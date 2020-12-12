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  3. Австрия
Санкт-Пёльтен
2:2
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
16' Желтая карточка
Роттер Томас
1:0
18' Гол
Шмидт Александер
2:0
25' Гол
Любичич Роберт
2:1
29' Гол
Реп Райко
68' Желтая карточка
Луксбахер Даниэль
73' Желтая карточка
Покорны Петер
82' Желтая карточка
Хайль Юрген
2:2
84' Гол
Роттер Томас
90'+5
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
4
Штайнвендер
Михаэль
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
22
Гальпер
Кристоф
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
7
Майстер
Николас
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
1
Свете
Рене
6
Линхарт
Андреас
31
Роттер
Томас
32
Люкенедер
Феликс
5
Гольнер
Манфред
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
29
Хорват
Саша
9
Реп
Райко
7
Эртльталер
Юлиус
24
Тадич
Дарио
Санкт-Пёльтен
4-3-3
Хартберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуги Дор 7 (1) 0.64
2. Шмидт Александер 7 0.64
3. Майстер Николас 2 (1) 0.18
4. Шульц Кофи 1 0.09
5. Любичич Роберт 1 0.09
6. Гальпер Кристоф 1 0.09
7. Танзмар Марсель 1 0.09
8. Грозурек Лукас 1 0.09
9. Лейте Луан 1 0.09
10. Мухамедбегович Ахмет 1 0.09
11. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
12. Покорны Петер 0 0
13. Дейвис Джордж 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 5 (2) 0.45
2. Роттер Томас 3 0.27
3. Реп Райко 2 0.18
4. Люкенедер Феликс 1 0.09
5. Раковиц Штефан 1 0.09
6. Шаби Сейфедин 1 0.09
7. Хорват Саша 0 0
8. Линхарт Андреас 0 0
9. Клем Кристиан 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 5 0
2. Луксбахер Даниэль 3 0
3. Шуц Даниэль 2 0
4. Риглер Кристоф 2 0
5. Маранда Мануэль 2 0
6. Шмидт Александер 2 0
7. Мухамедбегович Ахмет 2 0
8. Любичич Роберт 2 0
9. Штайнвендер Михаэль 2 0
10. Шульц Кофи 1 0
11. Майстер Николас 1 0
12. Гальпер Кристоф 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Клем Кристиан 3 0
2. Роттер Томас 3 0
3. Хайль Юрген 3 0
4. Нимага Бакари 1 1
5. Тиджани Самсон 1 1
6. Реп Райко 2 0
7. Гольнер Манфред 2 0
8. Кайнц Тобиас 2 0
9. Свете Рене 2 0
10. Шаби Сейфедин 1 0
11. Рид Лукас 1 0
12. Люкенедер Феликс 1 0
13. Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 17.39% (4) 26.09% (6) 21.74% (5) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2)
Хартберг 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК
Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Хартберг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Бундеслига
Санкт-Пёльтен 5:3 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 2:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Хартберг Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 4:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 3:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 0:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 10 7 2 1 22 - 6 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 34 - 11 22
3. Штурм Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
4. Рапид Вена Заявка 10 6 3 1 25 - 14 21
5. Санкт-Пёльтен Заявка 11 4 3 4 23 - 20 15
6. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
7. Хартберг Заявка 11 2 5 4 13 - 23 11
8. Вольфсбергер Заявка 9 3 1 5 16 - 20 10
9. Аустрия Вена Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
10. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
11. Альтах Заявка 11 2 2 7 11 - 26 8
12. Адмира Заявка 11 2 1 8 12 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Штурм Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Рапид Вена Заявка 5 3 1 1 13 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10. Альтах Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Реп Райко бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Любичич Роберт бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Шмидт Александер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Роттер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 1.45 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 4.80 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 4.05 3.15

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
15.00 1.01 6.40 1.11 5.50 1.12 3.05 1.37 2.44 1.57 2.06 1.73 1.77 1.97 1.73 2.11 1.53 2.60 1.11 5.80 1.18 4.70 1.40 2.80 1.06 8.80 1.02 11.00 1.01 14.50 1.02 11.00
5.75 1.09 4.95 1.14 2.82 1.41 2.28 1.63 1.81 2.10 1.45 2.75 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
2.80 1.36 1.77 2.00 1.32 3.10 1.50 2.48 1.05 8.50
4.30 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.34 3.26 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.35 1.59 1.75 2.01 1.44 2.80
5.90 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 3.00
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Где смотреть матч Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг онлайн

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