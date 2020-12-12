Гурник Забже
0:2
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Краковия
20' Желтая карточкаГардавски Михаэль
37' Желтая карточкаСадикович Дамир
0:1
43' ПенальтиВан Амерсфоорт Пелле
58' Желтая карточкаЭвангелу Стефанос
0:2
63' ГолСиплак Михал
70' Желтая карточкаРычковски Адам
74' Желтая карточкаПищек Филип
82' Желтая карточкаСобчик Алекс
90' Желтая карточкаСиплак Михал
84
Чуды
Мартин
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
88
Родин
Матай
21
Хавьер
Тиаго
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
37'
43'
63'
70'
74'
82'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|8 (4)
|0.62
|2.
|Новак Бартош
|4
|0.31
|3.
|Кравчик Пётр
|2
|0.15
|4.
|Собчик Алекс
|1
|0.08
|5.
|Бохневич Павел
|1
|0.08
|6.
|Манне Аласана
|1
|0.08
|7.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.08
|8.
|Прохазка Роман
|0
|0
|9.
|Янжа Эрик
|0
|0
|10.
|Баинович Филип
|0
|0
|11.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|12.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4 (2)
|0.31
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.15
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.15
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.15
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.08
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0.08
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.08
|8.
|Фиолич Иван
|1
|0.08
|9.
|Шимонович Давид
|1
|0.08
|10.
|Ривалдиньо
|1
|0.08
|11.
|Пищек Филип
|1
|0.08
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.08
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|4
|0
|2.
|Масурас Яннис
|3
|0
|3.
|Янжа Эрик
|2
|0
|4.
|Кой Михал
|2
|0
|5.
|Эвангелу Стефанос
|2
|0
|6.
|Собчик Алекс
|2
|0
|7.
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|8.
|Прохазка Роман
|1
|0
|9.
|Рычковски Адам
|1
|0
|10.
|Хайда Войцех
|1
|0
|11.
|Войтушек Норберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиплак Михал
|3
|0
|2.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|3.
|Ханка Серджу
|3
|0
|4.
|Пищек Филип
|3
|0
|5.
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|6.
|Альварес Маркос
|2
|0
|7.
|Фиолич Иван
|2
|0
|8.
|Садикович Дамир
|2
|0
|9.
|Шимонович Давид
|2
|0
|10.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|11.
|Маркес Иван
|2
|0
|12.
|Родин Матай
|0
|1
|13.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|14.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|15.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|16.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|17.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|Краковия
|6.25% (1)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +11 =3 -6Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже
Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже
Краковия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия
Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Краковия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Гурник Забже 0:4 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Гурник Забже Экстракласса Краковия 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Гурник Забже 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Гурник Забже Экстракласса Краковия 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:2 Краковия Orange Ekstraklasa Краковия 3:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Краковия 0:2 Гурник Забже Кубок лиги Гурник Забже 0:1 Краковия Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 11
|26
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 16
|16
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 17
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|7.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|9.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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