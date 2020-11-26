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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.36
2. Нету Педру 3 0.27
3. Поденсе Даниэл 2 0.18
4. Саисс Ромен 1 0.09
5. Аит-Нури Раян 1 0.09
6. Килман Макс 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.67
2. Грилиш Джек 5 0.56
3. Баркли Росс 2 0.22
4. Мингс Тайрон 2 0.22
5. Конса Эзри 2 0.22
6. Макгинн Джон 1 0.11
7. Хурихан Конор 1 0.11
8. Траоре Бертран 0 0
9. Трезеге 0 0
10. Кэш Мэтти 0 0
11. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 3 0
2. Траоре Адама 2 0
3. Коди Конор 2 0
4. Моутинью Жоау 2 0
5. Силва Фабио 1 0
6. Боли Вийи 1 0
7. Марсал Фернандо 1 0
8. Дендонкер Леандер 1 0
9. Килман Макс 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Кэш Мэтти 4 0
2. Макгинн Джон 3 0
3. Таргетт Мэтт 3 0
4. Грилиш Джек 2 0
5. Мингс Тайрон 2 0
6. Соарес Дуглас 2 0
7. Накамба Марвелус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Астон Вилла 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон
Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Кубок лиги Астон Вилла 4:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла Товарищеские матчи Вулверхэмптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
8. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
9. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
10. Вулверхэмптон Заявка 11 5 2 4 11 - 15 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
11. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 7 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Вулверхэмптон 60.3% (35)
    X 22.4% (13)
    Астон Вилла 17.2% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Астон Вилла
    2.33
    3.50
    3.42
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.50 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.35 3.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.45 3.28
      2.29 3.40 3.42

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    10.00 1.03 7.30 1.07 3.25 1.33 2.50 1.57 2.05 1.83 1.80 2.08 1.40 2.95 1.28 3.65 1.11 6.40 1.08 6.90 1.01 12.50 0.00 20.00
    7.80 1.04 6.80 1.08 3.14 1.34 2.43 1.57 1.80 2.12 1.40 2.91 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.55 1.02 15.00
    3.34 1.36 2.95 1.45 2.53 1.58 2.07 1.85 1.81 2.11 1.61 2.46 1.28 3.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.79 2.03 1.37 3.05 1.10 6.80
    2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
    2.87 1.46 2.34 1.65 1.83 2.08 1.51 2.67 1.38 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.63 2.21 1.25 3.80
    3.60 1.29 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.30
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Астон Вилла

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    60.3% (35)
    Ничья
    22.4% (13)
    Астон Вилла
    17.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (35)
    Меньше
    36.36% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (44)
    Нет
    20% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    39.7% (23)
    1:1 Ничья
    15.5% (9)
    1:0 Вулверхэмптон
    12.1% (7)
    1:2 Астон Вилла
    10.3% (6)
    2:3 Астон Вилла
    3.4% (2)
    2:0 Вулверхэмптон
    3.4% (2)
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