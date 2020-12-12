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Мускрон-Перювельз
3:1
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
7' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
1:0
12' Гол
Онана Жан
48' Желтая карточка
Причиненко Денис
2:0
57' Гол
Да Кошта Нуну
3:0
76' Гол
Табеку Серж
3:1
82' Гол
Хольцхаузер Рафаэль
90'+4
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
26
Сильвестре
Матиас
5
Агузуль
Саад
11
Мохамед
Димитри
6
Хочко
Дени
8
Онана
Жан
14
Фараж
Имад
23
Шадаш
Бруну
7
Олинга
Фабрис
20
Да
Кошта
Нуну
31
Ванхамел
Майк
3
Причиненко
Денис
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
79
Мбоко
Айртон
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
8
Хольцхаузер
Рафаэль
28
Исмаила
Кулибали
7
Элеке
Блессинг
10
Судзуки
Мусаси
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 3 0.19
2. Бакич Марко 2 0.13
3. Табеку Серж 2 0.13
4. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.13
5. Фараж Имад 1 0.06
6. Онана Жан 1 0.06
7. Сильвестре Матиас 1 0.06
8. Шадаш Бруну 0 0
9. Олинга Фабрис 0 0
10. Агузуль Саад 0 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 11 (3) 0.69
2. Тиссудали Тарик 7 0.44
3. Судзуки Мусаси 5 0.31
4. Исмаила Кулибали 4 0.25
5. Нубисси Мариус 3 0.19
6. Бурден Пьер 3 0.19
7. Брогно Лорис 2 0.13
8. Берг Ян 1 0.06
9. Сануси Райан 1 0.06
10. Франс Фредерик 1 0.06
11. Вороговский Ян 1 0.06
12. Дом Джорен 0 0
13. Питермат Том 0 0
14. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
15. Саньянг Абдулия 0 0
16. Халемия Мохамед Реда 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Онана Жан 4 1
2. Бакич Марко 5 0
3. Хочко Дени 3 1
4. Сиранни Алессандро 4 0
5. Бока Эрик 2 1
6. Агузуль Саад 3 0
7. Да Кошта Нуну 2 0
8. Коффи Херве 2 0
9. Мохамед Димитри 1 0
10. Олинга Фабрис 1 0
11. Антонов Неманья 1 0
12. Бадибанга Бени 1 0
13. Шадаш Бруну 1 0
14. Брим Шарль-Андреас 1 0
15. Нландю Дарли 1 0
16. Капемба Освальдо Педро 1 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 4 0
2. Питермат Том 3 0
3. Вороговский Ян 3 0
4. Дом Джорен 2 0
5. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
6. Причиненко Денис 2 0
7. Франс Фредерик 2 0
8. Бурден Пьер 2 0
9. Исмаила Кулибали 2 0
10. Тиссудали Тарик 1 0
11. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
12. Элеке Блессинг 1 0
13. Берг Ян 1 0
14. Нубисси Мариус 1 0
15. Мбоко Айртон 1 0
16. Саньянг Абдулия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 0 50% (6)
 Беерсхот-Вильрейк 10.26% (4) 17.95% (7) 12.82% (5) 12.82% (5) 20.51% (8) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =4 -12
АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
2. Брюгге Заявка 15 9 3 3 30 - 11 30
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
4. АХ Лёвен 0:0 Заявка 16 7 5 4 27 - 25 26
5. Андерлехт Заявка 16 6 8 2 26 - 20 26
6. Антверпен Заявка 15 7 4 4 28 - 23 25
7. Стандард Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
8. Шарлеруа Заявка 15 7 3 5 22 - 16 24
9. Остенде 1:0 Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
10. Кортрейк 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
12. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 16 6 0 10 22 - 28 18
13. Гент Заявка 15 5 1 9 22 - 25 16
14. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
15. Васланд-Беверен Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен Заявка 15 3 5 7 22 - 28 14
17. Мускрон-Перювельз Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18. Сент-Трюйден Заявка 15 2 5 8 17 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
2. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
3. АХ Лёвен 0:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
4. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Андерлехт Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
6. Антверпен Заявка 7 4 3 0 15 - 9 15
7. Остенде 1:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 8 3 0 5 13 - 15 9
13. Кортрейк 0:0 Заявка 8 2 3 3 14 - 15 9
14. Мускрон-Перювельз Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
15. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
3. Кортрейк 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
4. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
6. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
7. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
10. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
11. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
12. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
13. АХ Лёвен 0:0 Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
14. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
15. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
16. Остенде 1:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Онана Жан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Хольцхаузер Рафаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.25 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.94 1.90
  1.56 3.78 6.93

Самый высокий коэффициент на матч «Мускрон-Перювельз» – «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мускрон-Перювельз» – «Беерсхот-Вильрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.50 0.00 12.00 1.01 3.80 1.23 3.90 1.23 1.66 2.13 2.07 1.72 1.82 1.98 1.71 2.14 1.17 4.70 1.29 3.65 1.44 2.65 1.09 6.60 1.03 10.00 1.01 12.50
13.00 1.00 12.50 1.00 4.85 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.90 1.90 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.00 1.07 6.65 1.05 7.30
4.91 1.20 3.69 1.28 3.01 1.39 2.15 1.74 1.81 2.08 1.57 2.47 1.33 3.31 1.26 3.84 1.55 2.57 1.22 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.60 1.25 2.37 1.55 1.15 5.00 1.21 4.10 1.20 4.20 1.02 11.00
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.22 4.30 1.16 5.20
3.05 1.42 2.41 1.62 1.83 2.07 1.58 2.49 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.94 1.80 1.50 2.48 1.31 3.25
5.05 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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