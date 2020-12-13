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Брондбю
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Сённерйюск
0' 11'
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
22
Радошевич
Йосип
21
Кристенсен
Лассе
19
Morten
Frendrup
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Лоуренс
Томас
2
Stefan
Gartenmann
12
Канструп
Пьер
6
Шмидль
Филипп
21
Jeppe
Simonsen
7
Julius
Eskesen
29
Victor
Ekani
5
Хенде
Марк-Даль
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
90
Альбек
Мадс
Брондбю
3-5-2
Сённерйюск
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 7 0.58
2. Уре Микаэль 5 0.42
3. Хедлунд Симон 3 0.25
4. Рустед Сигурд 3 0.25
5. Кристенсен Лассе 1 0.08
6. Павлович Андрия 1 0.08
7. Риверос Блас 1 0.08
8. Andreas Bruus 1 0.08
9. Morten Frendrup 0 0
10. Радошевич Йосип 0 0
11. Чорлу Резан 0 0
12. Peter Bjur 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.58
2. Anders Jacobsen II 5 (1) 0.42
3. Alexander Bah 4 0.33
4. Jeppe Simonsen 1 0.08
5. Stefan Gartenmann 1 0.08
6. Victor Ekani 1 0.08
7. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.08
8. Хенде Марк-Даль 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Morten Frendrup 2 1
3. Павлович Андрия 2 0
4. Andreas Bruus 2 0
5. Линнстрем Йеспер 2 0
6. Швебе Марвин 1 0
7. Радошевич Йосип 1 0
8. Юнг Антони 1 0
9. Уре Микаэль 1 0
10. Махсо Андреас 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 3 1
2. Alexander Bah 4 0
3. Райт Хаджи 3 0
4. Альбек Мадс 2 0
5. Лоуренс Томас 2 0
6. Бангор Патрик 2 0
7. Anders Jacobsen II 2 0
8. Абсалонсен Йохан 1 0
9. Jeppe Simonsen 1 0
10. Stefan Gartenmann 1 0
11. Peter Christiansen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 13.64% (3) 9.09% (2) 22.73% (5) 27.27% (6) 9.09% (2) 18.18% (4)
 Сённерйюск 5% (1) 10% (2) 20% (4) 25% (5) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе
Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск
Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Сённерйюск 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Брондбю 0:1 Сённерйюск Кубок
Сённерйюск 2:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Кубок Сённерйюск 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 4:2 Брондбю Кубок Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
2. Брондбю 0:0 12 7 1 4 22 - 17 22
3. Сённерйюск 0:0 12 6 4 2 20 - 14 22
4. Орхус 12 6 3 3 23 - 16 21
5. Раннерс 12 6 1 5 20 - 12 19
6. Копенгаген 12 6 1 5 21 - 20 19
7. Ольборг 12 5 4 3 15 - 15 19
8. Нордшелланн 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
10. Вайле 12 4 2 6 18 - 24 14
11. Хорсенс 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю 12 0 3 9 12 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
2. Нордшелланн 6 4 1 1 13 - 5 13
3. Брондбю 0:0 6 4 1 1 14 - 8 13
4. Сённерйюск 0:0 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Орхус 6 4 0 2 15 - 8 12
6. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Ольборг 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 6 4 0 2 11 - 3 12
2. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
3. Копенгаген 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Брондбю 0:0 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Сённерйюск 0:0 6 2 3 1 9 - 8 9
6. Орхус 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 6 0 0 6 8 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Сённерйюск
1.80
4.10
4.47
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 4.10 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.80 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.88 4.25
  1.80 4.00 4.47

Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.50 0.00 10.00 1.03 4.00 1.22 3.25 1.31 2.15 1.70 1.92 1.88 1.69 2.18 1.72 2.12 1.42 2.70 1.20 4.20 1.16 4.80 1.05 8.40 1.04 9.00 1.01 15.50
11.50 1.01 10.25 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.24 1.72 1.72 2.12 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.60 1.04 7.90 1.05 7.30
4.86 1.20 2.70 1.51 2.22 1.71 1.98 1.90 1.73 2.19 1.58 2.49 1.47 2.78 1.19 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.28 1.63 1.52 2.40 1.21 4.10
3.32 1.33 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
2.98 1.43 2.35 1.64 1.81 2.10 1.56 2.53 1.38 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.95 1.35 3.05 1.31 3.25
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.17
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Брондбю 0:0 Сённерйюск онлайн

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