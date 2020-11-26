Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0.36
|2.
|Нету Педру
|3
|0.27
|3.
|Поденсе Даниэл
|2
|0.18
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.09
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.09
|6.
|Килман Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.67
|2.
|Грилиш Джек
|5
|0.56
|3.
|Баркли Росс
|2
|0.22
|4.
|Мингс Тайрон
|2
|0.22
|5.
|Конса Эзри
|2
|0.22
|6.
|Макгинн Джон
|1
|0.11
|7.
|Хурихан Конор
|1
|0.11
|8.
|Траоре Бертран
|0
|0
|9.
|Трезеге
|0
|0
|10.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|11.
|Соарес Дуглас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|3
|0
|2.
|Траоре Адама
|2
|0
|3.
|Коди Конор
|2
|0
|4.
|Моутинью Жоау
|2
|0
|5.
|Силва Фабио
|1
|0
|6.
|Боли Вийи
|1
|0
|7.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|8.
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|9.
|Килман Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кэш Мэтти
|4
|0
|2.
|Макгинн Джон
|3
|0
|3.
|Таргетт Мэтт
|3
|0
|4.
|Грилиш Джек
|2
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|6.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Астон Вилла
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон
Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла Товарищеские матчи Вулверхэмптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 17
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 15
|21
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 17
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 17
|19
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 14
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 15
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Астон Вилла
Исход игры
Вулверхэмптон
60.3% (35)
Ничья
22.4% (13)
Астон Вилла
17.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (35)
Меньше
36.36% (20)
Обе команды забьют
Да
80% (44)
Нет
20% (11)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
39.7% (23)
1:1 Ничья
15.5% (9)
1:0 Вулверхэмптон
12.1% (7)
1:2 Астон Вилла
10.3% (6)
2:3 Астон Вилла
3.4% (2)
2:0 Вулверхэмптон
3.4% (2)
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