Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|1
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.27
|3.
|Кин Майкл
|2
|0.18
|4.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.09
|5.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.09
|6.
|Бернард Дуарте
|1
|0.09
|7.
|Мина Йерри
|1
|0.09
|8.
|Динь Люка
|0
|0
|9.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|10.
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|11.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|4
|0.36
|2.
|Зума Курт
|4
|0.36
|3.
|Абрахам Тэмми
|3
|0.27
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.27
|5.
|Чилвел Бенджамин
|2
|0.18
|6.
|Зиеш Хаким
|1
|0.09
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.09
|8.
|Джеймс Рис II
|1
|0.09
|9.
|Хаверц Кай
|1
|0.09
|10.
|Жиру Оливье
|1
|0.09
|11.
|Силва Тьяго
|1
|0.09
|12.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.09
|13.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.09
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Маркес
|4
|0
|2.
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|3.
|Ришарлисон
|1
|1
|4.
|Динь Люка
|0
|1
|5.
|Тосун Дженк
|1
|0
|6.
|Родригес Хамес
|1
|0
|7.
|Гомеш Андре
|1
|0
|8.
|Бернард Дуарте
|1
|0
|9.
|Мина Йерри
|1
|0
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|12.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Джеймс Рис II
|2
|0
|3.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|4.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|5.
|Зума Курт
|1
|0
|6.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|8.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|9.
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|10.
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|10% (2)
|20% (4)
|30% (6)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|Челси
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|25% (6)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед
Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон
Челси Последние 20 матчей: +11 =7 -2Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм
Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Эвертон 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Кубок лиги Челси 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 5:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Кубок Челси 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:6 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 17
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 15
|21
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 17
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 17
|19
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 14
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 15
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон - Челси
Исход игры
Эвертон
2% (1)
Ничья
20% (10)
Челси
78% (39)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
1:2 Челси
54% (27)
1:1 Ничья
16% (8)
1:3 Челси
6% (3)
0:2 Челси
6% (3)
2:2 Ничья
4% (2)
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