Санкт-Пёльтен
2:2
Конец матча
Стадион: НВ Арена
Хартберг
16' Желтая карточкаРоттер Томас
1:0
18' ГолШмидт Александер
2:0
25' ГолЛюбичич Роберт
2:1
29' ГолРеп Райко
68' Желтая карточкаЛуксбахер Даниэль
73' Желтая карточкаПокорны Петер
82' Желтая карточкаХайль Юрген
2:2
84' ГолРоттер Томас
21
Шульц
Кофи
19
Хуги
Дор
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йода АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
16'
18'
25'
2:0
29'
2:1
73'
82'
84'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.64
|2.
|Шмидт Александер
|7
|0.64
|3.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.18
|4.
|Шульц Кофи
|1
|0.09
|5.
|Любичич Роберт
|1
|0.09
|6.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.09
|7.
|Танзмар Марсель
|1
|0.09
|8.
|Грозурек Лукас
|1
|0.09
|9.
|Лейте Луан
|1
|0.09
|10.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.09
|11.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|12.
|Покорны Петер
|0
|0
|13.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|5 (2)
|0.45
|2.
|Роттер Томас
|3
|0.27
|3.
|Реп Райко
|2
|0.18
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.09
|5.
|Раковиц Штефан
|1
|0.09
|6.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.09
|7.
|Хорват Саша
|0
|0
|8.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|9.
|Клем Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|5
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|3
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|2
|0
|4.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|5.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|6.
|Шмидт Александер
|2
|0
|7.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|8.
|Любичич Роберт
|2
|0
|9.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|10.
|Шульц Кофи
|1
|0
|11.
|Майстер Николас
|1
|0
|12.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клем Кристиан
|3
|0
|2.
|Роттер Томас
|3
|0
|3.
|Хайль Юрген
|3
|0
|4.
|Нимага Бакари
|1
|1
|5.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|6.
|Реп Райко
|2
|0
|7.
|Гольнер Манфред
|2
|0
|8.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|9.
|Свете Рене
|2
|0
|10.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|11.
|Рид Лукас
|1
|0
|12.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|13.
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|Хартберг
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =3 -10Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК
Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Хартберг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Санкт-Пёльтен 5:3 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 2:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Хартберг Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 4:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 3:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 0:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 6
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|34 - 11
|22
|3.
|Штурм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 14
|21
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 20
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|7.
|Хартберг
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 23
|11
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 20
|10
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|11.
|Альтах
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 26
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Адмира
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 10
|10
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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