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Арсенал
 
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Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.27
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.18
3. Габриэль дос Сантос 2 0.18
4. Пепе Николя 1 0.09
5. Нкетиа Эдди 1 0.09
6. Сака Букайо 1 0.09
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 2 0.2
2. Вествуд Эшли 1 0.1
3. Брэйди Роберт 1 0.1
4. Данн Джимми 1 0.1
5. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 4 0
2. Ляказетт Александр 2 0
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
4. Джака Гранит 2 0
5. Холдинг Роб 2 0
6. Пепе Николя 0 1
7. Себальос Дани 1 0
8. Парти Томас 1 0
9. Тирни Киран 1 0
10. Габриэль дос Сантос 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Родригес Джей 2 0
3. Лонг Кевин 2 0
4. Барнс Эшли 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Лоутон Мэттью 1 0
8. Тарковски Джеймс 1 0
9. Браунхилл Джош 1 0
10. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 10% (1) 30% (3) 0 20% (2) 30% (3) 10% (1)
 Бёрнли 60% (3) 0 0 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон
Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР
Бёрнли Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли
Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Бёрнли 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига
Арсенал 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:0 Арсенал Кубок Carling Бёрнли 0:2 Арсенал Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
8. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
9. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
10. Вулверхэмптон Заявка 11 5 2 4 11 - 15 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
11. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Арсенал 94.6% (53)
    X 5.4% (3)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Бёрнли
    1.62
    4.35
    6.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.30 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.90 6.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.35 5.90
      1.55 4.27 6.75

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.02 8.40 1.06 3.55 1.30 2.70 1.45 2.15 1.70 1.93 1.94 1.69 2.20 1.52 2.60 1.31 3.30 1.13 5.50 1.10 6.00 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 18.50
    11.50 1.04 9.90 1.05 3.52 1.31 2.72 1.47 1.94 1.96 1.49 2.66 1.33 3.38 1.15 5.80 1.12 6.65 1.03 13.00
    3.75 1.30 2.86 1.47 2.25 1.71 1.94 1.96 1.72 2.23 1.50 2.74 1.34 3.50 1.13 7.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.86 1.41 2.85 1.12 5.90
    3.10 1.37 2.00 1.81 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
    3.10 1.41 2.54 1.56 1.98 1.91 1.60 2.44 1.43 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.69 2.11 1.28 3.50
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.84
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
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    Прогнозы на матч Арсенал - Бёрнли

    Исход игры
    Арсенал
    94.6% (53)
    Ничья
    5.4% (3)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.96% (18)
    Меньше
    66.04% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    32.08% (17)
    Нет
    67.92% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    46.4% (26)
    2:1 Арсенал
    21.4% (12)
    1:0 Арсенал
    12.5% (7)
    3:0 Арсенал
    5.4% (3)
    3:1 Арсенал
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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