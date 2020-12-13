ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВАРДИ! 2:0! Классная передача с правого края от Джеймса. Варди успевает сыграть на опережении в центре и отправить мяч в сетку. Но будут еще проверять эпизод на предмет офсайда судьи.

Да, засчитывают арбитры этот гол. Чистый мяч отправил в сетку Джейми, ничего не скажешь.

Завершается постепенно первый тайм нашего поединка, и практически теряют шансы на возможность побороться за очки гости.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЭДДИСОН! 3:0! Елки-палки, какие голы забиваются! С места, с правого края штрафной Мэддисон пробивает в дальний угол, и сфера влетает прямиком в "девятку" дальнего угла Райта!

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 3:0! "Лестер" пока разрывает оппонента на части.

41' Еще один офсайд обнаруживает бригада рефери. Чуть ли не в центре поля во "вне игры" попадает Джейми Варди. Было, да, можно на повторе рассмотреть.

40' Тилеманс получает удар по ногам, но судья свистка не дает. Можно играть, как считает рефери. Продолжают в этот момент разгонять свою атаку игроки "Лестера".

38' Завершается у нас первый тайм постепенно. Судя по всему, соперники оставили все разборки на второй тайм. Уже не так активны они впереди.

37' Под прессинг попали сейчас игроки "Брайтона". Приходится им через вратаря выходить в атаку. Получается не особо хорошо и надежно, но отбиться все же удается.

36' Фухс выполнил подачу со штрафного. Сваливается мяч с ноги у Олбрайтона с правого края, улетая куда-то за пределы футбольного газона.

35' Мэддисон сейчас сбивает оппонента в атаке. Но судьи фиксируют фол в обратную сторону.

34' Чуть больше 10 минут в первом тайме остается играть командам. Не думаю, что до перерыва мы с вами станем свидетелями хотя бы еще одного гола.

33' По фолам, кстати говоря, впереди хозяева поля. По этому показателю у нас 3:0. Это все потому, что постоянный прессинг применяют хозяева поля.

32' Пытался Варди в падении переправить мяч в ворота соперника, но совсем немного не попал в цель Джейми. Сколько же голевых эпизодов имеют "лисы".

31' Если бы не голкиперы, в нашей встрече уже 4-5 мячей точно были забиты. Причем 3-4 гола спокойно могли забить футболисты "Лестера" и только 1-2 игроки "Брайтона".

29' РАЙАН! Перес низом в дальний угол пускал сферу, и пришлось снова киперу "Брайтона" дотягиваться до мяча и переводить сферу в сторону от ворот!

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЭДДИСОН! 1:0!

И все-таки выходит вперед "Лестер". Передача с правого края в центр. Отбивают мяч на центр штрафной защитники, и с дужки 10-й номер "лисов" направляет сферу в цель.

27' ЕЩЕ МОМЕНТ! Да что ж такое! Когда уже Варди забьет? Снова Джейми вывели на ворота. Расстреливал он с близкого расстояния ворота соперника, но угодил в штангу, едва ее не сломав.

25' МОМЕНТ! Теперь Олбрайтон пробивает по воротам оппонента, но с внешней стороны сетки летит сфера. Был близок к голу Марк, но забить ему не удалось!

24' ОПАСНО! Варди! Классно он пробивает по воротам соперника с правого края. Мяч летит в ближний угол, но Райан своих выручает!

23' Фухс цепляет соперника на своей половине поля, после чего получает от главного рефери встречи карточку желтого цвета. Становится она первой в матче.

22' Офсайд фиксирует лайнсмен у Варди тем временем. Не должно быть вопросов по этой игровой ситуации у Джейми, как мне кажется.

21' Мопе фолит в центре поля, однако мяч у "Лестера" остается, и именно поэтому судья не дает свистка, разрешая командам продолжить встречу.

20' Уэлбек пытался пронестись с мячом по флангу, но тут же сзади его настигли соперники, которые отобрали сферу у игрока. Мяч снова у "Лестера".

18' Джеймс дальний удар по воротам соперника наносит, но мяч улетает значительно выше цели. Не самое лучшее решение. Оно неточным получается.

17' 5:3 по удара в сторону ворот. Впереди "Лестер". А вот по выстрелам в створ, кстати говоря, впереди "Брайтон" - 2:1.

16' Олбрайтон выполнил пас на Фофана. Обратный пас на Олбрайтона, чья передача получилась слишком сильной. Варди до снаряда добраться не сумел. Этим и недоволен Роджерс.

15' 15 минут отыграли соперники. Мяч переходит под владения то одной, то другой команды, пока преимущества по этому показателю нет ни в одного из коллективов.

14' По ноге прилетел удар Фофана. Снова игра у нас остановлена. Мяч игрокам "Лестера" отдает арбитр. Розыгрыш стандарта дивидендов "лисам" не приносит.

13' Быстро ходит мяч у "Лестера" в эти минуты. Много уже голевых эпизодов создали соперники у ворот, но счет на табло пока не открыт.

12' Первый фол со стороны игрока "Лестера" фиксирует главный арбитр встречи. Олбрайтон шел в рискованный подкат, сбивая оппонента. Без карточки дело обходится.

11' Угловой удар не самым лучшим образом подает команда гостей. Повторный навес уже с правого фланга следует - прямо в руки Шмейхелю сфера прилетает.

10' МОПЕ! Опасно было! Снова получает он пас в центр, выкатывает его на Уэлбека, который не переигрывает в ближнем бою Шмейхеля! Тот ногой отражает сферу в сторону трибун.

9' Еще один удар от Олбрайтона, но теперь в защитника сфера прилетает. Берет слишком много на себя футболист "Лестера", что влияет на качество атак его команды.

8' Подача от углового флага на ближнюю штангу - до снаряда не добирается совсем немного Варди. Мяч за пределы поля улетает. От ворот рефери назначает.

7' Еще один удар от Олбрайтона. В одного игрока мяч попадает, в другого, после чего улетает за пределы поля, на угловой. С правого края его "лисы" подадут.

6' МОПЕ! Отличный момент у гостей! Контратаку они организовали слева. Последовала передача в центр, откуда Мопе в касание пробил по рамке "Лестера". В прыжке Шмейхель отражает сферу в сторону от ворот!

5' Олбрайтон теперь пробивает хлестко по воротам соперника, но прямо в голкипера "Брайтона" сфера прилетает. Получается не особо опасно, но довольно точно.

4' Еще один угловой разыграли футболисты "Лестера". Мэддисон после подачи углового выстреливал по рамке противника, но направил он мяч выше цели.

3' Футболисты "Лестера" вышли сегодня на поле в синих цветах, тогда как игроки "Брайтона" предстали перед нами в желтом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.

2' Первый угловой заработали футболисты "Лестера". Передача в центр, на Ндиди, который в касание выстреливает чуть выше мишени!