этот раз рискованно действовал голкипер, но ситуацию успел разрядить.

24' Макнил слева прошёл до чужой штрафной площади и навесил на дальнюю штангу, куда никто из партнёров не успел прибежать.

23' Вуд оказался в офсайде.

22' сака слева навесил на Холдинга, который головой с двенадцати метров пробил немного выше перекладины.

21' Виллиан от углового флага навесил на ближнюю штангу. Ми переправил мяч головой на противоположный фланг.

20' Поуп выскочил на фланг за пределы штрафной площади и не позволил добраться до мяча Тирни.

19' Виллиан от углового флага навесил к воротам, откуда мяч головой выбил Ми.

18' Удар Бельерина с двадцати четырёх метров заблокировал Браунхилл.

17' Ляказетт с близкого расстояния попал мячом в голову Ми, который при этом столкнулся с Бельерином. Скотт сразу остановил игру, но всё обошлось без серьёзных повреждений.

16' Усилился дождь в Лондоне.

15' ВУД!!! Брэйди справа навесил на Вуда, который бил головой без помех с семи метров, но не попал в левый угол.

14' Разыграли хозяева угловой удар. Подача Виллиана слева на дальнюю штангу получилась слишком сильной.

13' Виллиан после подачи слева сделал скидку на Ляказетта, который в падении не попал ногой по мячу.

12' Виллиан исполнил первый угловой удар в матче. Розыгрыш с Бельерином опасного продолжения не получил.

11' Ридригес забрался в офсайд.

10' Макнил у центральной линии поля перехватил мяч, но побежал не вперёд, а поперёк поля. Передачу Дуайт и вовсе сделал назад.

9' Виллиан справа навесил в руки Поупу.

8' Прострел Тирни слева не дошёл до Сака в центре штрафной площади.

6' Без моментов проходят стартовые минуты встречи. Днём в Лондоне шёл дождь, который к матчу немного стих.

5' Обамеянг слева покатил мяч на Сака, который оказался не готов к передаче, находясь уже на линии штрафной площади.

4' Против Ляказетта опасно сыграли соперники у центрального круга.

3' Проход Тирни по левому флангу вперёд заблокировал Лоутон.

2' "Арсенал" играет в красных футболках и белых трусах, "Бёрнли" - в тёмно-серых футболках и чёрных трусах.