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Манчестер Юнайтед
0:0
Перерыв

Стадион:
Манчестер Сити
0'
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
39
Мактоминай
Скотт
6
Погба
Поль
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Гринвуд
Мэйсон
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
27
Канселу
Жоау
16
Родри
Эрнандес
25
Фернандиньо
Фернандо
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
Манчестер Юнайтед
4-1-2-1-2
Манчестер Сити
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.64
2. Рэшфорд Маркус 3 0.27
3. Кавани Эдинсон 3 0.27
4. Магуайр Гарри 1 0.09
5. Погба Поль 1 0.09
6. Ван де Бек Донни 1 0.09
7. Уан-Биссака Аарон 1 0.09
8. Гринвуд Мэйсон 1 0.09
9. Мата Хуан 0 0
10. Шоу Люк 0 0
11. Теллес Алекс 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марез Рияд 4 0.36
2. Стерлинг Рахим 3 0.27
3. Де Брёйне Кевин 2 (2) 0.18
4. Жезус Габриэль 2 0.18
5. Фоден Фил 2 0.18
6. Уокер Кайл 1 0.09
7. Торрес Ферран 1 0.09
8. МендиБенжамен 1 0.09
9. Аке Натан 1 0.09
10. Канселу Жоау 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 3 0
2. Фернандеш Бруну 2 0
3. Магуайр Гарри 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Марсьяль Антони 0 1
6. Кавани Эдинсон 1 0
7. Матич Неманья 1 0
8. Байи Эрик 1 0
9. Рэшфорд Маркус 1 0
10. Джеймс Дэниэл 1 0
11. Фосу-Менса Тимоти 1 0
12. Гринвуд Мэйсон 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. МендиБенжамен 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Диаш Рубен 2 0
5. Уокер Кайл 1 0
6. Стерлинг Рахим 1 0
7. Канселу Жоау 1 0
8. Лапорт Эмерик 1 0
9. Жезус Габриэль 1 0
10. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 5.56% (1) 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 44.44% (8)
 Манчестер Сити 17.65% (3) 35.29% (6) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =1 -8
РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Манчестер Сити 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
9. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
10. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
13. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
8. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
10. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:0.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
  • 44'
    Магуайр со своей половине поля выполнял длинную передачу в направлении Погба, но здорово играет на перехвате Уокер.
  • 43'
    А вот и Гринвуд! Получил он мяч от Погба и сразу же пробил по воротам из-за пределов штрафной, успел заблокировать этот выстрел Стоунс.
  • 42'
    Погба классно поставил спину Фернандиньо в центре поля, сохранил мяч под прессингом троих соперников и отыграл назад на Фреда.
  • 41'
    А вот хозяева прессингуют не так активно в первом тайме, не рискуют оголять свои оборонительные редуты, потому что "горожане" этим легко могут воспользоваться. 
  • Угловой
    40'
    Угловой заработали "манкунианцы". С правого фланга пошла подача на ближнюю штангу, куда выскочил Линделоф, но головой пробил выше ворот.
  • 39'
    Не заметен в первом тайме Гринвуд, гораздо активнее он обычно играет, но еще даже первый тайм не закончился, может проснуться. 
  • 38'
    Никто не мешал Уан-Биссаке выполнить точную подачу с правого фланга, но он умудрился прострелить максимально неудачно.
  • 36'
    Раз за разом оказывается Фернандиньо на позиции последнего защитника и оттуда начинает разыгрывать атакую своей команды.
  • Опасный момент
    35'
    Идеальная контратака гостей. Жезус на Де Брёйне, а тот на Мареза, в результате чего оказался один перед голкипером Рияд, но пробил точно в Де Хеа, на добивании первый оказался Де Брёйне и пробил сильно выше створа.
  • 34'
    Не так много опасных моментов в первом тайме, но скорости довольно-таки высокие, впрочем странно было бы ожидать другого в матче такого уровня.
  • 33'
    Большими силами пошли прессинговать своего соперника гости, но переусердствовал Жезус, нарушив правила на Фреде. 
  • 32'
    Бруну Фернандеш из центра поля выполнил передачу на левый фланг, никого из партнёров там не оказалось, редкая ошибка от португальца. 
  • Угловой
    31'
    С правого фланга пошёл навес в центр штрафной площади "Манчестер Сити", выиграл там верховую борьбу Магуайр, но пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    30'
    Эдерсон неудачно вынес мяч от ворот, в результате чего сразу же выполнил передачу в штрафную Рэшфорд на Погба, в последний момент успел помешать французу Стоунс.
  • 29'
    Классно вышли из обороны хозяева, высоко прессинговали их футболисты "горожан", но сделать ничего не смогли.
  • 28'
    Начинает вырисовываться картина, гораздо активнее действуют в последние минут десять гости, нужно встрепенуться "манкунианцам".
  • Опасный момент
    27'
    Штрафной на левом фланге заработали гости. Марез выполнил подачу во вратарскую, дотянулся до мяча Стоунс, но удар акцентированным не получился.
  • 26'
    И продолжают атаковать гости. Это Уокер подключился к атаке и с правого фланга прострелил в штрафную, не удается добраться до мяча там Жезусу.
  • Опасный момент
    25'
    Марез из глубины поля выполнил мягкий заброс в штрафную площадь хозяев, куда забежал Жезус, но в касание пробил выше ворот.
  • 24'
    Думаю, что гол от любой из команд раскроет игру, слишком уж зажато себя чувствуют и те, и другие, боясь рисковать.
  • Угловой
    23'
    Шоу выполнил подачу в штрафную площадь "Манчестер Сити", но никто из игроков атаки до мяча не добрался, отбились гости.
  • 22'
    Подошёл к мячу Фернандеш и пробил в стенку, от которой мяч улетел за лицевую линию. Угловой исполнит "Манчестер Юнайтед".
  • 21'
    А вот и шанс для "манкунианцев". Это Родри неаккуратно сыграл у своей штрафной площади, опасный стандарт будет.
  • 20'
    Стерлинг с левого фланга ворвался в штрафную площадь "Манчестер Юнайтед", но успевает заблокировать удар Рахима Магуайр.
  • 19'
    Линделоф из глубины поля выполнил передачу в штрафную гостей, но не удается там принять мяч Фернандешу, сложная ситуация была.
  • 18'
    А теперь уже "манкунианцы" владеют мячом, упали резко скорости после паузы, связанной с повреждением Фреда.
  • 17'
    Уокер из-за боковой линии вбросил мяч в штрафную "Манчестер Юнайтед", но никого из партнёров в этой зоне не оказалось.
  • 16'
    На своей половине поля перекатывают мяч гости, пытаясь выманить на себя соперника, но "манкунианцы" на эту провокацию не ведутся.
  • 15'
    Затянулась у нас пауза, возвращается всё-таки Фред в игру, но нет пока уверенности, что сможет он доиграть сегодняшний матч.
  • 14'
    По-прежнему чувствует дискомфорт Фред после столкновения с Де Брёйне, сейчас уже оказывают ему помощь в центре поля.
  • 13'
    На высоких скоростях пока играют команды, приятно смотреть на такое, только вот не хватает остроты в действиях обоих коллективов. 
  • 12'
    Стерлинг прорывался по левому флангу, но его придержал Мактоминай, ещё и мяч затем в руки забрал, за такое и желтую показать могут.
  • Опасный момент
    11'
    Пошла подача на ближнюю штангу, откуда скидывал мяч дальше Линделоф, считанных сантиметров не хватило Мактоминаю, чтобы замкнуть эту передачу.
  • 10'
    Прекрасный заброс от Погбы в штрафную площадь гостей на Фернандеша, прострел которого успевает заблокировать Диаш.
  • 9'
    Жезус получил мяч у чужой штрафной площади, обыграл двоих соперников, но вот на третьего бразильца не хватило. 
  • 8'
    Погба обрезал всю команду на своей половине поля, но гости этим пользоваться не стали, а просто перешли в позиционную атаку.
  • 7'
    Де Брёйне выполнил классную проникающую передачу в штрафную соперника на Стерлинга, но Рахим пробросил мяч слишком далеко себе на ход, а мог бы получиться опасный момент.
  • 6'
    Фернандеш оказался на газоне на своей половине поля, это Фернандиньо грубовато влетел в него, арбитр ограничился устным предупреждением. 
  • 5'
    Фред после столкновения с Де Брёйне сел на газон, держится за бок полузащитник "Манчестер Юнайтед", но помощь ему не потребуется. 
  • 4'
    Де Брёйне с левого фланга внешней стороной стопы вырезал передачу в направлении Жезуса, но здорово играет на перехвате Магуайр.
  • 3'
    А вот и первый офсайд в матче. Это Шоу забрался в положение "вне игры" на левом фланге, даже не спорит с этим защитник хозяев.
  • 2'
    Де Брёйне с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Манчестер Юнайтед", но там надежно играет на выходе Де Хеа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.35 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 5.05 4.35 1.71
  4.49 2.74 2.18

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
16.00 1.01 14.25 1.02 4.70 1.20 3.36 1.33 2.43 1.70 1.82 2.01 1.44 2.83 1.22 4.40 1.17 5.25 1.07 9.00
3.43 1.32 2.44 1.58 2.03 1.85 1.76 2.11 1.50 2.65 1.65 2.29 1.51 2.63 1.88 2.00 1.63 2.33 1.50 2.65 1.52 2.66 1.20 5.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.53 2.50 1.20 4.55 1.15 5.50
1.52 2.62 1.30 3.63 1.95 1.93 1.57 2.45 1.41 2.99 1.42 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.18 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Манчестер Юнайтед
15.3% (24)
Ничья
25.5% (40)
Манчестер Сити
59.2% (93)
Тотал 2.5
Больше
73.86% (113)
Меньше
26.14% (40)
Обе команды забьют
Да
91.5% (140)
Нет
8.5% (13)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
40.8% (64)
1:1 Ничья
17.8% (28)
2:1 Манчестер Юнайтед
9.6% (15)
1:3 Манчестер Сити
7% (11)
2:2 Ничья
5.7% (9)
0:1 Манчестер Сити
3.8% (6)
2:3 Манчестер Сити
3.2% (5)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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