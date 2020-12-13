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  3. Дания
Хорсенс
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Орхус
0' 32'
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
10
Ханссон
Халлюр
12
Rune
Frantsen
7
Финнбогасон
Къяртан
44
Брок-Мадсен
Николай
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Хорсенс
4-4-2
Орхус
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 3 (2) 0.25
2. Louka Andreasen 1 (1) 0.08
3. Ламб Микаэл 1 0.08
4. Финнбогасон Къяртан 1 0.08
5. Ханссон Халлюр 1 0.08
6. Bjarke Jacobsen 1 0.08
7. Брок-Мадсен Николай 0 0
8. Casper Tengstedt 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 9 (2) 0.75
2. Грёнбек Альберт 3 0.25
3. Блуме Брор 2 0.17
4. Нильсен Каспер 2 0.17
5. Торстейнссон Йон 2 0.17
6. Линкс Гифт 1 0.08
7. Тингагер Фредерик 1 0.08
8. Видт Беньямин 1 0.08
9. Ольсен Патрик 0 0
10. Йулсгор Йеспер 0 0
11. Хелениус Никлас 0 0
12. Евтович Милан 0 0
13. Мунксгор Александер 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 1 2
2. Lirim Qamili 4 0
3. Ханссон Халлюр 3 0
4. Jonas Thorsen 2 0
5. Брок-Мадсен Николай 2 0
6. Геммер Йонас 2 0
7. Jannik Pohl 2 0
8. Alexander Ludwig II 2 0
9. Muamer Brajanac 2 0
10. Финнбогасон Къяртан 0 1
11. Rune Frantsen 1 0
12. Thor Soendergaard Lange 1 0
13. Буус Якоб 1 0
14. Magnus Jensen 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 3 1
2. Йулсгор Йеспер 2 0
3. Ольсен Патрик 2 0
4. Видт Беньямин 2 0
5. Хауснер Себастиан 0 1
6. Мортенсен Патрик 1 0
7. Хелениус Никлас 1 0
8. Блуме Брор 1 0
9. Эскелинен Виллиам 1 0
10. Мунксгор Александер 1 0
11. Линкс Гифт 1 0
12. Грабара Камил 1 0
13. Торстейнссон Йон 1 0
14. Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1)
 Орхус 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс
Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус
Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Орхус 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус Товарищеские матчи
Орхус 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
2. Брондбю 11 7 0 4 22 - 17 21
3. Сённерйюск 11 6 3 2 20 - 14 21
4. Раннерс 12 6 1 5 20 - 12 19
5. Орхус 0:0 12 5 4 3 21 - 15 19
6. Ольборг 1:1 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Копенгаген 11 5 1 5 20 - 20 16
8. Нордшелланн 11 4 4 3 21 - 15 16
9. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
10. Вайле 12 4 2 6 18 - 24 14
11. Хорсенс 0:0 12 1 4 7 8 - 20 7
12. Люнгбю 1:1 12 0 4 8 11 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
5. Орхус 0:0 6 4 0 2 15 - 8 12
6. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Копенгаген 6 3 0 3 12 - 10 9
8. Ольборг 1:1 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Раннерс 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс 0:0 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Люнгбю 1:1 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 6 4 0 2 11 - 3 12
2. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
3. Брондбю 6 3 0 3 8 - 9 9
4. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
5. Ольборг 1:1 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
7. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
8. Орхус 0:0 6 1 4 1 6 - 7 7
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 0:0 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 1:1 6 0 1 5 7 - 17 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Орхус
5.20
4.15
1.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 4.00 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.70 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 5.05 4.15 1.64
  5.19 3.53 1.77

Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.03 9.90 1.04 3.05 1.35 2.95 1.37 1.72 2.05 1.89 1.91 1.66 2.23 1.25 3.75 1.20 4.70 1.07 7.50 1.05 8.60 1.03 9.20 0.00 17.00
11.25 1.00 9.40 1.02 3.98 1.23 3.00 1.39 2.08 1.84 1.60 2.34 1.39 2.90 1.18 4.33 1.13 5.30 1.03 9.20
2.96 1.43 2.57 1.54 2.18 1.74 1.83 2.05 1.63 2.36 1.46 2.83 1.67 2.29 1.52 2.62 1.21 4.71 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.08 1.75 1.20 4.20 1.14 5.20 1.02 11.00
3.30 1.33 2.17 1.73 1.50 2.59 1.18 5.20 1.12 6.10
2.01 1.88 1.65 2.33 1.29 3.73 1.68 2.27 1.48 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
4.25 1.22 2.95 1.40 1.82 1.99 1.33 3.30 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Хорсенс 0:0 Орхус онлайн

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