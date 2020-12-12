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Киндия Тырговиште
0:1
Перерыв

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
0:1
14' Гол
Янку Габриэль
19' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
36' Красная карточка
Кожокару Валентин
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
17
Пициан
Андрей
48
Fomba
Bourama
15
Cornel
Dinu
20
Cristian
Negut
22
Раца
Вадим
80
Denis
Dumitrascu
21
Cosmin
Atanase
19
Daniel
Popa
III
11
Флоря
Константин
12
Кожокару
Валентин
4
Дюссо
Дамьен
21
Alin
Dobrosavlevici
23
Гицэ
Вирджил
6
Bradley
de
Nooijer
18
Andrei
Artean
17
Чобану
Андрей
13
Матей
Космин
10
Янку
Габриэль
20
Alexandru
Matan
42
Лукассен
Кевин
Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 2 0.15
2. Daniel Popa III 2 (1) 0.15
3. Раца Вадим 1 0.08
4. Denis Dumitrascu 1 0.08
5. Бериша Вальмир 1 (1) 0.08
6. Cristian Negut 0 0
7. Tomas Diaz2 0 0
Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 5 0.45
2. Янку Габриэль 4 (1) 0.36
3. Alin Dobrosavlevici 2 0.18
4. Чобану Андрей 2 (1) 0.18
5. Alexandru Matan 1 0.09
6. Гастаньяга Йон 1 0.09
7. Касап Карлос 1 0.09
8. Дюссо Дамьен 0 0
9. Bradley de Nooijer 0 0
10. Раду Бобок 0 0
11. George Ganea 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Daniel Popa III 4 0
2. Denis Dumitrascu 2 1
3. Флоря Константин 3 0
4. Раца Вадим 3 0
5. Cristian Negut 3 0
6. Cornel Dinu 3 0
7. Paul Iacob 1 1
8. Marco Dulca 2 0
9. Franck Yameogo 2 0
10. Mihai Aioani 2 0
11. Tomas Diaz2 2 0
12. Пициан Андрей 1 0
13. Adrian Ionita 1 0
Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Янку Габриэль 3 0
2. Чобану Андрей 3 0
3. Кожокару Валентин 1 1
4. Дюссо Дамьен 2 0
5. Младен Себастьян 2 0
6. Гастаньяга Йон 2 0
7. Alexandru Matan 2 0
8. Alin Dobrosavlevici 2 0
9. Andrei Artean 0 1
10. Матей Космин 1 0
11. Лукассен Кевин 1 0
12. Бензар Ромарио 1 0
13. Кицу Аурелиан 1 0
14. Кастанеда Хосе 1 0
15. Bradley de Nooijer 1 0
16. Тордой Арпад 1 0
17. Гицэ Вирджил 1 0
18. George Ganea 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Вииторул Констанца 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ
УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Сепси 3:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Лига 1 Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 12 10 0 2 34 - 12 30
2. Университатя Крайова 12 9 1 2 17 - 6 28
3. ЧФР Клуж 12 7 3 2 14 - 6 24
4. Сепси 13 6 5 2 20 - 12 23
5. Академика Клинчени 12 5 5 2 14 - 9 20
6. УТА Арад 12 4 5 3 12 - 14 17
7. Вииторул Констанца 1:0 11 4 4 3 16 - 16 16
8. Динамо Бухарест 13 4 3 6 17 - 15 15
9. Киндия Тырговиште 0:1 13 4 3 6 7 - 10 15
10. Волунтари 12 4 2 6 17 - 19 14
11. Ботошани 13 3 5 5 18 - 20 14
12. Газ-Метан Медиаш 13 4 1 8 18 - 23 13
13. Германнштадт 11 2 5 4 11 - 16 11
14. КСМ Политехника Яссы 12 3 1 8 14 - 33 10
15. Астра 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Арджеш 12 2 3 7 10 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Университатя Крайова 6 4 0 2 8 - 4 12
3. Академика Клинчени 6 3 1 2 6 - 4 10
4. Волунтари 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Сепси 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Вииторул Констанца 1:0 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Динамо Бухарест 7 2 3 2 10 - 6 9
8. ЧФР Клуж 6 2 2 2 4 - 4 8
9. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 10 - 14 7
10. Арджеш 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Киндия Тырговиште 0:1 6 2 0 4 4 - 8 6
12. Ботошани 6 1 3 2 7 - 6 6
13. Германнштадт 5 1 2 2 5 - 6 5
14. УТА Арад 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Астра 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Газ-Метан Медиаш 6 1 1 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Университатя Крайова 6 5 1 0 9 - 2 16
3. Сепси 7 4 2 1 13 - 7 14
4. ФКСБ 6 4 0 2 13 - 9 12
5. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 8 12
6. Академика Клинчени 6 2 4 0 8 - 5 10
7. Газ-Метан Медиаш 7 3 0 4 11 - 11 9
8. Киндия Тырговиште 0:1 7 2 3 2 3 - 2 9
9. Ботошани 7 2 2 3 11 - 14 8
10. Вииторул Констанца 1:0 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
12. Германнштадт 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Астра 6 1 2 3 4 - 9 5
14. Волунтари 5 1 1 3 5 - 9 4
15. КСМ Политехника Яссы 6 1 0 5 4 - 19 3
16. Арджеш 5 0 2 3 3 - 9 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Вииторул Констанца
8.80
5.00
1.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.90 3.40 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 5.00 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.38 1.78
  8.80 4.18 1.42

Самый высокий коэффициент на матч «Киндия Тырговиште» – «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Киндия Тырговиште» – «Вииторул Констанца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 5.90 1.11 3.45 1.28 2.07 1.76 1.76 2.06 2.11 1.68 1.27 3.55 1.14 5.20 1.06 7.90 1.10 6.25 1.01 23.00 0.00 22.00 0.00 22.00
7.10 1.06 5.90 1.10 2.77 1.41 2.11 1.71 1.65 2.34 1.30 3.45 1.21 4.10 1.06 7.40 1.04 8.00
2.62 1.51 2.27 1.66 3.59 1.30 1.80 2.05 2.06 1.80 1.78 2.09 1.49 2.68 1.21 4.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.63 2.28 1.58 2.30 1.06 7.60 1.07 7.50
2.52 1.51 1.67 2.18 1.33 3.26
2.30 1.65 1.90 1.97 1.46 2.77 1.42 2.99 1.49 2.68 1.28 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.17 1.64 1.50 2.46 1.17 4.60
3.26 1.33 2.19 1.66 1.53 2.47 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
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