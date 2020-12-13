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Брондбю
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Сённерйюск
0'
1:0
32' Гол
Уре Микаэль
41' Желтая карточка
Уре Микаэль
1:1
42' Пенальти
Anders Jacobsen II
53' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
55' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
81' Желтая карточка
Хассан Рилван
2:1
83' Гол
Anis Ben Slimane
86' Желтая карточка
Jeppe Simonsen
90'+4
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
18
Линнстрем
Йеспер
22
Радошевич
Йосип
21
Кристенсен
Лассе
19
Morten
Frendrup
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Лоуренс
Томас
2
Stefan
Gartenmann
12
Канструп
Пьер
6
Шмидль
Филипп
21
Jeppe
Simonsen
7
Julius
Eskesen
29
Victor
Ekani
5
Хенде
Марк-Даль
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
90
Альбек
Мадс
Брондбю
3-5-2
Сённерйюск
3-4-3

Ход матча

32'
Уре Микаэль
(Хедлунд Симон)
1:0
41'
Уре Микаэль
 
42'
1:1
Anders Jacobsen II
53'
 
Anders Jacobsen II
55'
Кристенсен Лассе
 
68'
 
Хассан Рилван
Julius Eskesen
76'
Anis Ben Slimane
Хедлунд Симон
 
80'
 
Фредериксен Эмиль
Райт Хаджи
81'
 
Хассан Рилван
83'
Anis Ben Slimane
(Линнстрем Йеспер)
2:1
86'
 
Jeppe Simonsen
86'
Бёркеейет Тобиас
Кристенсен Лассе
 
87'
 
Peter Christiansen2
Victor Ekani
87'
 
Rasmus Vinderslev
Jeppe Simonsen
90'
Mathias Kvistgaarden
Линнстрем Йеспер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 7 0.58
2. Уре Микаэль 6 0.5
3. Хедлунд Симон 3 0.25
4. Рустед Сигурд 3 0.25
5. Кристенсен Лассе 1 0.08
6. Павлович Андрия 1 0.08
7. Риверос Блас 1 0.08
8. Andreas Bruus 1 0.08
9. Anis Ben Slimane 1 0.08
10. Morten Frendrup 0 0
11. Радошевич Йосип 0 0
12. Чорлу Резан 0 0
13. Peter Bjur 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.58
2. Anders Jacobsen II 6 (2) 0.5
3. Alexander Bah 4 0.33
4. Jeppe Simonsen 1 0.08
5. Stefan Gartenmann 1 0.08
6. Victor Ekani 1 0.08
7. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.08
8. Хенде Марк-Даль 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Morten Frendrup 2 1
3. Павлович Андрия 2 0
4. Уре Микаэль 2 0
5. Andreas Bruus 2 0
6. Линнстрем Йеспер 2 0
7. Швебе Марвин 1 0
8. Радошевич Йосип 1 0
9. Юнг Антони 1 0
10. Кристенсен Лассе 1 0
11. Махсо Андреас 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 3 1
2. Alexander Bah 4 0
3. Anders Jacobsen II 3 0
4. Райт Хаджи 3 0
5. Альбек Мадс 2 0
6. Лоуренс Томас 2 0
7. Бангор Патрик 2 0
8. Jeppe Simonsen 2 0
9. Абсалонсен Йохан 1 0
10. Хассан Рилван 1 0
11. Stefan Gartenmann 1 0
12. Peter Christiansen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 25% (6) 8.33% (2) 20.83% (5)
 Сённерйюск 4.76% (1) 9.52% (2) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе
Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск
Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Сённерйюск 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Брондбю 0:1 Сённерйюск Кубок
Сённерйюск 2:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Кубок Сённерйюск 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 4:2 Брондбю Кубок Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 12 8 0 4 24 - 18 24
2. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
3. Орхус 12 6 3 3 23 - 16 21
4. Сённерйюск 12 6 3 3 21 - 16 21
5. Раннерс 12 6 1 5 20 - 12 19
6. Копенгаген 12 6 1 5 21 - 20 19
7. Ольборг 12 5 4 3 15 - 15 19
8. Нордшелланн 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
10. Вайле 12 4 2 6 18 - 24 14
11. Хорсенс 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю 12 0 3 9 12 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 13 - 5 13
4. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Орхус 6 4 0 2 15 - 8 12
6. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Ольборг 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 6 4 0 2 11 - 3 12
2. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
3. Копенгаген 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Брондбю 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Орхус 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 6 0 0 6 8 - 19 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 1.57 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 1.80 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.88 4.25
  3.52 1.62 6.87

Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 10.00 1.03 2.42 1.52 3.25 1.31 2.01 1.75 1.92 1.88 1.69 2.18 1.72 2.12 1.17 4.70 1.20 4.20 1.12 5.55 1.05 8.40 1.01 12.60 1.01 15.50
11.50 1.01 10.25 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.24 1.72 1.72 2.12 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.60 1.04 7.90 1.05 7.30
2.85 1.43 2.48 1.55 4.77 1.18 2.98 1.40 1.76 2.13 1.47 2.73 1.19 4.71 1.68 2.24 1.48 2.68 1.32 3.42 1.40 2.99 1.30 3.50 1.19 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.28 1.63 1.04 9.00 1.21 4.10 1.03 10.00
3.32 1.33 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
2.01 1.85 1.65 2.28 1.28 3.56 1.20 4.45 1.32 3.43 1.17 5.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.95 1.35 3.05 1.31 3.25
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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