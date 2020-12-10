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Лестер
 
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Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 9 (5) 0.82
2. Барнс Харви 3 0.27
3. Тилеманс Юри 3 (2) 0.27
4. Кастань Тимоти 1 0.09
5. Прает Деннис 1 0.09
6. Мэддисон Джеймс 1 0.09
7. Перес Айосе 1 0.09
8. Джастин Джеймс 1 0.09
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Менди Нампалис 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.36
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.18
3. Марч Соломон 2 0.18
4. Коннолли Аарон 1 0.09
5. Троссар Леандро 1 0.09
6. Лемпти Тарик 1 0.09
7. Уэлбек Данни 1 0.09
8. Биссума Ив 1 0.09
9. Макаллистер Алексис 1 0.09
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 4 0
2. Менди Нампалис 3 0
3. Тилеманс Юри 3 0
4. Фухс Кристиан 2 0
5. Мэддисон Джеймс 2 0
6. Джастин Джеймс 2 0
7. Фофана Уэсли 2 0
8. Перес Айосе 1 0
9. Варди Джейми 1 0
10. Амарти Даниэль 1 0
11. Кастань Тимоти 1 0
12. Сёюнджю Чаглар 1 0
13. Томас Люк 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 4 1
2. Лемпти Тарик 3 1
3. Данк Льюис 2 1
4. Уайт Бен 2 0
5. Гросс Паскаль 1 0
6. Уэбстер Адам 1 0
7. Бёрн Дэн 1 0
8. Джаханбакш Алиреза 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 10% (2) 15% (3) 5% (1) 15% (3) 10% (2) 45% (9)
 Брайтон 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 0 35.71% (5)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм
Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Лестер 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Лестер Премьер-лига
Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 1:4 Брайтон Брайтон 3:1 Лестер Брайтон 1:1 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Брайтон 1:0 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Лестер 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 3:2 Лестер Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
8. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 18 - 14 17
9. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
10. Вулверхэмптон Заявка 11 5 2 4 11 - 15 17
11. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
12. Астон Вилла Заявка 9 5 0 4 20 - 13 15
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Астон Вилла Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
11. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Лестер 94.5% (52)
    X 5.5% (3)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Брайтон
    2.10
    3.70
    3.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.70 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.35 3.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.65 3.62
      2.06 3.56 3.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.02 8.50 1.06 3.40 1.29 2.65 1.45 2.15 1.71 1.95 1.90 1.74 2.20 1.48 2.65 1.31 3.25 1.13 5.50 1.10 6.10 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 19.00
    10.75 1.05 9.20 1.06 3.68 1.29 2.79 1.45 1.93 1.97 1.49 2.66 1.33 3.36 1.16 5.75 1.12 6.60 1.03 12.75
    3.94 1.28 2.98 1.44 2.29 1.69 1.96 1.94 1.74 2.20 1.53 2.65 1.36 3.34 1.14 6.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.96 1.82 1.41 2.80 1.14 5.70
    3.04 1.38 1.97 1.83 1.45 2.75 1.14 5.80 1.10 6.95
    3.16 1.40 2.59 1.54 2.03 1.87 1.62 2.39 1.45 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.45 1.69 2.11 1.27 3.45
    4.05 1.24 2.65 1.48 1.68 2.19 1.29 3.60 1.18 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.33
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    Прогнозы на матч Лестер - Брайтон

    Исход игры
    Лестер
    94.5% (52)
    Ничья
    5.5% (3)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.46% (33)
    Меньше
    36.54% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.62% (31)
    Нет
    40.38% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    40% (22)
    2:0 Лестер
    18.2% (10)
    1:0 Лестер
    12.7% (7)
    3:1 Лестер
    10.9% (6)
    3:0 Лестер
    7.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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