Брондбю
2:1
Конец матча
Стадион: Брондбю Зрители: 300
Сённерйюск
1:0
32' ГолУре Микаэль
41' Желтая карточкаУре Микаэль
1:1
42' ПенальтиAnders Jacobsen II
53' Желтая карточкаAnders Jacobsen II
55' Желтая карточкаКристенсен Лассе
81' Желтая карточкаХассан Рилван
2:1
83' ГолAnis Ben Slimane
86' Желтая карточкаJeppe Simonsen
11
Уре
Микаэль
29
Victor
Ekani
25
Райт
Хаджи
90
Альбек
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
-
90 Альбек МадсНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
1:0
41'
42'
55'
81'
83'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|7
|0.58
|2.
|Уре Микаэль
|6
|0.5
|3.
|Хедлунд Симон
|3
|0.25
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.25
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.08
|6.
|Павлович Андрия
|1
|0.08
|7.
|Риверос Блас
|1
|0.08
|8.
|Andreas Bruus
|1
|0.08
|9.
|Anis Ben Slimane
|1
|0.08
|10.
|Morten Frendrup
|0
|0
|11.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|12.
|Чорлу Резан
|0
|0
|13.
|Peter Bjur
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|7
|0.58
|2.
|Anders Jacobsen II
|6 (2)
|0.5
|3.
|Alexander Bah
|4
|0.33
|4.
|Jeppe Simonsen
|1
|0.08
|5.
|Stefan Gartenmann
|1
|0.08
|6.
|Victor Ekani
|1
|0.08
|7.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.08
|8.
|Хенде Марк-Даль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|3
|1
|2.
|Morten Frendrup
|2
|1
|3.
|Павлович Андрия
|2
|0
|4.
|Уре Микаэль
|2
|0
|5.
|Andreas Bruus
|2
|0
|6.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|7.
|Швебе Марвин
|1
|0
|8.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|9.
|Юнг Антони
|1
|0
|10.
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|11.
|Махсо Андреас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Victor Ekani
|3
|1
|2.
|Alexander Bah
|4
|0
|3.
|Anders Jacobsen II
|3
|0
|4.
|Райт Хаджи
|3
|0
|5.
|Альбек Мадс
|2
|0
|6.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|7.
|Бангор Патрик
|2
|0
|8.
|Jeppe Simonsen
|2
|0
|9.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|10.
|Хассан Рилван
|1
|0
|11.
|Stefan Gartenmann
|1
|0
|12.
|Peter Christiansen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|25% (6)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|Сённерйюск
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +13 =2 -5Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе
Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск
Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Сённерйюск 2:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Кубок Сённерйюск 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Брондбю 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Брондбю Суперлига Дании Сённерйюск 4:2 Брондбю Кубок Брондбю 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|12
|8
|0
|4
|24 - 18
|24
|2.
|Митьюлланд
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|Орхус
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|4.
|Сённерйюск
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|5.
|Раннерс
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|6.
|Копенгаген
|12
|6
|1
|5
|21 - 20
|19
|7.
|Ольборг
|12
|5
|4
|3
|15 - 15
|19
|8.
|Нордшелланн
|12
|4
|4
|4
|21 - 16
|16
|9.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Вайле
|12
|4
|2
|6
|18 - 24
|14
|11.
|Хорсенс
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|12.
|Люнгбю
|12
|0
|3
|9
|12 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|4.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Орхус
|6
|4
|0
|2
|15 - 8
|12
|6.
|Оденсе
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Ольборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|9.
|Раннерс
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|2.
|Митьюлланд
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|3.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Брондбю
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Орхус
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|6.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Ольборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|0
|6
|8 - 19
|0
Победитель
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