Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|9 (5)
|0.82
|2.
|Барнс Харви
|3
|0.27
|3.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.27
|4.
|Кастань Тимоти
|1
|0.09
|5.
|Прает Деннис
|1
|0.09
|6.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.09
|7.
|Перес Айосе
|1
|0.09
|8.
|Джастин Джеймс
|1
|0.09
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|10.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.36
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.18
|3.
|Марч Соломон
|2
|0.18
|4.
|Коннолли Аарон
|1
|0.09
|5.
|Троссар Леандро
|1
|0.09
|6.
|Лемпти Тарик
|1
|0.09
|7.
|Уэлбек Данни
|1
|0.09
|8.
|Биссума Ив
|1
|0.09
|9.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.09
|10.
|Лаллана Адам
|0
|0
|11.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|4
|0
|2.
|Менди Нампалис
|3
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|4.
|Фухс Кристиан
|2
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|2
|0
|7.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|8.
|Перес Айосе
|1
|0
|9.
|Варди Джейми
|1
|0
|10.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|11.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|12.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|13.
|Томас Люк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|4
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|3.
|Данк Льюис
|2
|1
|4.
|Уайт Бен
|2
|0
|5.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|6.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|7.
|Бёрн Дэн
|1
|0
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|10% (2)
|15% (3)
|5% (1)
|15% (3)
|10% (2)
|45% (9)
|Брайтон
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм
Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =9 -6Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон
Последние игры между собой
Лестер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 17
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 15
|21
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 17
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 17
|19
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 14
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 15
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер - Брайтон
Исход игры
Лестер
94.5% (52)
Ничья
5.5% (3)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.46% (33)
Меньше
36.54% (19)
Обе команды забьют
Да
59.62% (31)
Нет
40.38% (21)
Популярный счёт
2:1 Лестер
40% (22)
2:0 Лестер
18.2% (10)
1:0 Лестер
12.7% (7)
3:1 Лестер
10.9% (6)
3:0 Лестер
7.3% (4)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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