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  2. Матчи
  3. Австрия
Рид
1:4
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
9' Желтая карточка
Лакнер Маркус
11' Вторая желтая карточка
Лакнер Маркус
19' Желтая карточка
Турнвальд Мануэль
23' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
23' Желтая карточка
Такугнади Балакием
0:1
42' Пенальти
Фишер Манфред
1:1
45' Гол
Байич Анте
60' Желтая карточка
Грюлль Марко
1:2
78' Гол
Турнвальд Мануэль
1:3
82' Гол
Шрайнер Эммануэль
1:4
86' Гол
Шрайнер Эммануэль
90' Желтая карточка
Дабанлы Беркай
90'+5
34
Данилюк
Даниэль-Эдвард
31
Такугнади
Балакием
28
Райфельтсхаммер
Томас
6
Райнер
Константин
5
Лергер
Михель
4
Цигль
Марсель
16
Лакнер
Маркус
17
Грюлль
Марко
22
Нутц
Штефан
12
Байич
Анте
9
Гшвайдль
Бернд
1
Кобрас
Мартин
2
Дабанлы
Беркай
24
Бумбергер
Давид
19
Карич
Эмир
34
Турнвальд
Мануэль
4
Гуэ
Самюэль
15
Уисс
Алан
16
Шрайнер
Эммануэль
30
Фишер
Манфред
26
Нуссбаумер
Даниэль
9
Мадернер
Даниэль
Рид
4-2-3-1
Альтах
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 4 (3) 0.36
2. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.18
3. Грубек Валентин 1 0.09
4. Пэйнтсил Сет 1 0.09
5. Байич Анте 1 0.09
6. Нутц Штефан 1 0.09
7. Гшвайдль Бернд 1 0.09
8. Райнер Константин 1 0.09
9. Райфельтсхаммер Томас 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штефель Марио 2 0.18
2. Нуссбаумер Даниэль 2 0.18
3. Шрайнер Эммануэль 2 0.18
4. Тартаротти Йоханнес 1 0.09
5. Турнвальд Мануэль 1 0.09
6. Казар Альяж 1 0.09
7. Мадернер Даниэль 1 0.09
8. Фишер Манфред 1 (1) 0.09
9. Майлингер Марко 0 0
10. Гомес Андерсон Сантос 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 3 0
3. Лакнер Маркус 1 1
4. Райфельтсхаммер Томас 2 0
5. Такугнади Балакием 2 0
6. Райнер Константин 0 1
7. Радлингер Самуэль 1 0
8. Нутц Штефан 1 0
9. Майзль Лука 1 0
10. Салли Садам 1 0
11. Грюлль Марко 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 5 0
2. Эдокполор Носа Ийобоса 3 1
3. Нетцер Филипп 3 0
4. Цвишенбруггер Ян 3 0
5. Мадернер Даниэль 3 0
6. Гуэ Самюэль 1 1
7. Дабанлы Беркай 2 0
8. Фишер Манфред 2 0
9. Бумбергер Давид 2 0
10. Шрайнер Эммануэль 1 0
11. Карич Эмир 1 0
12. Нуссбаумер Даниэль 1 0
13. Тартаротти Йоханнес 1 0
14. Турнвальд Мануэль 1 0
15. Гомес Андерсон Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5)
 Альтах 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр
Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид
Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер
Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах

Последние игры между собой

Рид: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Альтах: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Альтах 0:2 Рид Бундеслига Рид 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига
Альтах 0:0 Рид Бундеслига Рид 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:3 Рид Бундеслига Рид 2:0 Альтах Бундеслига Рид 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рид Бундеслига Альтах 1:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:2 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 0:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 3:2 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 10 7 2 1 22 - 6 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 34 - 11 22
3. Штурм Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
4. Рапид Вена Заявка 10 6 3 1 25 - 14 21
5. Санкт-Пёльтен Заявка 11 4 3 4 23 - 20 15
6. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
7. Хартберг Заявка 11 2 5 4 13 - 23 11
8. Вольфсбергер Заявка 9 3 1 5 16 - 20 10
9. Аустрия Вена Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
10. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
11. Альтах Заявка 11 2 2 7 11 - 26 8
12. Адмира Заявка 11 2 1 8 12 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Штурм Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Рапид Вена Заявка 5 3 1 1 13 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10. Альтах Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 6.30 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.72 3.15
  5.67 2.09 2.56

Самый высокий коэффициент на матч «Рид» – «Альтах» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альтах» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рид» – «Альтах», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.09 10.50 1.03 2.42 1.52 3.30 1.30 3.20 1.32 1.94 1.86 1.70 2.15 1.70 2.08 1.21 4.10 1.09 6.50 1.06 8.20 1.07 7.50 1.01 15.00
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.33 1.67 1.72 2.12 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 8.00
5.02 1.19 1.93 1.93 2.71 1.50 1.93 1.94 2.12 1.76 1.84 2.06 1.65 2.34 1.71 2.18 1.20 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.48 2.55 2.18 1.68 1.04 9.00 1.17 4.70 1.04 9.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.65 1.15 5.85
1.31 3.54 1.79 2.08 2.35 1.65 1.82 2.09 1.57 2.51 1.39 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85 1.28 3.45
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Рид 1:4 Альтах онлайн

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