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Рух Львов
4:1
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
1:0
4' Гол
Федорчук Валерий
14' Желтая карточка
Ярмолюк Егор
2:0
36' Гол
Федорчук Валерий
42' Желтая карточка
Стаменкович Милош
3:0
45' Гол
Кухаревич Николай
50' Желтая карточка
Климчук Юрий
60' Желтая карточка
Сваток Александр
3:1
84' Гол
Сваток Александр
4:1
86' Гол
Климчук Юрий
89' Желтая карточка
Кравченко Сергей
90'+4
33
Бандура
Александр
2
Roman
Gagun
25
Белый
Максим
32
Стаменкович
Милош
17
Мысык
Марьян
18
Мартынюк
Ярослав
7
Климчук
Юрий
99
Русин
Ростислав
5
Федорчук
Валерий
23
Бойчук
Богдан
97
Кухаревич
Николай
23
Сарнавский
Богдан
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
2
Сафронов
Александр
29
Назаренко
Александр
97
Игнатенко
Даниил
4
Кравченко
Сергей
14
Ярмолюк
Егор
9
Хобленко
Алексей
7
Довбик
Артём
Рух Львов
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федорчук Валерий 3 0.23
2. Кондраков Даниил 2 (1) 0.15
3. Русин Ростислав 1 0.08
4. Мысык Марьян 1 0.08
5. Климчук Юрий 1 0.08
6. Бойчук Игорь 1 0.08
7. Кухаревич Николай 1 0.08
8. Бойчук Богдан 0 0
9. Копына Юрий 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 4 0.31
2. Хобленко Алексей 3 (1) 0.23
3. Довбик Артём 2 (1) 0.15
4. Когут Игорь 1 0.08
5. Цуриков Андрей 1 0.08
6. Булеца Сергей 1 0.08
7. Чичиков Алексей 1 0.08
8. Сваток Александр 1 0.08
9. Адамюк Владимир 1 0.08
10. Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.08
11. Кравченко Сергей 0 0
12. Пихалёнок Александр 0 0
13. Лукас Тэйлор 0 0
14. Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Мартынюк Ярослав 5 1
2. Мысык Марьян 5 0
3. Кухаревич Николай 4 0
4. Парамонов Вадим 2 1
5. Дуць Игорь 3 0
6. Климчук Юрий 3 0
7. Кухарук Андрей 3 0
8. Стаменкович Милош 2 0
9. Бойчук Богдан 2 0
10. Erik Gliha 2 0
11. Roman Gagun 0 1
12. Федорчук Валерий 1 0
13. Брикнер Иван 1 0
14. Заставный Владимир 1 0
15. Русин Ростислав 1 0
16. Копына Юрий 1 0
17. Кондраков Даниил 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 4 1
2. Игнатенко Даниил 4 0
3. Назаренко Александр 4 0
4. Цуриков Андрей 2 1
5. Сваток Александр 3 0
6. Адамюк Владимир 3 0
7. Дубинчак Владислав 3 0
8. Хобленко Алексей 1 1
9. Кравченко Сергей 2 0
10. Логинов Сергей 2 0
11. Ди Франко Франсиско 2 0
12. Вакулко Юрий 2 0
13. Дуглас Силва 1 0
14. Пихалёнок Александр 1 0
15. Лукас Тэйлор 1 0
16. Ярмолюк Егор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Днепр-1 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 0 33.33% (5)

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец
Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1
Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1

Последние игры между собой

Рух Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1 3:0 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 1:3 Днепр-1 Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Десна Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
4. Ворскла Заявка 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колос Ковалёвка Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
6. Заря Заявка 11 4 5 2 21 - 10 17
7. Олимпик Донецк Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
8. Александрия Заявка 12 4 4 4 19 - 16 16
9. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 12 2 4 6 9 - 23 10
12. Львов Заявка 12 2 3 7 8 - 26 9
13. Рух Львов Заявка 13 1 6 6 12 - 23 9
14. Днепр-1 Заявка 13 2 2 9 16 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Десна Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Динамо Киев Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
6. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
8. Заря Заявка 6 2 3 1 10 - 5 9
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Рух Львов Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Львов Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
10. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
13. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Рух Львов 19.6% (30)
X 43.1% (66)
Днепр-1 37.3% (57)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 27.00 48.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.06 2.46
  1.53 3.85 6.62

Самый высокий коэффициент на матч «Рух Львов» – «Днепр-1» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рух Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Днепр-1» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рух Львов» – «Днепр-1», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.07 5.90 1.11 5.30 1.15 3.90 1.25 1.77 2.06 2.05 1.75 1.53 2.50 2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75 1.22 13.00 1.11 6.50 1.03 12.00 1.02 13.00
7.00 1.06 5.75 1.09 2.69 1.41 2.06 1.71 1.62 2.36 1.28 3.46 1.19 4.20 1.05 7.50 1.04 8.20
7.21 1.10 2.91 1.41 4.01 1.22 3.33 1.30 2.31 1.60 1.92 1.92 1.65 2.22 1.40 2.86 1.30 3.33 1.67 2.22 1.42 2.82 1.17 4.55 1.65 2.21 1.46 2.63 1.29 3.40 1.20 4.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.52 1.52 1.62 2.27 1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77
2.48 1.50 1.65 2.16 1.31 3.26
2.66 1.49 2.19 1.70 1.68 2.20 1.44 2.83 1.38 2.95 1.20 4.22 1.49 2.54 1.31 3.21 1.22 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.33 2.27 1.68 1.50 2.55 1.17 4.70
3.20 1.32 2.14 1.66 1.50 2.48 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Рух Львов 4:1 Днепр-1 онлайн

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Прогнозы на матч Рух Львов 4:1 Днепр-1

Исход игры
Рух Львов
19.6% (30)
Ничья
43.1% (66)
Днепр-1
37.3% (57)
Тотал 2.5
Больше
28.86% (43)
Меньше
71.14% (106)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (57)
1:2 Днепр-1
20.3% (31)
0:1 Днепр-1
13.1% (20)
1:0 Рух Львов
11.1% (17)
2:1 Рух Львов
6.5% (10)
0:0 Ничья
4.6% (7)
2:0 Рух Львов
2% (3)
0:2 Днепр-1
1.3% (2)
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