Кортрейк
0:0
Перерыв
Стадион: Гульденспоренстадион
АХ Лёвен
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
90
Ромо
Рафаэль
23
Котыш
Саша
14
Сова
Камаль
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Котыш СашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сова КамальНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
- Защитник
-
11 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мини ОливьеНападающий
-
26 Эппиа ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.5
|2.
|Девале Жиль
|2
|0.13
|3.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.13
|4.
|Селемани Фаиз
|2
|0.13
|5.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.13
|6.
|Макаренко Евгений
|1
|0.06
|7.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.06
|8.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.06
|9.
|Оканси Эрик
|1
|0.06
|10.
|Моффи Теремас
|1
|0.06
|11.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|12.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|13.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|9 (4)
|0.56
|2.
|Сова Камаль
|6
|0.38
|3.
|Мерсье Ксавье
|5
|0.31
|4.
|Мертенс Матье
|3
|0.19
|5.
|Котыш Саша
|1
|0.06
|6.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.06
|7.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0.06
|8.
|Эппиа Джошуа
|1
|0.06
|9.
|Малинов Кристиян
|0
|0
|10.
|Мини Оливье
|0
|0
|11.
|Емелка Вацлав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|3.
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|4.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|5.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|6.
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|7.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|8.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|9.
|Лепуан Кристоф
|1
|0
|10.
|Ружо Лукас
|1
|0
|11.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|12.
|Голубович Петар
|1
|0
|13.
|Стоянович Йован
|1
|0
|14.
|Якубех Адам
|1
|0
|15.
|Оканси Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|5
|0
|2.
|Мертенс Матье
|2
|1
|3.
|Юбер Давид
|3
|0
|4.
|Котыш Саша
|2
|0
|5.
|Нгава Пьер-Айвес
|2
|0
|6.
|Сова Камаль
|2
|0
|7.
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|8.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|9.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|10.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|11.
|Анри Тома
|1
|0
|12.
|Мини Оливье
|1
|0
|13.
|Влитинк Тибо
|1
|0
|14.
|Емелка Вацлав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|АХ Лёвен
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +5 =7 -8Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк
Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +10 =4 -6АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден
Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем АХ Лёвен 2:4 Моленбеек
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|2.
|Брюгге
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|4.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 25
|26
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|6.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|7.
|Стандард
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|9.
|Остенде
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|12.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|16
|6
|0
|10
|22 - 28
|18
|13.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|22 - 25
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 28
|14
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|7.
|Остенде
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 15
|9
|13.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|15.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|3.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|10.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|11.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|13.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|14.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|16.
|Остенде
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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