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  3. Дания
Ольборг
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Люнгбю
0'
1:0
2' Гол
Куск Каспер
1:1
20' Гол в свои ворота
Kristoffer Pallesen
2:1
39' Гол
Куск Каспер
2:2
41' Гол
Гаммельбю Йенс-Мартин
53' Желтая карточка
Гаммельбю Йенс-Мартин
53' Желтая карточка
Frederik Winther2
58' Желтая карточка
Альманн Якоб
63' Желтая карточка
Lukas Klitten
73' Желтая карточка
Шиембе Кевин
76' Желтая карточка
Victor Torp
3:2
77' Гол
Фоссум Ивер
90'+8
1
Ринне
Якоб
2
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
3
Альманн
Якоб
6
Pedro
Ferreira2
8
Фоссум
Ивер
14
Malthe
Hoejholt
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
15
Lukas
Klitten
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
18
Шиембе
Кевин
6
Frederik
Winther2
3
Хамалайнен
Брайан
8
Хебо
Матиас
25
Emil
Kornvig
10
Rasmus
Thellufsen
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
29
Victor
Torp
19
Magnus
Warming
Ольборг
4-3-3
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

2'
Куск Каспер
(Pedro Ferreira2)
1:0
20'
1:1
Kristoffer Pallesen
39'
Куск Каспер
(Kristoffer Pallesen)
2:1
41'
2:2
Гаммельбю Йенс-Мартин
46'
Хансен Андреас I
Ринне Якоб
 
53'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
53'
 
Frederik Winther2
58'
Альманн Якоб
 
63'
Lukas Klitten
 
66'
Нкада Тимоте
Lukas Klitten
 
70'
 
Lucas Oerneborg
Magnus Warming
73'
 
Шиембе Кевин
73'
Robert Kakeeto
Malthe Hoejholt
 
76'
 
Victor Torp
77'
Фоссум Ивер
(Ван Веерт Том)
3:2
78'
 
Willads Delvin
Emil Kornvig
78'
 
Kasper Enghardt
Rasmus Thellufsen
86'
 
Якобсен Кристиан II
Frederik Winther2
86'
 
Нильсен Эмиль
Фосгаард Лассе
89'
Гранли Даниэль
Ван Веерт Том
 
89'
Magnus Christensen III
Куск Каспер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 5 0.42
2. Ван Веерт Том 3 (1) 0.25
3. Куск Каспер 2 0.17
4. Frederik Boersting 2 0.17
5. Альманн Якоб 1 0.08
6. Окоре Жорес 1 0.08
7. Хильемарк Оскар 1 0.08
8. Kristoffer Pallesen 0 0
9. Pedro Ferreira2 0 0
10. Андерсен Лукас 0 0
11. Прица Тим 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Torp 3 0.25
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.17
3. Фосгаард Лассе 1 0.08
4. Nikolaj Geertsen 1 0.08
5. Якобсен Кристиан II 1 0.08
6. Нильсен Эмиль 1 0.08
7. Magnus Warming 1 0.08
8. Kasper Joergensen5 1 0.08
9. Rasmus Thellufsen 0 0
10. Хамалайнен Брайан 0 0
11. Andre Riel 0 0
12. Гюткьяер Фредерик 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 5 0
2. Альманн Якоб 3 0
3. Kristoffer Pallesen 2 0
4. Окоре Жорес 2 0
5. Хильемарк Оскар 2 0
6. Прица Тим 0 1
7. Теландер Расмус 1 0
8. Lukas Klitten 1 0
9. Mathias Ross Jensen 1 0
10. Malthe Hoejholt 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Хамалайнен Брайан 3 0
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 3 0
3. Хебо Матиас 3 0
4. Victor Torp 3 0
5. Ромер Марсель 1 1
6. Фосгаард Лассе 2 0
7. Nikolaj Geertsen 2 0
8. Гюткьяер Фредерик 2 0
9. Frederik Winther2 2 0
10. Andre Riel 0 1
11. Грегор Паскаль 1 0
12. Rasmus Thellufsen 1 0
13. Шиембе Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 13.33% (2) 6.67% (1) 33.33% (5) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)
 Люнгбю 18.18% (2) 0 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн
АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю
Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Люнгбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Ольборг 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Кубок Люнгбю 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Люнгбю САС Лигаен Ольборг 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 2:4 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 0:2 Ольборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
2. Брондбю 11 7 0 4 22 - 17 21
3. Сённерйюск 11 6 3 2 20 - 14 21
4. Орхус 12 6 3 3 23 - 16 21
5. Раннерс 12 6 1 5 20 - 12 19
6. Ольборг 12 5 4 3 15 - 15 19
7. Копенгаген 0:0 12 5 2 5 20 - 20 17
8. Нордшелланн 0:0 12 4 5 3 21 - 15 17
9. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
10. Вайле 12 4 2 6 18 - 24 14
11. Хорсенс 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю 12 0 3 9 12 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 0:0 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
5. Орхус 6 4 0 2 15 - 8 12
6. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Ольборг 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген 0:0 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 6 4 0 2 11 - 3 12
2. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
3. Брондбю 6 3 0 3 8 - 9 9
4. Орхус 6 2 3 1 8 - 8 9
5. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
6. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
7. Копенгаген 0:0 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 0:0 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 6 0 0 6 8 - 19 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 9.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 1.70 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.50 6.40
  2.39 2.33 5.23

Самый высокий коэффициент на матч «Ольборг» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ольборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ольборг» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
15.00 0.00 10.00 1.03 9.20 1.03 3.25 1.30 6.50 1.09 1.94 1.88 1.69 2.17 2.35 1.55 1.22 4.00 1.87 1.87 1.05 8.20 1.50 2.48 1.01 15.00 1.12 5.55
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.71 2.14 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 8.10 1.05 7.60
4.55 1.22 2.66 1.52 6.41 1.13 2.79 1.47 2.39 1.62 2.93 1.43 2.30 1.66 2.00 1.88 1.68 2.26 1.51 2.66 3.09 1.40 2.55 1.55 2.00 1.88 1.61 2.40 1.75 2.15 1.46 2.82 1.18 5.24 1.28 3.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.15 1.70 2.25 1.60 1.16 4.80 1.50 2.48 1.04 9.00
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
2.87 1.46 2.25 1.69 1.75 2.18 2.18 1.73 1.79 2.09 1.39 3.11 1.27 3.96 1.32 3.52 1.17 5.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.31 1.84 1.90 1.38 2.90 1.28 3.45
4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Ольборг 3:2 Люнгбю онлайн

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