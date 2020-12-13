Хорсенс
1:2
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 300
Орхус
0:1
42' ГолЛинкс Гифт
46' Желтая карточкаХанссон Халлюр
64' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
1:1
67' ПенальтиБрок-Мадсен Николай
76' Желтая карточкаМунксгор Александер
83' Желтая карточкаДикс Кевин
1:2
85' ГолДикс Кевин
11
Peter
Nymann
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
18 Lirim Qamili
-
-
-
-
Главный тренер: Mads S. Lyng
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
42'
0:1
46'
64'
67'
83'
85'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jannik Pohl
|3 (2)
|0.25
|2.
|Брок-Мадсен Николай
|1 (1)
|0.08
|3.
|Louka Andreasen
|1 (1)
|0.08
|4.
|Ламб Микаэл
|1
|0.08
|5.
|Финнбогасон Къяртан
|1
|0.08
|6.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.08
|7.
|Bjarke Jacobsen
|1
|0.08
|8.
|Casper Tengstedt
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|9 (2)
|0.75
|2.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.25
|3.
|Нильсен Каспер
|2
|0.17
|4.
|Блуме Брор
|2
|0.17
|5.
|Линкс Гифт
|2
|0.17
|6.
|Торстейнссон Йон
|2
|0.17
|7.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.08
|8.
|Дикс Кевин
|1
|0.08
|9.
|Видт Беньямин
|1
|0.08
|10.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Евтович Милан
|0
|0
|14.
|Мунксгор Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|1
|2
|2.
|Ханссон Халлюр
|4
|0
|3.
|Lirim Qamili
|4
|0
|4.
|Jonas Thorsen
|2
|0
|5.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|6.
|Геммер Йонас
|2
|0
|7.
|Jannik Pohl
|2
|0
|8.
|Alexander Ludwig II
|2
|0
|9.
|Muamer Brajanac
|2
|0
|10.
|Финнбогасон Къяртан
|0
|1
|11.
|Rune Frantsen
|1
|0
|12.
|Thor Soendergaard Lange
|1
|0
|13.
|Буус Якоб
|1
|0
|14.
|Magnus Jensen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|3
|1
|2.
|Йулсгор Йеспер
|2
|0
|3.
|Ольсен Патрик
|2
|0
|4.
|Мунксгор Александер
|2
|0
|5.
|Видт Беньямин
|2
|0
|6.
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|7.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|8.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|9.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|10.
|Блуме Брор
|1
|0
|11.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|12.
|Дикс Кевин
|1
|0
|13.
|Линкс Гифт
|1
|0
|14.
|Грабара Камил
|1
|0
|15.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Орхус
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс
Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Орхус 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|Брондбю
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|3.
|Сённерйюск
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|4.
|Орхус
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|5.
|Раннерс
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|6.
|Ольборг
|12
|5
|4
|3
|15 - 15
|19
|7.
|Копенгаген
|0:0
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|8.
|Нордшелланн
|0:0
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|9.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Вайле
|12
|4
|2
|6
|18 - 24
|14
|11.
|Хорсенс
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|12.
|Люнгбю
|12
|0
|3
|9
|12 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Брондбю
|5
|4
|0
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Орхус
|6
|4
|0
|2
|15 - 8
|12
|6.
|Оденсе
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Ольборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Копенгаген
|0:0
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|9.
|Раннерс
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|2.
|Митьюлланд
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|3.
|Брондбю
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|4.
|Орхус
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|5.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Ольборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|7.
|Копенгаген
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|0:0
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|0
|6
|8 - 19
|0
Победитель
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