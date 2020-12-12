Киндия Тырговиште
0:1
Перерыв
Стадион: Илие Оана
Вииторул Констанца
0:1
14' ГолЯнку Габриэль
19' Желтая карточкаДюссо Дамьен
36' Красная карточкаКожокару Валентин
25
Mihai
Aioani
15
Cornel
Dinu
22
Раца
Вадим
23
Гицэ
Вирджил
13
Матей
Космин
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
29 Костя МихайНападающий
-
-
-
24 Alex Negrea
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Стоян АдрианНападающий
-
27 Эли ЛопесНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
14'
0:1
19'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|2
|0.15
|2.
|Daniel Popa III
|2 (1)
|0.15
|3.
|Раца Вадим
|1
|0.08
|4.
|Denis Dumitrascu
|1
|0.08
|5.
|Бериша Вальмир
|1 (1)
|0.08
|6.
|Cristian Negut
|0
|0
|7.
|Tomas Diaz2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|5
|0.45
|2.
|Янку Габриэль
|4 (1)
|0.36
|3.
|Alin Dobrosavlevici
|2
|0.18
|4.
|Чобану Андрей
|2 (1)
|0.18
|5.
|Alexandru Matan
|1
|0.09
|6.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.09
|7.
|Касап Карлос
|1
|0.09
|8.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|9.
|Bradley de Nooijer
|0
|0
|10.
|Раду Бобок
|0
|0
|11.
|George Ganea
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Popa III
|4
|0
|2.
|Denis Dumitrascu
|2
|1
|3.
|Флоря Константин
|3
|0
|4.
|Раца Вадим
|3
|0
|5.
|Cristian Negut
|3
|0
|6.
|Cornel Dinu
|3
|0
|7.
|Paul Iacob
|1
|1
|8.
|Marco Dulca
|2
|0
|9.
|Franck Yameogo
|2
|0
|10.
|Mihai Aioani
|2
|0
|11.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|12.
|Пициан Андрей
|1
|0
|13.
|Adrian Ionita
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янку Габриэль
|3
|0
|2.
|Чобану Андрей
|3
|0
|3.
|Кожокару Валентин
|1
|1
|4.
|Дюссо Дамьен
|2
|0
|5.
|Младен Себастьян
|2
|0
|6.
|Гастаньяга Йон
|2
|0
|7.
|Alexandru Matan
|2
|0
|8.
|Alin Dobrosavlevici
|2
|0
|9.
|Andrei Artean
|0
|1
|10.
|Матей Космин
|1
|0
|11.
|Лукассен Кевин
|1
|0
|12.
|Бензар Ромарио
|1
|0
|13.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|14.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|15.
|Bradley de Nooijer
|1
|0
|16.
|Тордой Арпад
|1
|0
|17.
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|18.
|George Ganea
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Вииторул Констанца
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =4 -9Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ
УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =8 -5Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Сепси 3:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|12
|10
|0
|2
|34 - 12
|30
|2.
|Университатя Крайова
|12
|9
|1
|2
|17 - 6
|28
|3.
|ЧФР Клуж
|12
|7
|3
|2
|14 - 6
|24
|4.
|Сепси
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|5.
|Академика Клинчени
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|6.
|УТА Арад
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|7.
|Вииторул Констанца
|1:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|8.
|Динамо Бухарест
|13
|4
|3
|6
|17 - 15
|15
|9.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|13
|4
|3
|6
|7 - 10
|15
|10.
|Волунтари
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|11.
|Ботошани
|13
|3
|5
|5
|18 - 20
|14
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|1
|8
|18 - 23
|13
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|14.
|КСМ Политехника Яссы
|12
|3
|1
|8
|14 - 33
|10
|15.
|Астра
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Арджеш
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Университатя Крайова
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|3.
|Академика Клинчени
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|4.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Вииторул Констанца
|1:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|3
|2
|10 - 6
|9
|8.
|ЧФР Клуж
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|10 - 14
|7
|10.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|Ботошани
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|УТА Арад
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Астра
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Университатя Крайова
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|3.
|Сепси
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|4.
|ФКСБ
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|5.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|6.
|Академика Клинчени
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|8.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|7
|2
|3
|2
|3 - 2
|9
|9.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|10.
|Вииторул Констанца
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|12.
|Германнштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|13.
|Астра
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|1
|0
|5
|4 - 19
|3
|16.
|Арджеш
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
Победитель
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