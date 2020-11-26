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Эвертон
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 1
2. Родригес Хамес 3 0.27
3. Кин Майкл 2 0.18
4. Ришарлисон 1 (1) 0.09
5. Дукуре Абдулай 1 0.09
6. Бернард Дуарте 1 0.09
7. Мина Йерри 1 0.09
8. Динь Люка 0 0
9. Коулмэн Шеймус 0 0
10. Сигурдссон Гильфи 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.36
2. Зума Курт 4 0.36
3. Абрахам Тэмми 3 0.27
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.27
5. Чилвел Бенджамин 2 0.18
6. Зиеш Хаким 1 0.09
7. Маунт Мэйсон 1 0.09
8. Джеймс Рис II 1 0.09
9. Хаверц Кай 1 0.09
10. Жиру Оливье 1 0.09
11. Силва Тьяго 1 0.09
12. Пулишич Кристиан 1 0.09
13. Хадсон-Одои Каллум 1 0.09
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Аллан Маркес 4 0
2. Дукуре Абдулай 3 0
3. Ришарлисон 1 1
4. Динь Люка 0 1
5. Тосун Дженк 1 0
6. Родригес Хамес 1 0
7. Гомеш Андре 1 0
8. Бернард Дуарте 1 0
9. Мина Йерри 1 0
10. Холгейт Мэйсон 1 0
11. Калверт-Льюин Доминик 1 0
12. Нкунку Нильс 1 0
Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Джеймс Рис II 2 0
3. Аспиликуэта Сесар 1 0
4. Алонсо Маркос 1 0
5. Зума Курт 1 0
6. Зиеш Хаким 1 0
7. Канте Н'Голо 1 0
8. Чилвел Бенджамин 1 0
9. Маунт Мэйсон 1 0
10. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 10% (2) 20% (4) 30% (6) 15% (3) 15% (3) 10% (2)
 Челси 4.17% (1) 20.83% (5) 4.17% (1) 16.67% (4) 29.17% (7) 25% (6)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед
Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон
Челси Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм
Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Челси 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Кубок лиги Челси 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 5:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Кубок Челси 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:6 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
8. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
9. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
10. Вулверхэмптон Заявка 11 5 2 4 11 - 15 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
11. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Эвертон 2% (1)
    X 20% (10)
    Челси 78% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Челси
    4.33
    4.15
    1.82
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.10 4.00 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.90 1.82
    Бонус: 5 000 ₽ 4.33 4.15 1.80
      4.28 4.15 1.82

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.50 0.00 11.50 1.02 4.50 1.17 3.90 1.27 2.41 1.61 2.15 1.75 1.90 1.99 1.55 2.46 1.29 3.70 1.22 4.30 1.08 7.00 1.07 7.80 1.01 13.00
    15.25 1.02 14.00 1.02 4.95 1.18 3.94 1.26 2.44 1.62 1.86 1.96 1.56 2.46 1.30 3.60 1.22 4.40 1.09 7.80
    5.11 1.20 2.46 1.61 2.19 1.75 1.92 1.99 1.70 2.26 1.57 2.54 1.22 4.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.59 1.57 2.39 1.22 4.40
    3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
    3.10 1.40 2.45 1.59 1.85 2.04 1.59 2.46 1.41 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.80 1.48 2.55 1.28 3.35
    5.00 1.18 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.31
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.44
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    Прогнозы на матч Эвертон - Челси

    Исход игры
    Эвертон
    2% (1)
    Ничья
    20% (10)
    Челси
    78% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    87.23% (41)
    Нет
    12.77% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    54% (27)
    1:1 Ничья
    16% (8)
    1:3 Челси
    6% (3)
    0:2 Челси
    6% (3)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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