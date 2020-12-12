Рух Львов
4:1
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Днепр-1
1:0
4' ГолФедорчук Валерий
14' Желтая карточкаЯрмолюк Егор
2:0
36' ГолФедорчук Валерий
42' Желтая карточкаСтаменкович Милош
3:0
45' ГолКухаревич Николай
50' Желтая карточкаКлимчук Юрий
60' Желтая карточкаСваток Александр
3:1
84' ГолСваток Александр
4:1
86' ГолКлимчук Юрий
89' Желтая карточкаКравченко Сергей
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
4'
1:0
14'
36'
45'
50'
60'
84'
86'
4:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Федорчук Валерий
|3
|0.23
|2.
|Кондраков Даниил
|2 (1)
|0.15
|3.
|Русин Ростислав
|1
|0.08
|4.
|Мысык Марьян
|1
|0.08
|5.
|Климчук Юрий
|1
|0.08
|6.
|Бойчук Игорь
|1
|0.08
|7.
|Кухаревич Николай
|1
|0.08
|8.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|9.
|Копына Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаренко Александр
|4
|0.31
|2.
|Хобленко Алексей
|3 (1)
|0.23
|3.
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.15
|4.
|Когут Игорь
|1
|0.08
|5.
|Цуриков Андрей
|1
|0.08
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.08
|7.
|Чичиков Алексей
|1
|0.08
|8.
|Сваток Александр
|1
|0.08
|9.
|Адамюк Владимир
|1
|0.08
|10.
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|11.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|12.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|13.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|14.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|5
|1
|2.
|Мысык Марьян
|5
|0
|3.
|Кухаревич Николай
|4
|0
|4.
|Парамонов Вадим
|2
|1
|5.
|Дуць Игорь
|3
|0
|6.
|Климчук Юрий
|3
|0
|7.
|Кухарук Андрей
|3
|0
|8.
|Стаменкович Милош
|2
|0
|9.
|Бойчук Богдан
|2
|0
|10.
|Erik Gliha
|2
|0
|11.
|Roman Gagun
|0
|1
|12.
|Федорчук Валерий
|1
|0
|13.
|Брикнер Иван
|1
|0
|14.
|Заставный Владимир
|1
|0
|15.
|Русин Ростислав
|1
|0
|16.
|Копына Юрий
|1
|0
|17.
|Кондраков Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|4
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|4
|0
|3.
|Назаренко Александр
|4
|0
|4.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|5.
|Сваток Александр
|3
|0
|6.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|7.
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|8.
|Хобленко Алексей
|1
|1
|9.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|10.
|Логинов Сергей
|2
|0
|11.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|12.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|13.
|Дуглас Силва
|1
|0
|14.
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|15.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|16.
|Ярмолюк Егор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Днепр-1
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|0
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =9 -6Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец
Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1
Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1
Последние игры между собой
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|4.
|Ворскла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|6.
|Заря
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 10
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|8.
|Александрия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 23
|10
|12.
|Львов
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 26
|9
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 23
|9
|14.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 5
|9
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|13.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рух Львов» – «Днепр-1» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рух Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Днепр-1» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рух Львов» – «Днепр-1», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рух Львов 4:1 Днепр-1
Исход игры
Рух Львов
19.6% (30)
Ничья
43.1% (66)
Днепр-1
37.3% (57)
Тотал 2.5
Больше
28.86% (43)
Меньше
71.14% (106)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (57)
1:2 Днепр-1
20.3% (31)
0:1 Днепр-1
13.1% (20)
1:0 Рух Львов
11.1% (17)
2:1 Рух Львов
6.5% (10)
0:0 Ничья
4.6% (7)
2:0 Рух Львов
2% (3)
0:2 Днепр-1
1.3% (2)
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