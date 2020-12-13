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Лестер
3:0
Перерыв

Стадион:
Брайтон
0'
22' Желтая карточка
Фухс Кристиан
1:0
27' Гол
Мэддисон Джеймс
2:0
41' Гол
Варди Джейми
3:0
44' Гол
Мэддисон Джеймс
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
28
Фухс
Кристиан
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
2
Джастин
Джеймс
17
Перес
Айосе
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
1
Райан
Мэтт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
16
Джаханбакш
Алиреза
Лестер
3-4-2-1
Брайтон
3-4-1-2

Ход матча

22'
Фухс Кристиан
 
27'
Мэддисон Джеймс
(Варди Джейми)
1:0
41'
Варди Джейми
(Джастин Джеймс)
2:0
44'
Мэддисон Джеймс
(Варди Джейми)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 10 (5) 0.83
2. Мэддисон Джеймс 3 0.25
3. Барнс Харви 3 0.25
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.25
5. Кастань Тимоти 1 0.08
6. Прает Деннис 1 0.08
7. Джастин Джеймс 1 0.08
8. Перес Айосе 1 0.08
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Менди Нампалис 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.33
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.17
3. Марч Соломон 2 0.17
4. Коннолли Аарон 1 0.08
5. Троссар Леандро 1 0.08
6. Лемпти Тарик 1 0.08
7. Уэлбек Данни 1 0.08
8. Биссума Ив 1 0.08
9. Макаллистер Алексис 1 0.08
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 4 0
2. Фухс Кристиан 3 0
3. Менди Нампалис 3 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 2 0
6. Джастин Джеймс 2 0
7. Фофана Уэсли 2 0
8. Перес Айосе 1 0
9. Варди Джейми 1 0
10. Амарти Даниэль 1 0
11. Кастань Тимоти 1 0
12. Сёюнджю Чаглар 1 0
13. Томас Люк 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 4 1
2. Лемпти Тарик 3 1
3. Данк Льюис 2 1
4. Уайт Бен 2 0
5. Гросс Паскаль 1 0
6. Уэбстер Адам 1 0
7. Бёрн Дэн 1 0
8. Джаханбакш Алиреза 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 10% (2) 15% (3) 5% (1) 15% (3) 10% (2) 45% (9)
 Брайтон 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 0 35.71% (5)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм
Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Лестер 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Лестер Премьер-лига
Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 1:4 Брайтон Брайтон 3:1 Лестер Брайтон 1:1 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Брайтон 1:0 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Лестер 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 3:2 Лестер Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер 3:0 Заявка 12 8 0 4 24 - 15 24
4. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
5. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
14. Арсенал 0:0 Заявка 12 4 2 6 10 - 14 14
15. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
16. Брайтон 0:3 Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
18. Бёрнли 0:0 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Лестер 3:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Арсенал 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон 0:3 Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер 3:0 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Арсенал 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон 0:3 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 3:0! "Лестер" пока разрывает оппонента на части.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЭДДИСОН! 3:0!
    Елки-палки, какие голы забиваются! С места, с правого края штрафной Мэддисон пробивает в дальний угол, и сфера влетает прямиком в "девятку" дальнего угла Райта!
  • 44'
    Завершается постепенно первый тайм нашего поединка, и практически теряют шансы на возможность побороться за очки гости.
  • 43'
    Да, засчитывают арбитры этот гол. Чистый мяч отправил в сетку Джейми, ничего не скажешь.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВАРДИ! 2:0!
    Классная передача с правого края от Джеймса. Варди успевает сыграть на опережении в центре и отправить мяч в сетку. Но будут еще проверять эпизод на предмет офсайда судьи.
  • Офсайд
    41'
    Еще один офсайд обнаруживает бригада рефери. Чуть ли не в центре поля во "вне игры" попадает Джейми Варди. Было, да, можно на повторе рассмотреть.
  • 40'
    Тилеманс получает удар по ногам, но судья свистка не дает. Можно играть, как считает рефери. Продолжают в этот момент разгонять свою атаку игроки "Лестера".
  • 38'
    Завершается у нас первый тайм постепенно. Судя по всему, соперники оставили все разборки на второй тайм. Уже не так активны они впереди.
  • 37'
    Под прессинг попали сейчас игроки "Брайтона". Приходится им через вратаря выходить в атаку. Получается не особо хорошо и надежно, но отбиться все же удается.
  • 36'
    Фухс выполнил подачу со штрафного. Сваливается мяч с ноги у Олбрайтона с правого края, улетая куда-то за пределы футбольного газона.
  • Фол, нарушение
    35'
    Мэддисон сейчас сбивает оппонента в атаке. Но судьи фиксируют фол в обратную сторону.
  • 34'
    Чуть больше 10 минут в первом тайме остается играть командам. Не думаю, что до перерыва мы с вами станем свидетелями хотя бы еще одного гола.
  • 33'
    По фолам, кстати говоря, впереди хозяева поля. По этому показателю у нас 3:0. Это все потому, что постоянный прессинг применяют хозяева поля.
  • 32'
    Пытался Варди в падении переправить мяч в ворота соперника, но совсем немного не попал в цель Джейми. Сколько же голевых эпизодов имеют "лисы".
  • 31'
    Если бы не голкиперы, в нашей встрече уже 4-5 мячей точно были забиты. Причем 3-4 гола спокойно могли забить футболисты "Лестера" и только 1-2 игроки "Брайтона".
  • Опасный момент
    29'
    РАЙАН! Перес низом в дальний угол пускал сферу, и пришлось снова киперу "Брайтона" дотягиваться до мяча и переводить сферу в сторону от ворот!
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЭДДИСОН! 1:0!
    И все-таки выходит вперед "Лестер". Передача с правого края в центр. Отбивают мяч на центр штрафной защитники, и с дужки 10-й номер "лисов" направляет сферу в цель.
  • Опасный момент
    27'
    ЕЩЕ МОМЕНТ! Да что ж такое! Когда уже Варди забьет? Снова Джейми вывели на ворота. Расстреливал он с близкого расстояния ворота соперника, но угодил в штангу, едва ее не сломав.
  • Опасный момент
    25'
    МОМЕНТ! Теперь Олбрайтон пробивает по воротам оппонента, но с внешней стороны сетки летит сфера. Был близок к голу Марк, но забить ему не удалось!
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Варди! Классно он пробивает по воротам соперника с правого края. Мяч летит в ближний угол, но Райан своих выручает!
  • Желтая карточка
    23'
    Фухс цепляет соперника на своей половине поля, после чего получает от главного рефери встречи карточку желтого цвета. Становится она первой в матче.
  • Офсайд
    22'
    Офсайд фиксирует лайнсмен у Варди тем временем. Не должно быть вопросов по этой игровой ситуации у Джейми, как мне кажется.
  • Фол, нарушение
    21'
    Мопе фолит в центре поля, однако мяч у "Лестера" остается, и именно поэтому судья не дает свистка, разрешая командам продолжить встречу.
  • 20'
    Уэлбек пытался пронестись с мячом по флангу, но тут же сзади его настигли соперники, которые отобрали сферу у игрока. Мяч снова у "Лестера".
  • 18'
    Джеймс дальний удар по воротам соперника наносит, но мяч улетает значительно выше цели. Не самое лучшее решение. Оно неточным получается.
  • 17'
    5:3 по удара в сторону ворот. Впереди "Лестер". А вот по выстрелам в створ, кстати говоря, впереди "Брайтон" - 2:1.
  • 16'
    Олбрайтон выполнил пас на Фофана. Обратный пас на Олбрайтона, чья передача получилась слишком сильной. Варди до снаряда добраться не сумел. Этим и недоволен Роджерс.
  • 15'
    15 минут отыграли соперники. Мяч переходит под владения то одной, то другой команды, пока преимущества по этому показателю нет ни в одного из коллективов.
  • Фол, нарушение
    14'
    По ноге прилетел удар Фофана. Снова игра у нас остановлена. Мяч игрокам "Лестера" отдает арбитр. Розыгрыш стандарта дивидендов "лисам" не приносит.
  • 13'
    Быстро ходит мяч у "Лестера" в эти минуты. Много уже голевых эпизодов создали соперники у ворот, но счет на табло пока не открыт.
  • Фол, нарушение
    12'
    Первый фол со стороны игрока "Лестера" фиксирует главный арбитр встречи. Олбрайтон шел в рискованный подкат, сбивая оппонента. Без карточки дело обходится.
  • Угловой
    11'
    Угловой удар не самым лучшим образом подает команда гостей. Повторный навес уже с правого фланга следует - прямо в руки Шмейхелю сфера прилетает.
  • Опасный момент
    10'
    МОПЕ! Опасно было! Снова получает он пас в центр, выкатывает его на Уэлбека, который не переигрывает в ближнем бою Шмейхеля! Тот ногой отражает сферу в сторону трибун.
  • 9'
    Еще один удар от Олбрайтона, но теперь в защитника сфера прилетает. Берет слишком много на себя футболист "Лестера", что влияет на качество атак его команды.
  • 8'
    Подача от углового флага на ближнюю штангу - до снаряда не добирается совсем немного Варди. Мяч за пределы поля улетает. От ворот рефери назначает.
  • Угловой
    7'
    Еще один удар от Олбрайтона. В одного игрока мяч попадает, в другого, после чего улетает за пределы поля, на угловой. С правого края его "лисы" подадут.
  • Опасный момент
    6'
    МОПЕ! Отличный момент у гостей! Контратаку они организовали слева. Последовала передача в центр, откуда Мопе в касание пробил по рамке "Лестера". В прыжке Шмейхель отражает сферу в сторону от ворот!
  • 5'
    Олбрайтон теперь пробивает хлестко по воротам соперника, но прямо в голкипера "Брайтона" сфера прилетает. Получается не особо опасно, но довольно точно.
  • Угловой
    4'
    Еще один угловой разыграли футболисты "Лестера". Мэддисон после подачи углового выстреливал по рамке противника, но направил он мяч выше цели.
  • 3'
    Футболисты "Лестера" вышли сегодня на поле в синих цветах, тогда как игроки "Брайтона" предстали перед нами в желтом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Угловой
    2'
    Первый угловой заработали футболисты "Лестера". Передача в центр, на Ндиди, который в касание выстреливает чуть выше мишени!
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Лестере стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты "Брайтона". Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию судейскую коллегию:

    Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
    Ассистент: Адам Нанн (Англия);
    Ассистент: Сиан Мэсси (Англия);
    Резервный: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках матча 12-го тура АПЛ сойдутся лицом к лицу футболисты «Лестера» и «Брайтона». Встреча состоится в Лестере, на стадионе «Кинг Пауэр».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Прогнозы 156
    Лестер 92.3% (144)
    X 5.8% (9)
    Брайтон 1.9% (3)
    Все прогнозы
    1.91 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Брайтон
    2.13
    5.20
    4.10
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.20 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.35 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.55 4.10
  2.13 3.21 3.77

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.20 1.09 3.00 1.38 2.27 1.62 2.21 1.72 1.68 2.18 1.80 2.12 1.33 3.25 1.24 4.00 1.17 5.10 1.07 8.40 1.01 11.00 1.01 10.50 0.00 17.00
10.25 1.05 9.10 1.07 3.36 1.33 2.96 1.41 2.02 1.88 1.57 2.44 1.39 3.05 1.18 5.05 1.14 5.85 1.05 11.00
3.90 1.29 2.49 1.56 2.12 1.75 1.81 2.08 1.61 2.37 1.44 2.84 1.50 2.64 1.39 3.18 3.40 1.33 2.35 1.62 1.95 1.93 1.68 2.24 1.43 2.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.40 2.90 1.20 4.44 1.15 5.80
2.95 1.40 1.94 1.86 1.41 2.91 1.15 5.35 1.11 6.65
1.91 1.97 1.56 2.49 1.23 4.30 1.53 2.56 1.38 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 3.00 1.38 1.77 2.02 1.32 3.20 1.22 4.20
3.76 1.27 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Лестер 3:0 Брайтон онлайн

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Прогнозы на матч Лестер 3:0 Брайтон

Исход игры
Лестер
92.3% (144)
Ничья
5.8% (9)
Брайтон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (83)
Меньше
45.39% (69)
Обе команды забьют
Да
53.95% (82)
Нет
46.05% (70)
Популярный счёт
2:1 Лестер
39.7% (62)
2:0 Лестер
23.7% (37)
1:0 Лестер
14.1% (22)
3:1 Лестер
7.7% (12)
3:0 Лестер
4.5% (7)
1:1 Ничья
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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