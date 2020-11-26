Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Вест Бромвич
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|7 (3)
|0.7
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|0.1
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.1
|4.
|Жоэлинтон
|1
|0.1
|5.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.1
|6.
|Альмирон Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.18
|2.
|Галлахер Конор
|2
|0.18
|3.
|Перейра Матеус
|1
|0.09
|4.
|Бартли Кайл
|1
|0.09
|5.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.09
|6.
|Диангана Грэди
|1
|0.09
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|3
|0
|2.
|Льюис Джамал
|3
|0
|3.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|4.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|5.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|6.
|Жоэлинтон
|2
|0
|7.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|8.
|Уилсон Каллум
|1
|0
|9.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|10.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|11.
|Манкильо Хави
|1
|0
|12.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|3
|0
|2.
|Перейра Матеус
|1
|1
|3.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|4.
|Сойерс Ромен
|2
|0
|5.
|Гиббс Киран
|0
|1
|6.
|Иванович Бранислав
|1
|0
|7.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|8.
|Бартли Кайл
|1
|0
|9.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|10.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|9.09% (1)
|0
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|63.64% (7)
|Вест Бромвич
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +9 =3 -8Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =7 -10Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм
Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Вест Бромвич 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Бромвич 4:2 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 17
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 15
|21
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 17
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 17
|19
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 14
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 15
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|20 - 13
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|14.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ньюкасл - Вест Бромвич
Исход игры
Ньюкасл
79.6% (43)
Ничья
16.7% (9)
Вест Бромвич
3.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.1% (23)
Меньше
54.9% (28)
Обе команды забьют
Да
60.78% (31)
Нет
39.22% (20)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
33.3% (18)
1:0 Ньюкасл
22.2% (12)
1:1 Ничья
14.8% (8)
2:0 Ньюкасл
11.1% (6)
3:1 Ньюкасл
7.4% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!