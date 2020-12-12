  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
14
Хэйден
Айзак
2
Кларк
Киран
15
Льюис
Джамал
11
Ритчи
Мэтт
36
Лонгстафф
Шон
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
13
Уилсон
Каллум
9
Жоэлинтон
1
Джонстон
Сэм
6
Аджайи
Олувасемилого
20
Иванович
Бранислав
27
О'Ши
Дара
2
Ферлонг
Дарнелл
18
Галлахер
Конор
19
Сойерс
Ромен
10
Филлипс
Мэтт
17
Кровинович
Филип
29
Ахерн-Грант
Карлан
7
Робинсон
Каллум
Ньюкасл
4-4-2
Вест Бромвич
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 7 (3) 0.7
2. Хендрик Джефф 1 0.1
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.1
4. Жоэлинтон 1 0.1
5. Мёрфи Джейкоб 1 0.1
6. Альмирон Мигель 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.18
2. Галлахер Конор 2 0.18
3. Перейра Матеус 1 0.09
4. Бартли Кайл 1 0.09
5. Ахерн-Грант Карлан 1 0.09
6. Диангана Грэди 1 0.09
7. Ферлонг Дарнелл 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 3 0
2. Льюис Джамал 3 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Мёрфи Джейкоб 2 0
6. Жоэлинтон 2 0
7. Лонгстафф Шон 2 0
8. Уилсон Каллум 1 0
9. Крафт Эмиль 1 0
10. Ласcеллс Джамал 1 0
11. Манкильо Хави 1 0
12. Альмирон Мигель 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 3 0
2. Перейра Матеус 1 1
3. Ливермор Джейк 2 0
4. Сойерс Ромен 2 0
5. Гиббс Киран 0 1
6. Иванович Бранислав 1 0
7. Филлипс Мэтт 1 0
8. Бартли Кайл 1 0
9. Аджайи Олувасемилого 1 0
10. Ферлонг Дарнелл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 9.09% (1) 0 0 18.18% (2) 9.09% (1) 63.64% (7)
 Вест Бромвич 37.5% (3) 37.5% (3) 0 12.5% (1) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм
Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Бромвич 4:2 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 11 6 4 1 25 - 11 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 19 - 17 19
8. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
9. Манчестер Сити Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Эвертон Заявка 11 5 2 4 20 - 18 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
13. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 151
    Ньюкасл 79.5% (120)
    X 14.6% (22)
    Вест Бромвич 6% (9)
    Все прогнозы
    2.56 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Вест Бромвич
    2.50
    3.35
    3.35
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.20 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.35 3.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.40 1.06 7.80 1.09 3.15 1.37 2.39 1.59 1.78 2.15 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.95 1.09 7.80 1.02 15.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.79 1.44 1.81 2.00 1.35 3.20 1.11 6.65 1.08 8.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
    Где смотреть матч Ньюкасл - Вест Бромвич онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Ньюкасл - Вест Бромвич

    Исход игры
    Ньюкасл
    79.5% (120)
    Ничья
    14.6% (22)
    Вест Бромвич
    6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.58% (67)
    Меньше
    54.42% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    58.5% (86)
    Нет
    41.5% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    32.5% (49)
    1:0 Ньюкасл
    28.5% (43)
    1:1 Ничья
    13.2% (20)
    2:0 Ньюкасл
    8.6% (13)
    3:1 Ньюкасл
    4.6% (7)
    1:2 Вест Бромвич
    3.3% (5)
    3:2 Ньюкасл
    2% (3)
    0:1 Вест Бромвич
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный