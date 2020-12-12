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Висла Краков
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Легия
0'
1:0
12' Гол
Йебоа Яв
34'
1
Лис
Матеуш
43
Шот
Давид
25
Фрыдрых
Михал
3
Мехремич
Ади
4
Садлок
Мацей
80
Плевка
Патрик
10
Жуков
Георгий
7
Мак
Михал
77
Савич
Стефан
V
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
1
Боруц
Артур
2
Юранович
Йосип
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
24
Мартинш
Андре
11
Валенсия
Хоэль
22
Вшолек
Павел
9
Пекхарт
Томаш
82
Лима
Лукас
II
Висла Краков
4-2-3-1
Легия
4-3-3

Ход матча

12'
Йебоа Яв
(Жуков Георгий)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чука Виктор 3 0.23
2. Йебоа Яв 3 0.23
3. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.23
4. Форбс Браун 3 (1) 0.23
5. Блащиковский Якуб 2 0.15
6. Плевка Патрик 1 0.08
7. Фрыдрых Михал 1 0.08
8. Мехремич Ади 1 0.08
9. Савич Стефан V 0 0
10. Абрамович Давид 0 0
11. Садлок Мацей 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 10 (1) 0.77
2. Младенович Филип 2 0.15
3. Лопеш Рафаэл 2 0.15
4. Вшолек Павел 1 0.08
5. Юранович Йосип 1 0.08
6. Капустка Бартош 1 0.08
7. Слиш Бартош 1 0.08
8. Скибицки Кацпер 1 0.08
9. Лима Лукас II 0 0
10. Енджейчик Артур 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Шот Давид 4 0
2. Форбс Браун 2 1
3. Баша Вуллнет 3 0
4. Садлок Мацей 3 0
5. Фрыдрых Михал 3 0
6. Бурлига Лукаш 3 0
7. Мехремич Ади 3 0
8. Жуков Георгий 2 0
9. Савич Стефан V 2 0
10. Салес Жеан Карлос 1 0
11. Чука Виктор 1 0
12. Йебоа Яв 1 0
13. Лис Матеуш 1 0
14. Абрамович Давид 1 0
Легия
# Игрок      
1. Левчук Игор 3 0
2. Енджейчик Артур 3 0
3. Младенович Филип 3 0
4. Мартинш Андре 2 0
5. Капустка Бартош 2 0
6. Лима Лукас II 2 0
7. Слиш Бартош 2 0
8. Антолич Домагой 1 0
9. Лопеш Рафаэл 1 0
10. Пекхарт Томаш 1 0
11. Цежняк Радослав 1 0
12. Роша Луиш 1 0
13. Юранович Йосип 1 0
14. Росолек Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 31.25% (5) 12.5% (2) 6.25% (1)
 Легия 10.53% (2) 26.32% (5) 0 31.58% (6) 15.79% (3) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков
Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков
Легия Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия
Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Легия: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Висла Краков 1:3 Легия Экстракласса Легия 7:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:0 Легия Экстракласса Легия 3:3 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Легия Экстракласса Висла Краков 0:2 Легия Экстракласса Легия 1:1 Висла Краков Экстракласса Легия 1:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:3 Легия Экстракласса Легия 5:0 Висла Краков Экстракласса Легия 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Легия Экстракласса Висла Краков 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:1 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:1 Заявка 13 8 2 3 19 - 12 26
2. Ракув Заявка 12 7 3 2 24 - 13 24
3. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
4. Погонь Щецин Заявка 12 6 4 2 15 - 8 22
5. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Шлёнск Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
8. Ягеллония Заявка 12 5 2 5 19 - 21 17
9. Лех Заявка 11 4 4 3 22 - 16 16
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Висла Краков 1:0 Заявка 13 3 5 5 18 - 17 14
12. Варта Познань Заявка 13 4 1 8 12 - 17 13
13. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
14. Висла Плоцк Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Сталь Мелец Заявка 12 2 3 7 13 - 25 9
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
2. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Легия 0:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
5. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Висла Краков 1:0 Заявка 6 2 0 4 7 - 11 6
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
16. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:1 Заявка 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
4. Погонь Щецин Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
7. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
8. Висла Краков 1:0 Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
9. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
10. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Йебоа Яв бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Легия
5.25
3.86
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 3.85 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.30 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.86 1.69
  2.26 3.46 3.12

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Краков» – «Легия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Краков» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Легия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Краков» – «Легия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 8.40 1.06 7.50 1.07 2.70 1.44 2.17 1.69 2.62 1.45 1.70 2.15 1.50 2.60 1.52 2.42 1.14 5.20 1.17 4.70 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 18.00
9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.95 1.94 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.25 1.09 5.80 1.01 10.50
3.74 1.30 3.28 1.36 2.83 1.46 3.37 1.35 2.61 1.53 2.27 1.67 1.94 1.94 1.67 2.27 1.53 2.60 1.38 3.17 1.11 7.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.00 1.81 2.01 1.75 1.16 4.90 1.17 4.70
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75
2.99 1.41 2.48 1.56 1.96 1.90 1.59 2.40 1.91 1.96 1.57 2.45 1.25 4.04 1.18 4.99
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.67 2.12 1.25 3.55
2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Висла Краков 1:0 Легия онлайн

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