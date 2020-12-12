Штурм
3:0
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Адмира
1:0
43' ГолГоренц-Станкович Йон
54' Желтая карточкаАуэр Штефан
2:0
58' ГолФризенбихлер Кевин
60' Желтая карточкаФризенбихлер Кевин
89' Желтая карточкаХаусьелль Марко
3:0
90' ГолВютрих Грегори
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
15
Рат
Лукас
16
Хоффер
Эрвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Майер МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
97 Ганда ЙосефНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Damir Buric
Ход матча
43'
54'
58'
89'
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Любич Иван
|4
|0.4
|2.
|Янтшер Якоб
|3
|0.3
|3.
|Китеишвили Отар
|3
|0.3
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0.2
|5.
|Балай Беким
|2
|0.2
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.2
|7.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.1
|8.
|Вютрих Грегори
|1
|0.1
|9.
|Немет Давид
|1
|0.1
|10.
|Куэн Андреас
|0
|0
|11.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|12.
|Инголич Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|3 (1)
|0.27
|2.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.18
|3.
|Бройниг Максимилиан
|2
|0.18
|4.
|Томич Томислав
|1
|0.09
|5.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.09
|6.
|Айву Эмануэль
|1
|0.09
|7.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|8.
|Спасич Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|2
|1
|2.
|Хирлендер Штефан
|3
|0
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|5.
|Вютрих Грегори
|2
|0
|6.
|Балай Беким
|1
|0
|7.
|Йегер Лукас
|1
|0
|8.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|9.
|Любич Иван
|1
|0
|10.
|Данте Амаду
|1
|0
|11.
|Мвепу Франциско
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|5
|1
|2.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|3.
|Спасич Милош
|2
|0
|4.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|5.
|Бауэр Себастьян
|0
|1
|6.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|7.
|Рат Лукас
|1
|0
|8.
|Ауэр Штефан
|1
|0
|9.
|Томич Томислав
|1
|0
|10.
|Майер Маркус
|1
|0
|11.
|Малишек Лукас
|1
|0
|12.
|Айву Эмануэль
|1
|0
|13.
|Юлманд Мортен
|1
|0
|14.
|Чиркович Александар
|1
|0
|15.
|Ганда Йосеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|Адмира
|20% (2)
|30% (3)
|0
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +14 =4 -2Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм
Адмира Последние 20 матчей: +6 =3 -11Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира
ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира
Последние игры между собой
Штурм: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Адмира: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Штурм 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:3 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Штурм Бундеслига Штурм 6:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Штурм Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Штурм 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Штурм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 6
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|34 - 11
|22
|3.
|Штурм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 14
|21
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 20
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|7.
|Хартберг
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 23
|11
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 20
|10
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|11.
|Альтах
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 26
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Адмира
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 10
|10
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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