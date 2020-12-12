  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Варта Познань
0:2
Перерыв

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
7' Гол
Горгон Александр
0:2
11' Гол
Захович Лука
23' Желтая карточка
Килиба Бартош
41' Желтая карточка
Матыня Хуберт
1
Лис
Адриан
13
Куздра
Якуб
5
Килиба
Бартош
16
Лавничак
Алекс
3
Кьельб
Якуб
17
Чижички
Матеуш
6
Тралка
Лукаш
2
Гжесик
Ян
10
Ласковски
Адриан
11
Якубовски
Михал
9
Кузимски
Матеуш
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
64
Козловски
Кацпер
14
Дрыгас
Камил
20
Горгон
Александр
16
Хостикка
Сантери
10
Захович
Лука
Варта Познань
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузимски Матеуш 4 0.31
2. Гжесик Ян 2 0.15
3. Тралка Лукаш 1 0.08
4. Якубовски Михал 1 0.08
5. Купчак Матеуш 1 0.08
6. Килиба Бартош 1 0.08
7. Лавничак Алекс 1 0.08
8. Куздра Якуб 0 0
9. Ласковски Адриан 0 0
10. Чижички Матеуш 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 4 0.33
2. Захович Лука 2 0.17
3. Дрыгас Камил 1 (1) 0.08
4. Журавски Мачей 1 0.08
5. Фронччак Адам 1 0.08
6. Бенедычак Адриан 1 0.08
7. Триантафиллопулос Константинос 1 0.08
8. Кухарчик Михал 1 (1) 0.08
9. Ковальчик Себастьян 1 (1) 0.08
10. Дабровски Дамьян 0 0
11. Подставски Томаш 0 0
12. Бартковски Якуб 0 0

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Ласковски Адриан 4 0
2. Якубовски Михал 2 1
3. Тралка Лукаш 3 0
4. Кузимски Матеуш 3 0
5. Спыхала Матеуш 1 1
6. Куздра Якуб 2 0
7. Килиба Бартош 2 0
8. Чижички Матеуш 2 0
9. Лавничак Алекс 2 0
10. Родригез Марио 1 0
11. Кьельб Якуб 1 0
12. Иванов Роберт 1 0
13. Гжесик Ян 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 3 1
2. Горгон Александр 3 0
3. Дабровски Дамьян 3 0
4. Штек Давид 2 0
5. Смолиньски Кацпер 2 0
6. Фронччак Адам 1 0
7. Дрыгас Камил 1 0
8. Мата Луиш 1 0
9. Ковальчик Себастьян 1 0
10. Бенедычак Адриан 1 0
11. Козловски Кацпер 1 0
12. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 0 27.27% (3)
 Погонь Щецин 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань
Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Варта Познань 1:2 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 2:1 Варта Познань First League Варта Познань 1:2 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 4:3 Варта Познань First League
Погонь Щецин 1:1 Варта Познань First League Варта Познань 1:2 Погонь Щецин First League Варта Познань 0:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 12 8 2 2 19 - 11 26
2. Ракув Заявка 12 7 3 2 24 - 13 24
3. Гурник Забже Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
4. Погонь Щецин 2:0 Заявка 12 6 4 2 15 - 7 22
5. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Шлёнск Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Краковия Заявка 12 4 6 2 16 - 14 18
8. Ягеллония Заявка 12 5 2 5 19 - 21 17
9. Лех Заявка 11 4 4 3 22 - 16 16
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Варта Познань 0:2 Заявка 13 4 1 8 11 - 17 13
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Висла Краков Заявка 12 2 5 5 17 - 17 11
14. Висла Плоцк Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Сталь Мелец Заявка 12 2 3 7 13 - 25 9
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
2. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
5. Погонь Щецин 2:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
15. Варта Познань 0:2 Заявка 6 1 1 4 2 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
4. Погонь Щецин 2:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
5. Варта Познань 0:2 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
6. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
7. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
8. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
9. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
11. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
12. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Матыня Хуберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Килиба Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Захович Лука бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Горгон Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Warty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Погонь Щецин
35.00
3.10
2.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 19.00 13.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 11.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.10 2.18

Самый высокий коэффициент на матч «Варта Познань» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Варта Познань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Варта Познань» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
7.80 1.06 5.90 1.12 2.65 1.44 2.02 1.76 1.76 2.10 4.10 1.20 1.25 3.65 1.72 2.05 1.06 8.20 1.20 4.20 0.00 23.00 1.04 9.00 1.01 12.60
6.65 1.07 5.55 1.12 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.41 1.28 3.64 1.20 4.33 1.05 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.59 2.35 1.28 3.50 1.07 8.00 1.30 3.30 1.12 5.55
2.45 1.55 1.64 2.26 1.32 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.15 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70
3.20 1.35 2.15 1.70 1.52 2.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Где смотреть матч Варта Познань 0:2 Погонь Щецин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный