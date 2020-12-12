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  2. Матчи
  3. Украина
Динамо Киев
2:2
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
27' Желтая карточка
Костишин Денис
31' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
48' Желтая карточка
Миколенко Виталий
0:1
49' Пенальти
Селезнёв Евгений
51' Желтая карточка
Ильин Олег
54' Красная карточка
Шепелев Владимир
62' Желтая карточка
Шапаренко Николай
68' Желтая карточка
Цыганков Виктор
68' Желтая карточка
Милько Вадим
70' Красная карточка
Максименко Максим
1:1
74' Пенальти
Цыганков Виктор
2:1
84' Гол
Цыганков Виктор
2:2
87' Гол
Антюх Денис
89' Желтая карточка
Волынец Евгений
90'+9
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
18
Андриевский
Александр
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
8
Шепелев
Владимир
22
Родригес
Жерсон
89
Супряга
Владислав
25
Волынец
Евгений
2
Ром
Матия
5
Петров
Кирилл
6
Максименко
Максим
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
22
Костишин
Денис
48
Ореховский
Павел
9
Антюх
Денис
11
Селезнёв
Евгений
Динамо Киев
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 8 (2) 0.62
2. Вербич Беньямин 3 0.23
3. Шапаренко Николай 2 0.15
4. Гармаш Денис 2 0.15
5. Супряга Владислав 2 0.15
6. Буяльский Виталий 1 0.08
7. Де Пена Карлос 1 0.08
8. Родригес Жерсон 1 0.08
9. Андриевский Александр 1 0.08
10. Попов Денис II 1 0.08
11. Караваев Александр 0 0
12. Кедзёра Томаш 0 0
13. Миколенко Виталий 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 5 (5) 0.38
2. Лысенко Владимир 3 (1) 0.23
3. Морозко Евгений 2 0.15
4. Антюх Денис 1 0.08
5. Исаенко Евгений 1 0.08
6. Милько Вадим 1 0.08
7. Гавриш Виталий 1 0.08
8. Смирный Евгений 1 0.08
9. Костишин Денис 1 0.08
10. Данфа Мамаду 1 0.08
11. Ореховский Павел 1 (1) 0.08
12. Богданов Андрей 0 0
13. Кравченко Никита 0 0
14. Ильин Олег 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 3 1
2. Сидорчук Сергей 2 1
3. Шапаренко Николай 2 1
4. Кедзёра Томаш 3 0
5. Де Пена Карлос 2 0
6. Попов Денис II 2 0
7. Шепелев Владимир 0 1
8. Нещерет Руслан 0 1
9. Гармаш Денис 1 0
10. Буяльский Виталий 1 0
11. Андриевский Александр 1 0
12. Вербич Беньямин 1 0
13. Цыганков Виктор 1 0
14. Родригес Жерсон 1 0
15. Миколенко Виталий 1 0
16. Супряга Владислав 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 4 0
2. Ильин Олег 4 0
3. Милько Вадим 3 0
4. Задоя Евгений 3 0
5. Петров Кирилл 3 0
6. Максименко Максим 1 1
7. Лысенко Владимир 2 0
8. Гавриш Виталий 2 0
9. Новак Евгений 2 0
10. Смирный Евгений 2 0
11. Кравченко Никита 2 0
12. Костишин Денис 2 0
13. Антюх Денис 2 0
14. Волынец Евгений 2 0
15. Богданов Андрей 1 0
16. Бондаренко Александр 1 0
17. Зозуля Алексей 1 0
18. Ореховский Павел 1 0
19. Черноморец Александр 1 0
20. Данфа Мамаду 1 0
21. Емец Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 22.73% (5) 4.55% (1) 18.18% (4) 13.64% (3) 9.09% (2) 31.82% (7)
 Колос Ковалёвка 11.11% (2) 27.78% (5) 0 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла
Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка
Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Десна Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
4. Ворскла Заявка 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Колос Ковалёвка Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
6. Заря Заявка 11 4 5 2 21 - 10 17
7. Олимпик Донецк Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
8. Александрия Заявка 12 4 4 4 19 - 16 16
9. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 12 2 4 6 9 - 23 10
12. Львов Заявка 12 2 3 7 8 - 26 9
13. Рух Львов 3:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 22 9
14. Днепр-1 0:3 Заявка 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Десна Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Динамо Киев Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
6. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
8. Заря Заявка 6 2 3 1 10 - 5 9
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Рух Львов 3:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 7 7
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
13. Днепр-1 0:3 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Львов Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
10. Днепр-1 0:3 Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
13. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
14. Рух Львов 3:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Вылет в Первую лигу
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Селезнёв Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Костишин Денис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Динамо Киев 96.7% (146)
X 2% (3)
Колос Ковалёвка 1.3% (2)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 1.65 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.20 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.30 10.00
  1.36 4.18 10.86

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.75 1.18 3.50 1.30 1.92 1.87 1.44 2.75 1.28 3.60 1.81 2.00 1.09 7.20 1.07 8.40 1.11 6.50 1.09 4.44 1.04 9.40 1.03 10.00 1.01 16.50
11.00 1.00 9.90 1.01 3.92 1.21 3.14 1.33 2.13 1.75 1.64 2.17 1.40 2.72 1.18 4.20 1.13 4.90 1.03 8.50 1.03 8.70
2.78 1.42 2.43 1.53 2.10 1.73 1.79 2.04 1.60 2.32 1.42 2.75 1.25 3.64 1.50 2.63 1.40 2.94 1.15 5.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.35 1.58 1.53 2.50 1.27 3.70 1.18 4.90
3.26 1.31 2.16 1.65 1.50 2.48 1.21 4.10
2.13 1.69 1.75 2.07 1.35 3.05 1.23 3.83 1.16 4.59 1.33 3.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.37 1.74 2.00 1.32 3.20 1.23 4.05
2.99 1.36 1.79 1.96 1.35 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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Прогнозы на матч Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка

Исход игры
Динамо Киев
96.7% (146)
Ничья
2% (3)
Колос Ковалёвка
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.37% (52)
Меньше
64.63% (95)
Обе команды забьют
Да
28.57% (42)
Нет
71.43% (105)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
53.6% (81)
2:1 Динамо Киев
17.2% (26)
3:0 Динамо Киев
7.9% (12)
3:1 Динамо Киев
7.9% (12)
1:0 Динамо Киев
7.3% (11)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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