Лестер
3:0
Перерыв
Стадион: Кинг Пауэр
Брайтон
22' Желтая карточкаФухс Кристиан
1:0
27' ГолМэддисон Джеймс
2:0
41' ГолВарди Джейми
3:0
44' ГолМэддисон Джеймс
17
Перес
Айосе
3
Уайт
Бен
33
Бёрн
Дэн
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
9 Мопе НилПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
27'
1:0
41'
2:0
44'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|10 (5)
|0.83
|2.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.25
|3.
|Барнс Харви
|3
|0.25
|4.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.25
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.08
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.08
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.08
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.08
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|10.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.33
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.17
|3.
|Марч Соломон
|2
|0.17
|4.
|Коннолли Аарон
|1
|0.08
|5.
|Троссар Леандро
|1
|0.08
|6.
|Лемпти Тарик
|1
|0.08
|7.
|Уэлбек Данни
|1
|0.08
|8.
|Биссума Ив
|1
|0.08
|9.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.08
|10.
|Лаллана Адам
|0
|0
|11.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|4
|0
|2.
|Фухс Кристиан
|3
|0
|3.
|Менди Нампалис
|3
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|2
|0
|7.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|8.
|Перес Айосе
|1
|0
|9.
|Варди Джейми
|1
|0
|10.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|11.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|12.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|13.
|Томас Люк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|4
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|3.
|Данк Льюис
|2
|1
|4.
|Уайт Бен
|2
|0
|5.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|6.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|7.
|Бёрн Дэн
|1
|0
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|10% (2)
|15% (3)
|5% (1)
|15% (3)
|10% (2)
|45% (9)
|Брайтон
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм
Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =9 -6Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон
Последние игры между собой
Лестер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 18
|25
|3.
|Лестер
|3:0 Заявка
|12
|8
|0
|4
|24 - 15
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 12
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Эвертон
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|14.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|10 - 14
|14
|15.
|Лидс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 21
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 18
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Лестер
|3:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|3:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер 3:0 Брайтон
Исход игры
Лестер
92.3% (144)
Ничья
5.8% (9)
Брайтон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (83)
Меньше
45.39% (69)
Обе команды забьют
Да
53.95% (82)
Нет
46.05% (70)
Популярный счёт
2:1 Лестер
39.7% (62)
2:0 Лестер
23.7% (37)
1:0 Лестер
14.1% (22)
3:1 Лестер
7.7% (12)
3:0 Лестер
4.5% (7)
1:1 Ничья
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!