Рид
1:4
Конец матча
Стадион: Josko Arena
Альтах
9' Желтая карточкаЛакнер Маркус
11' Вторая желтая карточкаЛакнер Маркус
19' Желтая карточкаТурнвальд Мануэль
23' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
23' Желтая карточкаТакугнади Балакием
0:1
42' ПенальтиФишер Манфред
1:1
45' ГолБайич Анте
60' Желтая карточкаГрюлль Марко
1:2
78' ГолТурнвальд Мануэль
1:3
82' ГолШрайнер Эммануэль
1:4
86' ГолШрайнер Эммануэль
90' Желтая карточкаДабанлы Беркай
17
Грюлль
Марко
22
Нутц
Штефан
12
Байич
Анте
19
Карич
Эмир
15
Уисс
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
-
23 Хаас МануэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
11'
42'
0:1
45'
1:1
60'
72'
78'
82'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|4 (3)
|0.36
|2.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.18
|3.
|Грубек Валентин
|1
|0.09
|4.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.09
|5.
|Байич Анте
|1
|0.09
|6.
|Нутц Штефан
|1
|0.09
|7.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0.09
|8.
|Райнер Константин
|1
|0.09
|9.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штефель Марио
|2
|0.18
|2.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.18
|3.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.18
|4.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.09
|5.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.09
|6.
|Казар Альяж
|1
|0.09
|7.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.09
|8.
|Фишер Манфред
|1 (1)
|0.09
|9.
|Майлингер Марко
|0
|0
|10.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|3
|0
|3.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|4.
|Райфельтсхаммер Томас
|2
|0
|5.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|6.
|Райнер Константин
|0
|1
|7.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|8.
|Нутц Штефан
|1
|0
|9.
|Майзль Лука
|1
|0
|10.
|Салли Садам
|1
|0
|11.
|Грюлль Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|5
|0
|2.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|3.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|5.
|Мадернер Даниэль
|3
|0
|6.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|7.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|8.
|Фишер Манфред
|2
|0
|9.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|10.
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0
|11.
|Карич Эмир
|1
|0
|12.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|13.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|14.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|15.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|Альтах
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|9.09% (1)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр
Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид
Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер
Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах
Последние игры между собой
Рид: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
Альтах: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Альтах 0:0 Рид Бундеслига Рид 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:3 Рид Бундеслига Рид 2:0 Альтах Бундеслига Рид 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рид Бундеслига Альтах 1:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:2 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 0:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 3:2 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 6
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|34 - 11
|22
|3.
|Штурм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 14
|21
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 20
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|7.
|Хартберг
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 23
|11
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 20
|10
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|11.
|Альтах
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 26
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Адмира
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 10
|10
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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