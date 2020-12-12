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Гурник Забже
0:2
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
20' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
37' Желтая карточка
Садикович Дамир
0:1
43' Пенальти
Ван Амерсфоорт Пелле
58' Желтая карточка
Эвангелу Стефанос
0:2
63' Гол
Сиплак Михал
70' Желтая карточка
Рычковски Адам
74' Желтая карточка
Пищек Филип
82' Желтая карточка
Собчик Алекс
90' Желтая карточка
Сиплак Михал
90'+7
84
Чуды
Мартин
5
Эвангелу
Стефанос
2
Висневски
Пшемыслав
27
Гришкевич
Адриан
23
Масурас
Яннис
6
Прохазка
Роман
8
Манне
Аласана
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
9
Хименес
Хесус
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
90
Гардавски
Михаэль
19
Садикович
Дамир
21
Хавьер
Тиаго
8
Димун
Милан
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
3
Сиплак
Михал
7
Ривалдиньо
Гурник Забже
3-5-2
Краковия
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 8 (4) 0.62
2. Новак Бартош 4 0.31
3. Кравчик Пётр 2 0.15
4. Собчик Алекс 1 0.08
5. Бохневич Павел 1 0.08
6. Манне Аласана 1 0.08
7. Сцисляк Даниэль 1 0.08
8. Прохазка Роман 0 0
9. Янжа Эрик 0 0
10. Баинович Филип 0 0
11. Павловски Дариуш 0 0
12. Висневски Пшемыслав 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 4 (2) 0.31
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.15
3. Лосаж Флорьян 2 0.15
4. Вестеницки Томаш 2 0.15
5. Альварес Маркос 1 0.08
6. Сиплак Михал 1 0.08
7. Хавьер Тиаго 1 0.08
8. Фиолич Иван 1 0.08
9. Шимонович Давид 1 0.08
10. Ривалдиньо 1 0.08
11. Пищек Филип 1 0.08
12. Яблонски Давид 1 0.08
13. Рыпэ Корнел 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 4 0
2. Масурас Яннис 3 0
3. Янжа Эрик 2 0
4. Кой Михал 2 0
5. Эвангелу Стефанос 2 0
6. Собчик Алекс 2 0
7. Висневски Пшемыслав 2 0
8. Прохазка Роман 1 0
9. Рычковски Адам 1 0
10. Хайда Войцех 1 0
11. Войтушек Норберт 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Сиплак Михал 3 0
2. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
3. Ханка Серджу 3 0
4. Пищек Филип 3 0
5. Гардавски Михаэль 2 0
6. Альварес Маркос 2 0
7. Фиолич Иван 2 0
8. Садикович Дамир 2 0
9. Шимонович Давид 2 0
10. Лосаж Флорьян 2 0
11. Маркес Иван 2 0
12. Родин Матай 0 1
13. Хавьер Тиаго 1 0
14. Рыпэ Корнел 1 0
15. Вестеницки Томаш 1 0
16. Феррарессо Диего 1 0
17. Зауха Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5) 11.11% (2) 11.11% (2)
 Краковия 6.25% (1) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3) 6.25% (1) 37.5% (6)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже
Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже
Краковия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия
Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Краковия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Гурник Забже 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 0:4 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Гурник Забже Экстракласса Краковия 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Гурник Забже 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Гурник Забже Экстракласса Краковия 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:2 Краковия Orange Ekstraklasa Краковия 3:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Краковия 0:2 Гурник Забже Кубок лиги Гурник Забже 0:1 Краковия Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 12 8 2 2 19 - 11 26
2. Ракув Заявка 12 7 3 2 24 - 13 24
3. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
4. Погонь Щецин Заявка 12 6 4 2 15 - 8 22
5. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Шлёнск Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
8. Ягеллония Заявка 12 5 2 5 19 - 21 17
9. Лех Заявка 11 4 4 3 22 - 16 16
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Варта Познань Заявка 13 4 1 8 12 - 17 13
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Висла Краков Заявка 12 2 5 5 17 - 17 11
14. Висла Плоцк Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Сталь Мелец Заявка 12 2 3 7 13 - 25 9
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
2. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
5. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
4. Погонь Щецин Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
7. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
8. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
9. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
10. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.90 3.40 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 11.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.38 3.22
  7.25 3.36 1.63

Самый высокий коэффициент на матч «Гурник Забже» – «Краковия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гурник Забже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краковия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гурник Забже» – «Краковия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.25 1.13 7.70 1.07 3.75 1.25 2.55 1.52 2.06 1.76 1.20 4.20 1.69 2.17 1.41 2.75 1.20 4.20 1.11 5.80 1.02 11.00 1.02 12.00 1.02 11.00 0.00 19.50
8.70 1.03 7.80 1.06 3.40 1.30 2.62 1.49 1.89 2.01 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.10 1.00 11.00
4.29 1.22 3.59 1.29 2.46 1.57 3.52 1.30 2.90 1.42 2.27 1.66 1.75 2.16 1.99 1.89 1.63 2.34 1.28 3.69 1.20 4.60 1.32 3.57 1.11 7.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 1.84 1.96 1.05 8.50 1.10 6.10 1.07 7.50
2.88 1.42 1.90 1.90 1.43 2.83
1.37 3.17 1.20 4.61 1.50 2.61 1.32 3.30 1.24 3.99
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.70
2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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