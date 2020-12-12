Варта Познань
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Warty
Погонь Щецин
0:1
7' ГолГоргон Александр
0:2
12' ГолЗахович Лука
22' Желтая карточкаКилиба Бартош
41' Желтая карточкаМатыня Хуберт
1:2
47' ГолЯкубовски Михал
55' Желтая карточкаКуздра Якуб
69' Желтая карточкаГоргон Александр
89' Желтая карточкаКьельб Якуб
90' Желтая карточкаБенедычак Адриан
90' Желтая карточкаСмолиньски Кацпер
13
Куздра
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Куздра ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ярох ГрацьянНападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
7'
12'
0:2
22'
41'
47'
1:2
55'
69'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузимски Матеуш
|4
|0.31
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.15
|3.
|Якубовски Михал
|2
|0.15
|4.
|Тралка Лукаш
|1
|0.08
|5.
|Купчак Матеуш
|1
|0.08
|6.
|Килиба Бартош
|1
|0.08
|7.
|Лавничак Алекс
|1
|0.08
|8.
|Куздра Якуб
|0
|0
|9.
|Ласковски Адриан
|0
|0
|10.
|Чижички Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|4
|0.33
|2.
|Захович Лука
|2
|0.17
|3.
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.08
|4.
|Журавски Мачей
|1
|0.08
|5.
|Фронччак Адам
|1
|0.08
|6.
|Бенедычак Адриан
|1
|0.08
|7.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.08
|8.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.08
|9.
|Ковальчик Себастьян
|1 (1)
|0.08
|10.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|11.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|12.
|Подставски Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ласковски Адриан
|4
|0
|2.
|Якубовски Михал
|2
|1
|3.
|Тралка Лукаш
|3
|0
|4.
|Кузимски Матеуш
|3
|0
|5.
|Куздра Якуб
|3
|0
|6.
|Спыхала Матеуш
|1
|1
|7.
|Кьельб Якуб
|2
|0
|8.
|Килиба Бартош
|2
|0
|9.
|Чижички Матеуш
|2
|0
|10.
|Лавничак Алекс
|2
|0
|11.
|Родригез Марио
|1
|0
|12.
|Иванов Роберт
|1
|0
|13.
|Гжесик Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|4
|1
|2.
|Горгон Александр
|4
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|5.
|Штек Давид
|2
|0
|6.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|7.
|Фронччак Адам
|1
|0
|8.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|9.
|Мата Луиш
|1
|0
|10.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|11.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|0
|25% (3)
|Погонь Щецин
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань
Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =6 -4Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 11
|26
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 16
|16
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 17
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|7.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|9.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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