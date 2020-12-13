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  3. Дания
Ольборг
1:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Люнгбю
0'
1:0
2' Гол
Куск Каспер
1:1
20' Гол в свои ворота
Kristoffer Pallesen
31'
1
Ринне
Якоб
2
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
3
Альманн
Якоб
6
Pedro
Ferreira2
8
Фоссум
Ивер
14
Malthe
Hoejholt
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
15
Lukas
Klitten
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
18
Шиембе
Кевин
6
Frederik
Winther2
3
Хамалайнен
Брайан
8
Хебо
Матиас
25
Emil
Kornvig
10
Rasmus
Thellufsen
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
29
Victor
Torp
19
Magnus
Warming
Ольборг
4-3-3
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

2'
Куск Каспер
(Pedro Ferreira2)
1:0
20'
1:1
Kristoffer Pallesen

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 4 0.33
2. Ван Веерт Том 3 (1) 0.25
3. Frederik Boersting 2 0.17
4. Альманн Якоб 1 0.08
5. Куск Каспер 1 0.08
6. Окоре Жорес 1 0.08
7. Хильемарк Оскар 1 0.08
8. Pedro Ferreira2 0 0
9. Kristoffer Pallesen 0 0
10. Андерсен Лукас 0 0
11. Прица Тим 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Torp 3 0.25
2. Фосгаард Лассе 1 0.08
3. Nikolaj Geertsen 1 0.08
4. Якобсен Кристиан II 1 0.08
5. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.08
6. Нильсен Эмиль 1 0.08
7. Magnus Warming 1 0.08
8. Kasper Joergensen5 1 0.08
9. Rasmus Thellufsen 0 0
10. Хамалайнен Брайан 0 0
11. Andre Riel 0 0
12. Гюткьяер Фредерик 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 5 0
2. Kristoffer Pallesen 2 0
3. Альманн Якоб 2 0
4. Окоре Жорес 2 0
5. Хильемарк Оскар 2 0
6. Прица Тим 0 1
7. Теландер Расмус 1 0
8. Mathias Ross Jensen 1 0
9. Malthe Hoejholt 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Хамалайнен Брайан 3 0
2. Хебо Матиас 3 0
3. Ромер Марсель 1 1
4. Фосгаард Лассе 2 0
5. Nikolaj Geertsen 2 0
6. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
7. Гюткьяер Фредерик 2 0
8. Victor Torp 2 0
9. Andre Riel 0 1
10. Грегор Паскаль 1 0
11. Rasmus Thellufsen 1 0
12. Frederik Winther2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Люнгбю 20% (2) 0 30% (3) 20% (2) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн
АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю
Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Люнгбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Ольборг 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Кубок Люнгбю 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Люнгбю САС Лигаен Ольборг 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 2:4 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 0:2 Ольборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
2. Брондбю 11 7 0 4 22 - 17 21
3. Сённерйюск 11 6 3 2 20 - 14 21
4. Раннерс 12 6 1 5 20 - 12 19
5. Орхус 0:0 12 5 4 3 21 - 15 19
6. Ольборг 1:1 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Копенгаген 11 5 1 5 20 - 20 16
8. Нордшелланн 11 4 4 3 21 - 15 16
9. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
10. Вайле 12 4 2 6 18 - 24 14
11. Хорсенс 0:0 12 1 4 7 8 - 20 7
12. Люнгбю 1:1 12 0 4 8 11 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
5. Орхус 0:0 6 4 0 2 15 - 8 12
6. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Копенгаген 6 3 0 3 12 - 10 9
8. Ольборг 1:1 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Раннерс 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс 0:0 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Люнгбю 1:1 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 6 4 0 2 11 - 3 12
2. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
3. Брондбю 6 3 0 3 8 - 9 9
4. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
5. Ольборг 1:1 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
7. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
8. Орхус 0:0 6 1 4 1 6 - 7 7
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 0:0 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 1:1 6 0 1 5 7 - 17 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Люнгбю
1.49
6.00
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.00 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.00 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.50 6.40
  1.26 5.95 12.42

Самый высокий коэффициент на матч «Ольборг» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ольборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ольборг» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 0.00 10.00 1.03 9.20 1.03 3.25 1.30 3.15 1.33 1.94 1.88 1.69 2.17 1.72 2.05 1.22 4.00 1.27 3.55 1.05 8.20 1.08 7.00 1.01 15.00 1.01 12.60
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.71 2.14 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 8.10 1.05 7.60
4.55 1.22 2.66 1.52 3.19 1.38 2.79 1.47 2.39 1.62 1.97 1.91 1.74 2.18 1.54 2.57 1.24 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.15 1.70 2.25 1.60 1.16 4.80 1.23 3.90 1.03 10.00
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
2.87 1.46 2.25 1.69 1.75 2.18 2.18 1.73 1.79 2.09 1.39 3.11 1.27 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.31 1.84 1.90 1.38 2.90 1.28 3.45
4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Ольборг 1:1 Люнгбю онлайн

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