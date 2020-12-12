Висла Краков
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Легия
1:0
12' ГолЙебоа Яв
43
Шот
Давид
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
99
Слиш
Бартош
22
Вшолек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
-
99 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мосур АриэльЗащитник
-
16 Роша ЛуишЗащитник
- Защитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
12'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чука Виктор
|3
|0.23
|2.
|Йебоа Яв
|3
|0.23
|3.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.23
|4.
|Форбс Браун
|3 (1)
|0.23
|5.
|Блащиковский Якуб
|2
|0.15
|6.
|Плевка Патрик
|1
|0.08
|7.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.08
|8.
|Мехремич Ади
|1
|0.08
|9.
|Савич Стефан V
|0
|0
|10.
|Абрамович Давид
|0
|0
|11.
|Садлок Мацей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|10 (1)
|0.77
|2.
|Младенович Филип
|2
|0.15
|3.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.15
|4.
|Вшолек Павел
|1
|0.08
|5.
|Юранович Йосип
|1
|0.08
|6.
|Капустка Бартош
|1
|0.08
|7.
|Слиш Бартош
|1
|0.08
|8.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.08
|9.
|Лима Лукас II
|0
|0
|10.
|Енджейчик Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шот Давид
|4
|0
|2.
|Форбс Браун
|2
|1
|3.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|4.
|Садлок Мацей
|3
|0
|5.
|Фрыдрых Михал
|3
|0
|6.
|Бурлига Лукаш
|3
|0
|7.
|Мехремич Ади
|3
|0
|8.
|Жуков Георгий
|2
|0
|9.
|Савич Стефан V
|2
|0
|10.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|11.
|Чука Виктор
|1
|0
|12.
|Йебоа Яв
|1
|0
|13.
|Лис Матеуш
|1
|0
|14.
|Абрамович Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Левчук Игор
|3
|0
|2.
|Енджейчик Артур
|3
|0
|3.
|Младенович Филип
|3
|0
|4.
|Мартинш Андре
|2
|0
|5.
|Капустка Бартош
|2
|0
|6.
|Лима Лукас II
|2
|0
|7.
|Слиш Бартош
|2
|0
|8.
|Антолич Домагой
|1
|0
|9.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|10.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|11.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|12.
|Роша Луиш
|1
|0
|13.
|Юранович Йосип
|1
|0
|14.
|Росолек Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|Легия
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|0
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =6 -8Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков
Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков
Легия Последние 20 матчей: +12 =2 -6Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия
Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Легия: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса Висла Краков 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 12
|26
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 16
|16
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Висла Краков
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 17
|14
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 17
|13
|13.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Легия
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Висла Краков
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|16.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|7.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|8.
|Висла Краков
|1:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|9.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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