Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

Cornel Dinu нанес удар, но тот был заблокирован.

Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Denis Dumitrascu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Cristian Negut нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Хорошую попытку сделал Denis Dumitrascu. Удар в створ, но вратарь начеку

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

49' Команда Вииторул Констанца играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Marius Martac выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

44' Cosmin Atanase из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

43' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Matan получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Флоря Константин бьет со штрафного в створ, но Catalin Cabuz держит все под контролем

41' Матч возобновлен

40' Тактическая замена. Матей Космин уходит с поля и его заменяет Catalin Cabuz

37' Матч остановлен

36' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Кожокару Валентин удален с поля!

36' ШАНС! Daniel Popa вышел один на один с голкипером...

35' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Назначен штрафной. Пострадал Cornel Dinu, его свалил Чобану Андрей

31' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

28' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

27' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Daniel Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Denis Dumitrascu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Чобану Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

22' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

21' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Дюссо Дамьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

16' Marius Martac выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Янку Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Отличный командный гол!

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе

10' Cristian Negut мяч отрикошетил от ворот

8' Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе

8' Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

5' Fomba Bourama выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

3' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Fomba Bourama выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Лукассен Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Лукассен Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру