Мускрон-Перювельз
3:1
Конец матча
Стадион: Stade Le Cannonier
Беерсхот-Вильрейк
7' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
1:0
12' ГолОнана Жан
48' Желтая карточкаПричиненко Денис
2:0
57' ГолДа Кошта Нуну
3:0
76' ГолТабеку Серж
3:1
82' ГолХольцхаузер Рафаэль
16
Коффи
Херве
14
Фараж
Имад
23
Шадаш
Бруну
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
79
Мбоко
Айртон
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
79 Мбоко АйртонЗащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
12'
1:0
48'
57'
2:0
76'
3:0
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|3
|0.19
|2.
|Бакич Марко
|2
|0.13
|3.
|Табеку Серж
|2
|0.13
|4.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.13
|5.
|Фараж Имад
|1
|0.06
|6.
|Онана Жан
|1
|0.06
|7.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.06
|8.
|Шадаш Бруну
|0
|0
|9.
|Олинга Фабрис
|0
|0
|10.
|Агузуль Саад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|11 (3)
|0.69
|2.
|Тиссудали Тарик
|7
|0.44
|3.
|Судзуки Мусаси
|5
|0.31
|4.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.25
|5.
|Нубисси Мариус
|3
|0.19
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.19
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.13
|8.
|Берг Ян
|1
|0.06
|9.
|Сануси Райан
|1
|0.06
|10.
|Франс Фредерик
|1
|0.06
|11.
|Вороговский Ян
|1
|0.06
|12.
|Дом Джорен
|0
|0
|13.
|Питермат Том
|0
|0
|14.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|15.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|16.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Онана Жан
|4
|1
|2.
|Бакич Марко
|5
|0
|3.
|Хочко Дени
|3
|1
|4.
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|5.
|Бока Эрик
|2
|1
|6.
|Агузуль Саад
|3
|0
|7.
|Да Кошта Нуну
|2
|0
|8.
|Коффи Херве
|2
|0
|9.
|Мохамед Димитри
|1
|0
|10.
|Олинга Фабрис
|1
|0
|11.
|Антонов Неманья
|1
|0
|12.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|13.
|Шадаш Бруну
|1
|0
|14.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|15.
|Нландю Дарли
|1
|0
|16.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|4
|0
|2.
|Питермат Том
|3
|0
|3.
|Вороговский Ян
|3
|0
|4.
|Дом Джорен
|2
|0
|5.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|6.
|Причиненко Денис
|2
|0
|7.
|Франс Фредерик
|2
|0
|8.
|Бурден Пьер
|2
|0
|9.
|Исмаила Кулибали
|2
|0
|10.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|11.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|12.
|Элеке Блессинг
|1
|0
|13.
|Берг Ян
|1
|0
|14.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|15.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|16.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|50% (6)
|Беерсхот-Вильрейк
|10.26% (4)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =4 -12АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +11 =4 -5Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|2.
|Брюгге
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|4.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 25
|26
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|6.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|7.
|Стандард
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|9.
|Остенде
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|12.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|16
|6
|0
|10
|22 - 28
|18
|13.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|22 - 25
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 28
|14
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|7.
|Остенде
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 15
|9
|13.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|15.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|3.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|10.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|11.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|13.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|14.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|16.
|Остенде
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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