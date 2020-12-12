Погба классно поставил спину Фернандиньо в центре поля, сохранил мяч под прессингом троих соперников и отыграл назад на Фреда.

А вот и Гринвуд! Получил он мяч от Погба и сразу же пробил по воротам из-за пределов штрафной, успел заблокировать этот выстрел Стоунс.

Магуайр со своей половине поля выполнял длинную передачу в направлении Погба, но здорово играет на перехвате Уокер.

41' А вот хозяева прессингуют не так активно в первом тайме, не рискуют оголять свои оборонительные редуты, потому что "горожане" этим легко могут воспользоваться.

40' Угловой заработали "манкунианцы". С правого фланга пошла подача на ближнюю штангу, куда выскочил Линделоф, но головой пробил выше ворот.

39' Не заметен в первом тайме Гринвуд, гораздо активнее он обычно играет, но еще даже первый тайм не закончился, может проснуться.

38' Никто не мешал Уан-Биссаке выполнить точную подачу с правого фланга, но он умудрился прострелить максимально неудачно.

36' Раз за разом оказывается Фернандиньо на позиции последнего защитника и оттуда начинает разыгрывать атакую своей команды.

35' Идеальная контратака гостей. Жезус на Де Брёйне, а тот на Мареза, в результате чего оказался один перед голкипером Рияд, но пробил точно в Де Хеа, на добивании первый оказался Де Брёйне и пробил сильно выше створа.

34' Не так много опасных моментов в первом тайме, но скорости довольно-таки высокие, впрочем странно было бы ожидать другого в матче такого уровня.

33' Большими силами пошли прессинговать своего соперника гости, но переусердствовал Жезус, нарушив правила на Фреде.

32' Бруну Фернандеш из центра поля выполнил передачу на левый фланг, никого из партнёров там не оказалось, редкая ошибка от португальца.

31' С правого фланга пошёл навес в центр штрафной площади "Манчестер Сити", выиграл там верховую борьбу Магуайр, но пробил выше ворот.

30' Эдерсон неудачно вынес мяч от ворот, в результате чего сразу же выполнил передачу в штрафную Рэшфорд на Погба, в последний момент успел помешать французу Стоунс.

29' Классно вышли из обороны хозяева, высоко прессинговали их футболисты "горожан", но сделать ничего не смогли.

28' Начинает вырисовываться картина, гораздо активнее действуют в последние минут десять гости, нужно встрепенуться "манкунианцам".

27' Штрафной на левом фланге заработали гости. Марез выполнил подачу во вратарскую, дотянулся до мяча Стоунс, но удар акцентированным не получился.

26' И продолжают атаковать гости. Это Уокер подключился к атаке и с правого фланга прострелил в штрафную, не удается добраться до мяча там Жезусу.

25' Марез из глубины поля выполнил мягкий заброс в штрафную площадь хозяев, куда забежал Жезус, но в касание пробил выше ворот.

24' Думаю, что гол от любой из команд раскроет игру, слишком уж зажато себя чувствуют и те, и другие, боясь рисковать.

23' Шоу выполнил подачу в штрафную площадь "Манчестер Сити", но никто из игроков атаки до мяча не добрался, отбились гости.

22' Подошёл к мячу Фернандеш и пробил в стенку, от которой мяч улетел за лицевую линию. Угловой исполнит "Манчестер Юнайтед".

21' А вот и шанс для "манкунианцев". Это Родри неаккуратно сыграл у своей штрафной площади, опасный стандарт будет.

20' Стерлинг с левого фланга ворвался в штрафную площадь "Манчестер Юнайтед", но успевает заблокировать удар Рахима Магуайр.

19' Линделоф из глубины поля выполнил передачу в штрафную гостей, но не удается там принять мяч Фернандешу, сложная ситуация была.

18' А теперь уже "манкунианцы" владеют мячом, упали резко скорости после паузы, связанной с повреждением Фреда.

17' Уокер из-за боковой линии вбросил мяч в штрафную "Манчестер Юнайтед", но никого из партнёров в этой зоне не оказалось.

16' На своей половине поля перекатывают мяч гости, пытаясь выманить на себя соперника, но "манкунианцы" на эту провокацию не ведутся.

15' Затянулась у нас пауза, возвращается всё-таки Фред в игру, но нет пока уверенности, что сможет он доиграть сегодняшний матч.

14' По-прежнему чувствует дискомфорт Фред после столкновения с Де Брёйне, сейчас уже оказывают ему помощь в центре поля.

13' На высоких скоростях пока играют команды, приятно смотреть на такое, только вот не хватает остроты в действиях обоих коллективов.

12' Стерлинг прорывался по левому флангу, но его придержал Мактоминай, ещё и мяч затем в руки забрал, за такое и желтую показать могут.

11' Пошла подача на ближнюю штангу, откуда скидывал мяч дальше Линделоф, считанных сантиметров не хватило Мактоминаю, чтобы замкнуть эту передачу.

10' Прекрасный заброс от Погбы в штрафную площадь гостей на Фернандеша, прострел которого успевает заблокировать Диаш.

9' Жезус получил мяч у чужой штрафной площади, обыграл двоих соперников, но вот на третьего бразильца не хватило.

8' Погба обрезал всю команду на своей половине поля, но гости этим пользоваться не стали, а просто перешли в позиционную атаку.

7' Де Брёйне выполнил классную проникающую передачу в штрафную соперника на Стерлинга, но Рахим пробросил мяч слишком далеко себе на ход, а мог бы получиться опасный момент.

6' Фернандеш оказался на газоне на своей половине поля, это Фернандиньо грубовато влетел в него, арбитр ограничился устным предупреждением.

5' Фред после столкновения с Де Брёйне сел на газон, держится за бок полузащитник "Манчестер Юнайтед", но помощь ему не потребуется.

4' Де Брёйне с левого фланга внешней стороной стопы вырезал передачу в направлении Жезуса, но здорово играет на перехвате Магуайр.

3' А вот и первый офсайд в матче. Это Шоу забрался в положение "вне игры" на левом фланге, даже не спорит с этим защитник хозяев.

2' Де Брёйне с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Манчестер Юнайтед", но там надежно играет на выходе Де Хеа.