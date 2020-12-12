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  2. Матчи
  3. Австрия
Штурм
3:0
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
1:0
43' Гол
Горенц-Станкович Йон
54' Желтая карточка
Ауэр Штефан
2:0
58' Гол
Фризенбихлер Кевин
60' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
89' Желтая карточка
Хаусьелль Марко
3:0
90' Гол
Вютрих Грегори
90'+4
12
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
19
Куэн
Андреас
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
1
Ляйтнер
Андреас
27
Айву
Эмануэль
12
Малишек
Лукас
15
Рат
Лукас
24
Хаусьелль
Марко
90
Томич
Томислав
19
Форсагер
Вильгельм
14
Юлманд
Мортен
2
Ауэр
Штефан
10
Бройниг
Максимилиан
16
Хоффер
Эрвин
Штурм
4-3-1-2
Адмира
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Любич Иван 4 0.4
2. Янтшер Якоб 3 0.3
3. Китеишвили Отар 3 0.3
4. Фризенбихлер Кевин 2 0.2
5. Балай Беким 2 0.2
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.2
7. Хирлендер Штефан 1 0.1
8. Вютрих Грегори 1 0.1
9. Немет Давид 1 0.1
10. Куэн Андреас 0 0
11. Хузпек Филипп 0 0
12. Инголич Сандро 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 3 (1) 0.27
2. Хоффер Эрвин 2 0.18
3. Бройниг Максимилиан 2 0.18
4. Томич Томислав 1 0.09
5. Хаусьелль Марко 1 0.09
6. Айву Эмануэль 1 0.09
7. Гартнер Кристиан 0 0
8. Спасич Милош 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 2 1
2. Хирлендер Штефан 3 0
3. Горенц-Станкович Йон 3 0
4. Фризенбихлер Кевин 2 0
5. Вютрих Грегори 2 0
6. Балай Беким 1 0
7. Йегер Лукас 1 0
8. Китеишвили Отар 1 0
9. Любич Иван 1 0
10. Данте Амаду 1 0
11. Мвепу Франциско 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 5 1
2. Бройниг Максимилиан 3 0
3. Спасич Милош 2 0
4. Хаусьелль Марко 2 0
5. Бауэр Себастьян 0 1
6. Майерхофер Штефан 1 0
7. Рат Лукас 1 0
8. Ауэр Штефан 1 0
9. Томич Томислав 1 0
10. Майер Маркус 1 0
11. Малишек Лукас 1 0
12. Айву Эмануэль 1 0
13. Юлманд Мортен 1 0
14. Чиркович Александар 1 0
15. Ганда Йосеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 10.53% (2) 5.26% (1) 21.05% (4) 31.58% (6) 10.53% (2) 21.05% (4)
 Адмира 20% (2) 30% (3) 0 10% (1) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм
Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош
Адмира Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира
ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира

Последние игры между собой

Штурм: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Адмира: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Штурм 2:2 Адмира Товарищеские матчи Адмира 0:0 Штурм Товарищеские матчи Адмира 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Адмира Бундеслига
Штурм 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:3 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Штурм Бундеслига Штурм 6:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Штурм Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Штурм 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Штурм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 10 7 2 1 22 - 6 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 34 - 11 22
3. Штурм Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
4. Рапид Вена Заявка 10 6 3 1 25 - 14 21
5. Санкт-Пёльтен Заявка 11 4 3 4 23 - 20 15
6. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
7. Хартберг Заявка 11 2 5 4 13 - 23 11
8. Вольфсбергер Заявка 9 3 1 5 16 - 20 10
9. Аустрия Вена Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
10. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
11. Альтах Заявка 11 2 2 7 11 - 26 8
12. Адмира Заявка 11 2 1 8 12 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Штурм Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Рапид Вена Заявка 5 3 1 1 13 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10. Альтах Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Горенц-Станкович Йон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 6.30 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.80 7.30
  1.16 6.94 26.99

Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Адмира» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Адмира» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Адмира», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.50 1.12 10.00 1.03 4.30 1.18 3.25 1.32 1.70 2.08 1.91 1.89 1.68 2.18 1.73 2.11 1.09 6.50 1.20 4.20 1.05 8.50 1.05 8.40 1.04 9.10 1.01 15.00 1.01 12.00
10.50 1.01 4.10 1.19 3.34 1.29 2.16 1.67 1.72 2.12 1.50 2.77 1.23 4.20 1.17 4.80 1.05 8.20 1.03 8.70
5.73 1.15 2.65 1.51 4.92 1.19 1.85 2.04 3.38 1.34 2.29 1.67 1.50 2.67 1.29 3.76 1.76 2.15 1.49 2.74 1.35 3.32 1.18 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 2.18 1.68 1.03 10.00 1.17 4.70 1.02 11.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
2.00 1.88 1.64 2.35 1.28 3.81 1.73 2.19 1.51 2.65 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95 1.31 3.30
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Штурм 3:0 Адмира онлайн

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