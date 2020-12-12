Ворскла
1:1
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Минай
0:1
14' ГолНуриев Анатолий
38' Желтая карточкаПуцлин Давид
53' Желтая карточкаЯворский Сергей
62' Желтая карточкаСкляр Александр
1:1
63' ГолКравчук Даниил
65' Желтая карточкаТкачук Андрей
81' Желтая карточкаГолодюк Олег
85' Желтая карточкаМалепе Репо
90' Желтая карточкаMislav Matic
23
Сапай
Вадим
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
44
Mislav
Matic
19
Шиндер
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Шпак АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
14'
0:1
38'
53'
62'
63'
1:1
65'
81'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|5
|0.38
|2.
|Степанюк Руслан
|3
|0.23
|3.
|Скляр Александр
|2
|0.15
|4.
|Пуцлин Давид
|2
|0.15
|5.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.15
|6.
|Щербак Дмитрий
|1
|0.08
|7.
|Яворский Сергей
|1
|0.08
|8.
|Кравчук Даниил
|1
|0.08
|9.
|Пердута Игорь
|0
|0
|10.
|Васин Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|6 (3)
|0.5
|2.
|Шиндер Антон
|2
|0.17
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|0.08
|4.
|Сакив Тарас
|0
|0
|5.
|Кожанов Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|5
|1
|2.
|Кане Ибрахим
|3
|2
|3.
|Пуцлин Давид
|6
|0
|4.
|Кулач Владислав
|4
|0
|5.
|Ребенок Павел
|2
|1
|6.
|Степанюк Руслан
|2
|1
|7.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|1
|8.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|9.
|Чеснаков Владимир
|3
|0
|10.
|Яворский Сергей
|3
|0
|11.
|Пердута Игорь
|3
|0
|12.
|Пешич Иван
|1
|0
|13.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|14.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|15.
|Челядин Артём
|1
|0
|16.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|17.
|Семилет Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|5
|0
|2.
|Лопырёнок Максим
|3
|0
|3.
|Mislav Matic
|3
|0
|4.
|Kyrylo Melichenko
|3
|0
|5.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|6.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|7.
|Голодюк Олег
|2
|0
|8.
|Попович Андрей
|2
|0
|9.
|Снижко Александр
|2
|0
|10.
|Shemmy Mayembe
|2
|0
|11.
|Нуриев Анатолий
|2
|0
|12.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|13.
|Ткачук Андрей
|1
|0
|14.
|Кныш Данило
|1
|0
|15.
|Сакив Тарас
|1
|0
|16.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|17.
|Малепе Репо
|1
|0
|18.
|Хахлев Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|0
|Минай
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =6 -8Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка
Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла
Минай Последние 20 матчей: +9 =3 -8Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1
Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Десна
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|4.
|Ворскла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Заря
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|21 - 10
|17
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Александрия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|10.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|11.
|Минай
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 23
|10
|12.
|Львов
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 26
|9
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 24
|8
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 5
|9
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|5.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|13.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ворскла» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ворскла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ворскла» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ворскла 1:1 Минай
Исход игры
Ворскла
94.7% (142)
Ничья
4.7% (7)
Минай
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.71% (39)
Меньше
73.29% (107)
Обе команды забьют
Да
28.08% (41)
Нет
71.92% (105)
Популярный счёт
2:0 Ворскла
35.3% (53)
1:0 Ворскла
33.3% (50)
2:1 Ворскла
18% (27)
3:1 Ворскла
4% (6)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Ворскла
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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