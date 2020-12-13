33' Желтая карточкаБрэйди Роберт
16
Холдинг
Роб
34
Джака
Гранит
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.25
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2 (1)
|0.17
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.17
|4.
|Пепе Николя
|1
|0.08
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.08
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.08
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|2
|0.18
|2.
|Вествуд Эшли
|1
|0.09
|3.
|Брэйди Роберт
|1
|0.09
|4.
|Данн Джимми
|1
|0.09
|5.
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|4
|0
|2.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|4.
|Джака Гранит
|2
|0
|5.
|Холдинг Роб
|2
|0
|6.
|Пепе Николя
|0
|1
|7.
|Себальос Дани
|1
|0
|8.
|Парти Томас
|1
|0
|9.
|Тирни Киран
|1
|0
|10.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Родригес Джей
|2
|0
|3.
|Лонг Кевин
|2
|0
|4.
|Барнс Эшли
|1
|0
|5.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|6.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|7.
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|8.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0
|10.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|11.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|Бёрнли
|60% (3)
|0
|0
|0
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон
Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР
Бёрнли Последние 20 матчей: +5 =7 -8Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли
Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Арсенал 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:0 Арсенал Кубок Carling Бёрнли 0:2 Арсенал Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 18
|25
|3.
|Лестер
|3:0 Заявка
|12
|8
|0
|4
|24 - 15
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 12
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Эвертон
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|14.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|10 - 14
|14
|15.
|Лидс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 21
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 18
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Лестер
|3:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|3:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Бёрнли
Исход игры
Арсенал
97.4% (152)
Ничья
2.6% (4)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.13% (61)
Меньше
59.87% (91)
Обе команды забьют
Да
34.87% (53)
Нет
65.13% (99)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
38.5% (60)
2:1 Арсенал
24.4% (38)
1:0 Арсенал
17.9% (28)
3:1 Арсенал
7.1% (11)
3:0 Арсенал
5.8% (9)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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