Манчестер Юнайтед
0:0
Перерыв
Стадион: Олд Траффорд
Манчестер Сити
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|7 (3)
|0.64
|2.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.27
|3.
|Кавани Эдинсон
|3
|0.27
|4.
|Магуайр Гарри
|1
|0.09
|5.
|Погба Поль
|1
|0.09
|6.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.09
|7.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.09
|8.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.09
|9.
|Мата Хуан
|0
|0
|10.
|Шоу Люк
|0
|0
|11.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марез Рияд
|4
|0.36
|2.
|Стерлинг Рахим
|3
|0.27
|3.
|Де Брёйне Кевин
|2 (2)
|0.18
|4.
|Жезус Габриэль
|2
|0.18
|5.
|Фоден Фил
|2
|0.18
|6.
|Уокер Кайл
|1
|0.09
|7.
|Торрес Ферран
|1
|0.09
|8.
|МендиБенжамен
|1
|0.09
|9.
|Аке Натан
|1
|0.09
|10.
|Канселу Жоау
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|3
|0
|2.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|3.
|Магуайр Гарри
|2
|0
|4.
|Шоу Люк
|2
|0
|5.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|6.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|7.
|Матич Неманья
|1
|0
|8.
|Байи Эрик
|1
|0
|9.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|10.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|11.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|МендиБенжамен
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Диаш Рубен
|2
|0
|5.
|Уокер Кайл
|1
|0
|6.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|7.
|Канселу Жоау
|1
|0
|8.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|9.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|10.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|44.44% (8)
|Манчестер Сити
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =1 -8РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =4 -3Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 17
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 15
|21
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 17
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|14.
|Лидс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Манчестер Юнайтед
15.3% (24)
Ничья
25.5% (40)
Манчестер Сити
59.2% (93)
Тотал 2.5
Больше
73.86% (113)
Меньше
26.14% (40)
Обе команды забьют
Да
91.5% (140)
Нет
8.5% (13)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
40.8% (64)
1:1 Ничья
17.8% (28)
2:1 Манчестер Юнайтед
9.6% (15)
1:3 Манчестер Сити
7% (11)
2:2 Ничья
5.7% (9)
0:1 Манчестер Сити
3.8% (6)
2:3 Манчестер Сити
3.2% (5)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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