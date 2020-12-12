Варта Познань
0:2
Перерыв
Стадион: Stadion Warty
Погонь Щецин
0:1
7' ГолГоргон Александр
0:2
11' ГолЗахович Лука
23' Желтая карточкаКилиба Бартош
41' Желтая карточкаМатыня Хуберт
13
Куздра
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Куздра ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ярох ГрацьянНападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
7'
0:1
11'
0:2
23'
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузимски Матеуш
|4
|0.31
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.15
|3.
|Тралка Лукаш
|1
|0.08
|4.
|Якубовски Михал
|1
|0.08
|5.
|Купчак Матеуш
|1
|0.08
|6.
|Килиба Бартош
|1
|0.08
|7.
|Лавничак Алекс
|1
|0.08
|8.
|Куздра Якуб
|0
|0
|9.
|Ласковски Адриан
|0
|0
|10.
|Чижички Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|4
|0.33
|2.
|Захович Лука
|2
|0.17
|3.
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.08
|4.
|Журавски Мачей
|1
|0.08
|5.
|Фронччак Адам
|1
|0.08
|6.
|Бенедычак Адриан
|1
|0.08
|7.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.08
|8.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.08
|9.
|Ковальчик Себастьян
|1 (1)
|0.08
|10.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|11.
|Подставски Томаш
|0
|0
|12.
|Бартковски Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ласковски Адриан
|4
|0
|2.
|Якубовски Михал
|2
|1
|3.
|Тралка Лукаш
|3
|0
|4.
|Кузимски Матеуш
|3
|0
|5.
|Спыхала Матеуш
|1
|1
|6.
|Куздра Якуб
|2
|0
|7.
|Килиба Бартош
|2
|0
|8.
|Чижички Матеуш
|2
|0
|9.
|Лавничак Алекс
|2
|0
|10.
|Родригез Марио
|1
|0
|11.
|Кьельб Якуб
|1
|0
|12.
|Иванов Роберт
|1
|0
|13.
|Гжесик Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|3
|1
|2.
|Горгон Александр
|3
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Штек Давид
|2
|0
|5.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|6.
|Фронччак Адам
|1
|0
|7.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|8.
|Мата Луиш
|1
|0
|9.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|10.
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|11.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
|27.27% (3)
|Погонь Щецин
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань
Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =6 -4Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 11
|26
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|4.
|Погонь Щецин
|2:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 7
|22
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Краковия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 16
|16
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|0:2 Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 17
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|2:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Погонь Щецин
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|5.
|Варта Познань
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|6.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|8.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|9.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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