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Ворскла
1:1
Конец матча

Стадион:
Минай
0'
0:1
14' Гол
Нуриев Анатолий
38' Желтая карточка
Пуцлин Давид
53' Желтая карточка
Яворский Сергей
62' Желтая карточка
Скляр Александр
1:1
63' Гол
Кравчук Даниил
65' Желтая карточка
Ткачук Андрей
81' Желтая карточка
Голодюк Олег
85' Желтая карточка
Малепе Репо
90' Желтая карточка
Mislav Matic
90'+7
31
Ризнык
Дмитрий
23
Сапай
Вадим
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
99
Щербак
Дмитрий
1
Попович
Андрей
99
Kyrylo
Melichenko
44
Mislav
Matic
71
Лопырёнок
Максим
4
Сакив
Тарас
96
Снижко
Александр
29
Кожанов
Денис
23
Ткачук
Андрей
7
Нуриев
Анатолий
20
Пыняшко
Василий
19
Шиндер
Антон
Ворскла
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.38
2. Степанюк Руслан 3 0.23
3. Скляр Александр 2 0.15
4. Пуцлин Давид 2 0.15
5. Кане Ибрахим 2 (1) 0.15
6. Щербак Дмитрий 1 0.08
7. Яворский Сергей 1 0.08
8. Кравчук Даниил 1 0.08
9. Пердута Игорь 0 0
10. Васин Денис 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 6 (3) 0.5
2. Шиндер Антон 2 0.17
3. Пыняшко Василий 1 0.08
4. Сакив Тарас 0 0
5. Кожанов Денис 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 5 1
2. Кане Ибрахим 3 2
3. Пуцлин Давид 6 0
4. Кулач Владислав 4 0
5. Ребенок Павел 2 1
6. Степанюк Руслан 2 1
7. Ндиайе Пап-Альюн II 2 1
8. Якубу Наджиб 2 1
9. Чеснаков Владимир 3 0
10. Яворский Сергей 3 0
11. Пердута Игорь 3 0
12. Пешич Иван 1 0
13. Щербак Дмитрий 1 0
14. Ризнык Дмитрий 1 0
15. Челядин Артём 1 0
16. Кравчук Даниил 1 0
17. Семилет Даниил 1 0
Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 5 0
2. Лопырёнок Максим 3 0
3. Mislav Matic 3 0
4. Kyrylo Melichenko 3 0
5. Пыняшко Василий 1 1
6. Dmytro Pavlish 1 1
7. Голодюк Олег 2 0
8. Попович Андрей 2 0
9. Снижко Александр 2 0
10. Shemmy Mayembe 2 0
11. Нуриев Анатолий 2 0
12. Rustam Akhmedzade 2 0
13. Ткачук Андрей 1 0
14. Кныш Данило 1 0
15. Сакив Тарас 1 0
16. Маткобожик Александр 1 0
17. Малепе Репо 1 0
18. Хахлев Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 11.76% (2) 11.76% (2) 29.41% (5) 17.65% (3) 29.41% (5) 0
 Минай 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка
Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла
Минай Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1
Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ворскла 2:4 Минай Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Десна Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
4. Ворскла Заявка 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Заря Заявка 11 4 5 2 21 - 10 17
6. Олимпик Донецк Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
7. Колос Ковалёвка Заявка 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Александрия Заявка 12 4 4 4 19 - 16 16
9. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
10. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
11. Минай Заявка 12 2 4 6 9 - 23 10
12. Львов Заявка 12 2 3 7 8 - 26 9
13. Днепр-1 Заявка 12 2 2 8 15 - 24 8
14. Рух Львов Заявка 12 0 6 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Десна Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
5. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
8. Заря Заявка 6 2 3 1 10 - 5 9
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
5. Заря Заявка 5 2 2 1 11 - 5 8
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7. Десна Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
8. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Львов Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
10. Днепр-1 Заявка 5 1 1 3 8 - 12 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
13. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Пуцлин Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Нуриев Анатолий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Ворскла 94.7% (142)
X 4.7% (7)
Минай 0.7% (1)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 1.16 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 1.60 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.50 4.75
  4.41 1.44 6.88

Самый высокий коэффициент на матч «Ворскла» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ворскла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ворскла» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
8.30 1.07 6.50 1.11 2.70 1.45 1.77 2.04 1.80 2.01 1.70 2.15 1.17 4.90 1.09 7.20 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 14.50 0.00 21.00
7.20 1.06 5.90 1.09 2.76 1.39 2.06 1.71 1.65 2.29 1.30 3.32 1.19 3.92 1.05 7.10
2.40 1.56 1.98 1.85 1.51 2.52 1.32 3.22 1.53 2.49 1.30 3.37 1.18 4.46 1.21 4.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.63 1.48 1.68 2.20 1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00
2.54 1.48 1.67 2.13 1.31 3.26
2.62 1.50 2.15 1.73 1.66 2.25 1.42 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.50 1.30 2.33 1.68 1.57 2.55 1.19 4.40
3.26 1.31 2.19 1.63 1.52 2.43

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Где смотреть матч Ворскла 1:1 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Ворскла 1:1 Минай

Исход игры
Ворскла
94.7% (142)
Ничья
4.7% (7)
Минай
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.71% (39)
Меньше
73.29% (107)
Обе команды забьют
Да
28.08% (41)
Нет
71.92% (105)
Популярный счёт
2:0 Ворскла
35.3% (53)
1:0 Ворскла
33.3% (50)
2:1 Ворскла
18% (27)
3:1 Ворскла
4% (6)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Ворскла
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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