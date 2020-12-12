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Кортрейк
0:0
Перерыв

Стадион:
АХ Лёвен
0'
31
Илич
Марко
6
Ружо
Лукас
76
Дерейк
Тимоти
3
Хайнс-Айк
Брендан
4
Девале
Жиль
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
27
Йонкхеере
Михил
23
Де
Сар
Жюльен
51
Оканси
Эрик
7
Номбе
Мбойо
17
Гейе
Папе
Хабиб
90
Ромо
Рафаэль
24
Де
Норре
Каспер
2
Емелка
Вацлав
23
Котыш
Саша
5
Нгава
Пьер-Айвес
6
Юбер
Давид
10
Мерсье
Ксавье
29
Малинов
Кристиян
14
Сова
Камаль
9
Анри
Тома
13
Аль-Тамари
Мусса
Кортрейк
3-5-2
АХ Лёвен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.5
2. Девале Жиль 2 0.13
3. Йонкхеере Михил 2 0.13
4. Селемани Фаиз 2 0.13
5. Гейе Папе Хабиб 2 0.13
6. Макаренко Евгений 1 0.06
7. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.06
8. Сейнсбери Трент 1 0.06
9. Оканси Эрик 1 0.06
10. Моффи Теремас 1 0.06
11. Д'Эне Кристоф 0 0
12. Лепуан Кристоф 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 9 (4) 0.56
2. Сова Камаль 6 0.38
3. Мерсье Ксавье 5 0.31
4. Мертенс Матье 3 0.19
5. Котыш Саша 1 0.06
6. Дуплюс Фредерик 1 0.06
7. Нгава Пьер-Айвес 1 0.06
8. Эппиа Джошуа 1 0.06
9. Малинов Кристиян 0 0
10. Мини Оливье 0 0
11. Емелка Вацлав 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Селемани Фаиз 2 1
3. Сейнсбери Трент 3 0
4. Макаренко Евгений 2 0
5. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
6. Де Сар Жюльен 2 0
7. Номбе Мбойо 2 0
8. Йонкхеере Михил 1 0
9. Лепуан Кристоф 1 0
10. Ружо Лукас 1 0
11. Аджагун Абдул 1 0
12. Голубович Петар 1 0
13. Стоянович Йован 1 0
14. Якубех Адам 1 0
15. Оканси Эрик 1 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 5 0
2. Мертенс Матье 2 1
3. Юбер Давид 3 0
4. Котыш Саша 2 0
5. Нгава Пьер-Айвес 2 0
6. Сова Камаль 2 0
7. Рэмекерс Тун 2 0
8. Дуплюс Фредерик 1 0
9. Ромо Рафаэль 1 0
10. Мерсье Ксавье 1 0
11. Анри Тома 1 0
12. Мини Оливье 1 0
13. Влитинк Тибо 1 0
14. Емелка Вацлав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 19.05% (4) 4.76% (1) 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 28.57% (6)
 АХ Лёвен 7.41% (2) 18.52% (5) 14.81% (4) 25.93% (7) 7.41% (2) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк
Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден
Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем АХ Лёвен 2:4 Моленбеек

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:1 АХ Лёвен Первый дивизион А АХ Лёвен 1:0 Кортрейк Лига Про
Кортрейк 0:0 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 1:3 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 5:2 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 1:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле Кортрейк 0:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
2. Брюгге Заявка 15 9 3 3 30 - 11 30
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
4. АХ Лёвен 0:0 Заявка 16 7 5 4 27 - 25 26
5. Андерлехт Заявка 16 6 8 2 26 - 20 26
6. Антверпен Заявка 15 7 4 4 28 - 23 25
7. Стандард Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
8. Шарлеруа Заявка 15 7 3 5 22 - 16 24
9. Остенде 1:0 Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
10. Кортрейк 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
12. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 16 6 0 10 22 - 28 18
13. Гент Заявка 15 5 1 9 22 - 25 16
14. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
15. Васланд-Беверен Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен Заявка 15 3 5 7 22 - 28 14
17. Мускрон-Перювельз Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18. Сент-Трюйден Заявка 15 2 5 8 17 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
2. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
3. АХ Лёвен 0:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
4. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Андерлехт Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
6. Антверпен Заявка 7 4 3 0 15 - 9 15
7. Остенде 1:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 8 3 0 5 13 - 15 9
13. Кортрейк 0:0 Заявка 8 2 3 3 14 - 15 9
14. Мускрон-Перювельз Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
15. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
3. Кортрейк 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
4. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
6. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
7. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
10. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
11. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
12. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
13. АХ Лёвен 0:0 Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
14. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
15. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
16. Остенде 1:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Ружо Лукас уходит с поля. Голубович Петар выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
АХ Лёвен
2.15
3.98
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.00 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 2.75 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.98 3.54
  2.15 2.87 4.30

Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «АХ Лёвен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АХ Лёвен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «АХ Лёвен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.80 1.15 13.00 1.01 1.97 1.77 4.30 1.19 1.30 3.30 2.11 1.74 2.07 1.76 1.82 1.99 1.08 7.00 1.35 3.05 1.08 7.00 1.11 5.90 1.01 12.60 1.02 11.00 1.01 12.00
11.25 1.00 5.15 1.12 4.33 1.18 2.57 1.48 2.06 1.76 1.70 2.27 1.37 3.10 1.27 3.62 1.10 5.90 1.07 6.35 1.00 10.75
3.86 1.26 2.58 1.51 2.09 1.78 1.82 2.06 1.52 2.60 1.38 3.05 1.30 3.51 1.41 2.92 1.76 2.12 1.58 2.40 1.47 2.69 1.52 2.66 1.27 4.03 1.10 7.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.85 2.55 1.47 1.13 5.40 1.25 3.70 1.15 5.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80
1.53 2.56 1.30 3.52 1.95 1.92 1.57 2.42 1.40 2.92 1.25 3.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.57 2.33 1.35 3.10
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Кортрейк 0:0 АХ Лёвен онлайн

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