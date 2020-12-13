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  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Бёрнли
0'
33' Желтая карточка
Брэйди Роберт
47'
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
25
Эльнени
Мохамед
34
Джака
Гранит
12
Виллиан
Боргес
9
Ляказетт
Александр
7
Сака
Букайо
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
12
Брэйди
Роберт
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
Арсенал
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

33'
 
Брэйди Роберт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.25
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.17
3. Габриэль дос Сантос 2 0.17
4. Пепе Николя 1 0.08
5. Нкетиа Эдди 1 0.08
6. Сака Букайо 1 0.08
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 2 0.18
2. Вествуд Эшли 1 0.09
3. Брэйди Роберт 1 0.09
4. Данн Джимми 1 0.09
5. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 4 0
2. Ляказетт Александр 2 0
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
4. Джака Гранит 2 0
5. Холдинг Роб 2 0
6. Пепе Николя 0 1
7. Себальос Дани 1 0
8. Парти Томас 1 0
9. Тирни Киран 1 0
10. Габриэль дос Сантос 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Родригес Джей 2 0
3. Лонг Кевин 2 0
4. Барнс Эшли 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Лоутон Мэттью 1 0
8. Тарковски Джеймс 1 0
9. Брэйди Роберт 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 10% (1) 30% (3) 0 20% (2) 30% (3) 10% (1)
 Бёрнли 60% (3) 0 0 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон
Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР
Бёрнли Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли
Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Бёрнли 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига
Арсенал 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:0 Арсенал Кубок Carling Бёрнли 0:2 Арсенал Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер 3:0 Заявка 12 8 0 4 24 - 15 24
4. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
5. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
14. Арсенал 0:0 Заявка 12 4 2 6 10 - 14 14
15. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
16. Брайтон 0:3 Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
18. Бёрнли 0:0 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Лестер 3:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Арсенал 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон 0:3 Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер 3:0 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Арсенал 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон 0:3 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Офсайд
    47'
    Виллиан на правом фланге оказался в офсайде.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Лондоне!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Арсенал" - "Бёрнли" - 0:0.
  • 45'
    Удар Сака с двадцати двух метров заблокировал Лоутон.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Скотт в первом тайме.
  • Травма, повреждение
    45'
    Тарковски в верховой борьбе с Габриэлем у своей штрафной площади получил травму. медики вышли оказать помощь защитнику "Бёрнли".
  • Угловой
    44'
    Виллиан от углового флага навесил на Габриэля, который головой пробил в Поупа.
  • 42'
    Навес Брэйди слева получился слабым и низким. Холдинг перехватил мяч.
  • Офсайд
    41'
    Сака оказался в офсайде.
  • 40'
    Виллиан справа сместился к центру и сделал пас в ноги сопернику.
  • 39'
    Вествуд справа со штрафного навесил точно в руки Лено.
  • Фол, нарушение
    38'
    Ляказетт на фланге сбил Вествуда.
  • 36'
    Прострел Виллиана справа в центр штрафной площади соперники перехватили.
  • 35'
    У Бельерина не прошёл заброс вперёд по правому флангу на Ляказетта.
  • Желтая карточка
    34'
    Брэйди за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    33'
    Тарковски оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    32'
    Холдинг в центре поля подтолкнул Вуда в спину.
  • Угловой
    30'
    Разыграли хозяева угловой удар. Виллиан навесил на Габриэля, который головой пробил рядом с левой штангой.
  • Угловой
    29'
    Виллиан от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Ляказетт не смог выиграть борьбу вверху у соперников.
  • Опасный момент
    28'
    Тирни слева прострелил на Ляказатта, удар которого в упор парировал ногами Поуп.
  • 26'
    Лено решил рискованными передачами на партнёров пощекотать нервы болельщикам. Пока всё сложилось удачно для немца.
  • 25'
    Поуп ещё раз играет ногами за пределами штрафной площади. На этот раз рискованно действовал голкипер, но ситуацию успел разрядить.
  • 24'
    Макнил слева прошёл до чужой штрафной площади и навесил на дальнюю штангу, куда никто из партнёров не успел прибежать.
  • Офсайд
    23'
    Вуд оказался в офсайде.
  • 22'
    сака слева навесил на Холдинга, который головой с двенадцати метров пробил немного выше перекладины.
  • Угловой
    21'
    Виллиан от углового флага навесил на ближнюю штангу. Ми переправил мяч головой на противоположный фланг.
  • 20'
    Поуп выскочил на фланг за пределы штрафной площади и не позволил добраться до мяча Тирни.
  • Угловой
    19'
    Виллиан от углового флага навесил к воротам, откуда мяч головой выбил Ми.
  • 18'
    Удар Бельерина с двадцати четырёх метров заблокировал Браунхилл.
  • Травма, повреждение
    17'
    Ляказетт с близкого расстояния попал мячом в голову Ми, который при этом столкнулся с Бельерином. Скотт сразу остановил игру, но всё обошлось без серьёзных повреждений.
  • Дождь
    16'
    Усилился дождь в Лондоне.
  • Опасный момент
    15'
    ВУД!!! Брэйди справа навесил на Вуда, который бил головой без помех с семи метров, но не попал в левый угол.
  • Угловой
    14'
    Разыграли хозяева угловой удар. Подача Виллиана слева на дальнюю штангу получилась слишком сильной.
  • 13'
    Виллиан после подачи слева сделал скидку на Ляказетта, который в падении не попал ногой по мячу.
  • Угловой
    12'
    Виллиан исполнил первый угловой удар в матче. Розыгрыш с Бельерином опасного продолжения не получил.
  • Офсайд
    11'
    Ридригес забрался в офсайд.
  • 10'
    Макнил у центральной линии поля перехватил мяч, но побежал не вперёд, а поперёк поля. Передачу Дуайт и вовсе сделал назад.
  • 9'
    Виллиан справа навесил в руки Поупу.
  • 8'
    Прострел Тирни слева не дошёл до Сака в центре штрафной площади.
  • Дождь
    6'
    Без моментов проходят стартовые минуты встречи. Днём в Лондоне шёл дождь, который к матчу немного стих.
  • 5'
    Обамеянг слева покатил мяч на Сака, который оказался не готов к передаче, находясь уже на линии штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    4'
    Против Ляказетта опасно сыграли соперники у центрального круга.
  • 3'
    Проход Тирни по левому флангу вперёд заблокировал Лоутон.
  • 2'
    "Арсенал" играет в красных футболках и белых трусах, "Бёрнли" - в тёмно-серых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эмирейтс"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.48 3.70 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 3.50 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.80 7.70
  1.54 3.58 7.92

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 4.05 1.23 2.08 1.72 1.58 2.35 2.21 1.71 1.35 3.15 1.92 1.94 1.13 5.80 1.10 6.80 1.09 7.20 1.08 7.77 1.05 8.60 1.04 9.20 0.00 15.50
13.50 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.32 1.34 2.18 1.76 1.68 2.21 1.44 2.83 1.22 4.40 1.17 5.25 1.06 9.70
3.78 1.27 2.45 1.56 1.99 1.88 1.70 2.17 1.44 2.81 1.83 2.05 1.63 2.33 1.46 2.79 1.57 2.46 1.53 2.66 1.43 2.98 1.16 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.23 4.05 1.44 2.75 1.22 4.20 1.17 5.00
3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
1.93 1.95 1.58 2.45 1.24 4.18 1.55 2.53 1.39 3.08 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.33 1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.24
Где смотреть матч Арсенал 0:0 Бёрнли онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Бёрнли

Исход игры
Арсенал
97.4% (152)
Ничья
2.6% (4)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.13% (61)
Меньше
59.87% (91)
Обе команды забьют
Да
34.87% (53)
Нет
65.13% (99)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
38.5% (60)
2:1 Арсенал
24.4% (38)
1:0 Арсенал
17.9% (28)
3:1 Арсенал
7.1% (11)
3:0 Арсенал
5.8% (9)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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