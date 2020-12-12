Динамо Киев
2:2
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Колос Ковалёвка
27' Желтая карточкаКостишин Денис
31' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
48' Желтая карточкаМиколенко Виталий
0:1
49' ПенальтиСелезнёв Евгений
51' Желтая карточкаИльин Олег
54' Красная карточкаШепелев Владимир
62' Желтая карточкаШапаренко Николай
68' Желтая карточкаЦыганков Виктор
68' Желтая карточкаМилько Вадим
70' Красная карточкаМаксименко Максим
1:1
74' ПенальтиЦыганков Виктор
2:1
84' ГолЦыганков Виктор
2:2
87' ГолАнтюх Денис
89' Желтая карточкаВолынец Евгений
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
27'
31'
49'
0:1
51'
54'
68'
68'
74'
1:1
84'
2:1
87'
2:2
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|8 (2)
|0.62
|2.
|Вербич Беньямин
|3
|0.23
|3.
|Шапаренко Николай
|2
|0.15
|4.
|Гармаш Денис
|2
|0.15
|5.
|Супряга Владислав
|2
|0.15
|6.
|Буяльский Виталий
|1
|0.08
|7.
|Де Пена Карлос
|1
|0.08
|8.
|Родригес Жерсон
|1
|0.08
|9.
|Андриевский Александр
|1
|0.08
|10.
|Попов Денис II
|1
|0.08
|11.
|Караваев Александр
|0
|0
|12.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|13.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|5 (5)
|0.38
|2.
|Лысенко Владимир
|3 (1)
|0.23
|3.
|Морозко Евгений
|2
|0.15
|4.
|Антюх Денис
|1
|0.08
|5.
|Исаенко Евгений
|1
|0.08
|6.
|Милько Вадим
|1
|0.08
|7.
|Гавриш Виталий
|1
|0.08
|8.
|Смирный Евгений
|1
|0.08
|9.
|Костишин Денис
|1
|0.08
|10.
|Данфа Мамаду
|1
|0.08
|11.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.08
|12.
|Богданов Андрей
|0
|0
|13.
|Кравченко Никита
|0
|0
|14.
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|3
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|1
|3.
|Шапаренко Николай
|2
|1
|4.
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|5.
|Де Пена Карлос
|2
|0
|6.
|Попов Денис II
|2
|0
|7.
|Шепелев Владимир
|0
|1
|8.
|Нещерет Руслан
|0
|1
|9.
|Гармаш Денис
|1
|0
|10.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|11.
|Андриевский Александр
|1
|0
|12.
|Вербич Беньямин
|1
|0
|13.
|Цыганков Виктор
|1
|0
|14.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|15.
|Миколенко Виталий
|1
|0
|16.
|Супряга Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|2.
|Ильин Олег
|4
|0
|3.
|Милько Вадим
|3
|0
|4.
|Задоя Евгений
|3
|0
|5.
|Петров Кирилл
|3
|0
|6.
|Максименко Максим
|1
|1
|7.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|8.
|Гавриш Виталий
|2
|0
|9.
|Новак Евгений
|2
|0
|10.
|Смирный Евгений
|2
|0
|11.
|Кравченко Никита
|2
|0
|12.
|Костишин Денис
|2
|0
|13.
|Антюх Денис
|2
|0
|14.
|Волынец Евгений
|2
|0
|15.
|Богданов Андрей
|1
|0
|16.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|17.
|Зозуля Алексей
|1
|0
|18.
|Ореховский Павел
|1
|0
|19.
|Черноморец Александр
|1
|0
|20.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|21.
|Емец Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|Колос Ковалёвка
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|0
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла
Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =5 -5Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка
Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|4.
|Ворскла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|6.
|Заря
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 10
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|8.
|Александрия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 23
|10
|12.
|Львов
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 26
|9
|13.
|Рух Львов
|3:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 22
|9
|14.
|Днепр-1
|0:3 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 5
|9
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Рух Львов
|3:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|13.
|Днепр-1
|0:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|10.
|Днепр-1
|0:3 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|13.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|Рух Львов
|3:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Исход игры
Динамо Киев
96.7% (146)
Ничья
2% (3)
Колос Ковалёвка
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.37% (52)
Меньше
64.63% (95)
Обе команды забьют
Да
28.57% (42)
Нет
71.43% (105)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
53.6% (81)
2:1 Динамо Киев
17.2% (26)
3:0 Динамо Киев
7.9% (12)
3:1 Динамо Киев
7.9% (12)
1:0 Динамо Киев
7.3% (11)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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