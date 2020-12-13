Ольборг
1:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Aalborg Portland Park
Люнгбю
1:0
2' ГолКуск Каспер
1:1
20' Гол в свои воротаKristoffer Pallesen
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Feher
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Emil KornvigПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Victor TorpНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
2'
1:0
20'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|4
|0.33
|2.
|Ван Веерт Том
|3 (1)
|0.25
|3.
|Frederik Boersting
|2
|0.17
|4.
|Альманн Якоб
|1
|0.08
|5.
|Куск Каспер
|1
|0.08
|6.
|Окоре Жорес
|1
|0.08
|7.
|Хильемарк Оскар
|1
|0.08
|8.
|Pedro Ferreira2
|0
|0
|9.
|Kristoffer Pallesen
|0
|0
|10.
|Андерсен Лукас
|0
|0
|11.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Torp
|3
|0.25
|2.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.08
|3.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0.08
|4.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.08
|5.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.08
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.08
|7.
|Magnus Warming
|1
|0.08
|8.
|Kasper Joergensen5
|1
|0.08
|9.
|Rasmus Thellufsen
|0
|0
|10.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|11.
|Andre Riel
|0
|0
|12.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Pedro Ferreira2
|5
|0
|2.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0
|3.
|Альманн Якоб
|2
|0
|4.
|Окоре Жорес
|2
|0
|5.
|Хильемарк Оскар
|2
|0
|6.
|Прица Тим
|0
|1
|7.
|Теландер Расмус
|1
|0
|8.
|Mathias Ross Jensen
|1
|0
|9.
|Malthe Hoejholt
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|2.
|Хебо Матиас
|3
|0
|3.
|Ромер Марсель
|1
|1
|4.
|Фосгаард Лассе
|2
|0
|5.
|Nikolaj Geertsen
|2
|0
|6.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|7.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|8.
|Victor Torp
|2
|0
|9.
|Andre Riel
|0
|1
|10.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|11.
|Rasmus Thellufsen
|1
|0
|12.
|Frederik Winther2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Люнгбю
|20% (2)
|0
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн
АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =4 -8Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю
Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Ольборг 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Ольборг 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Кубок Люнгбю 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Люнгбю САС Лигаен Ольборг 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 2:4 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 0:2 Ольборг САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|Брондбю
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|3.
|Сённерйюск
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|4.
|Раннерс
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|5.
|Орхус
|0:0
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|6.
|Ольборг
|1:1
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Копенгаген
|11
|5
|1
|5
|20 - 20
|16
|8.
|Нордшелланн
|11
|4
|4
|3
|21 - 15
|16
|9.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Вайле
|12
|4
|2
|6
|18 - 24
|14
|11.
|Хорсенс
|0:0
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|12.
|Люнгбю
|1:1
|12
|0
|4
|8
|11 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Брондбю
|5
|4
|0
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Орхус
|0:0
|6
|4
|0
|2
|15 - 8
|12
|6.
|Оденсе
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|8.
|Ольборг
|1:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Раннерс
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Люнгбю
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|2.
|Митьюлланд
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|3.
|Брондбю
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|4.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|Ольборг
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|7.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|8.
|Орхус
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|0:0
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|1:1
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
Победитель
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