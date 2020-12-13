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  3. Дания
Хорсенс
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Орхус
0'
0:1
42' Гол
Линкс Гифт
46' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
64' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
1:1
67' Пенальти
Брок-Мадсен Николай
76' Желтая карточка
Мунксгор Александер
83' Желтая карточка
Дикс Кевин
1:2
85' Гол
Дикс Кевин
90'+5
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
10
Ханссон
Халлюр
12
Rune
Frantsen
7
Финнбогасон
Къяртан
44
Брок-Мадсен
Николай
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Хорсенс
4-4-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

42'
0:1
Линкс Гифт
(Нильсен Каспер)
46'
Ханссон Халлюр
 
63'
 
Видт Беньямин
Блуме Брор
63'
 
Грёнбек Альберт
Линкс Гифт
64'
 
Торстейнссон Йон
65'
Lirim Qamili
Rune Frantsen
 
65'
Буус Якоб
Финнбогасон Къяртан
 
67'
Брок-Мадсен Николай
1:1
71'
 
Мунксгор Александер
Ольсен Патрик
76'
 
Мунксгор Александер
81'
 
Хелениус Никлас
Торстейнссон Йон
83'
 
Дикс Кевин
85'
1:2
Дикс Кевин
(Тингагер Фредерик)
88'
Magnus Jensen
Peter Nymann
 
88'
Геммер Йонас
Ханссон Халлюр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 3 (2) 0.25
2. Брок-Мадсен Николай 1 (1) 0.08
3. Louka Andreasen 1 (1) 0.08
4. Ламб Микаэл 1 0.08
5. Финнбогасон Къяртан 1 0.08
6. Ханссон Халлюр 1 0.08
7. Bjarke Jacobsen 1 0.08
8. Casper Tengstedt 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 9 (2) 0.75
2. Грёнбек Альберт 3 0.25
3. Нильсен Каспер 2 0.17
4. Блуме Брор 2 0.17
5. Линкс Гифт 2 0.17
6. Торстейнссон Йон 2 0.17
7. Тингагер Фредерик 1 0.08
8. Дикс Кевин 1 0.08
9. Видт Беньямин 1 0.08
10. Ольсен Патрик 0 0
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Евтович Милан 0 0
14. Мунксгор Александер 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 1 2
2. Ханссон Халлюр 4 0
3. Lirim Qamili 4 0
4. Jonas Thorsen 2 0
5. Брок-Мадсен Николай 2 0
6. Геммер Йонас 2 0
7. Jannik Pohl 2 0
8. Alexander Ludwig II 2 0
9. Muamer Brajanac 2 0
10. Финнбогасон Къяртан 0 1
11. Rune Frantsen 1 0
12. Thor Soendergaard Lange 1 0
13. Буус Якоб 1 0
14. Magnus Jensen 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 3 1
2. Йулсгор Йеспер 2 0
3. Ольсен Патрик 2 0
4. Мунксгор Александер 2 0
5. Видт Беньямин 2 0
6. Торстейнссон Йон 2 0
7. Хауснер Себастиан 0 1
8. Мортенсен Патрик 1 0
9. Хелениус Никлас 1 0
10. Блуме Брор 1 0
11. Эскелинен Виллиам 1 0
12. Дикс Кевин 1 0
13. Линкс Гифт 1 0
14. Грабара Камил 1 0
15. Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Орхус 17.39% (4) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 13.04% (3) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс
Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус
Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Орхус 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус Товарищеские матчи
Орхус 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
2. Брондбю 11 7 0 4 22 - 17 21
3. Сённерйюск 11 6 3 2 20 - 14 21
4. Орхус 12 6 3 3 23 - 16 21
5. Раннерс 12 6 1 5 20 - 12 19
6. Ольборг 12 5 4 3 15 - 15 19
7. Копенгаген 0:0 12 5 2 5 20 - 20 17
8. Нордшелланн 0:0 12 4 5 3 21 - 15 17
9. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
10. Вайле 12 4 2 6 18 - 24 14
11. Хорсенс 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю 12 0 3 9 12 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 0:0 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
5. Орхус 6 4 0 2 15 - 8 12
6. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Ольборг 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген 0:0 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 6 4 0 2 11 - 3 12
2. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
3. Брондбю 6 3 0 3 8 - 9 9
4. Орхус 6 2 3 1 8 - 8 9
5. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
6. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
7. Копенгаген 0:0 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 0:0 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 6 0 0 6 8 - 19 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 1.57 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.05 4.15 1.64
  8.10 1.43 4.39

Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.10 9.90 1.04 2.75 1.42 2.95 1.37 1.66 2.13 1.89 1.91 1.66 2.23 1.07 7.50 1.20 4.70 1.02 11.00 1.05 8.60 1.03 9.20 0.00 17.00
11.25 1.00 9.40 1.02 3.98 1.23 3.00 1.39 2.08 1.84 1.60 2.34 1.39 2.90 1.18 4.33 1.13 5.30 1.03 9.20
5.34 1.17 2.63 1.52 2.52 1.56 2.09 1.80 1.65 2.33 1.43 2.94 1.50 2.68 1.29 3.72 1.38 3.18 1.52 2.62 1.24 4.25 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 2.08 1.75 1.03 10.00 1.14 5.20 1.02 11.00
3.30 1.33 2.17 1.73 1.50 2.59 1.18 5.20 1.12 6.10
1.25 4.12 1.13 6.43 1.29 3.73 1.68 2.27 1.48 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
4.25 1.22 2.95 1.40 1.82 1.99 1.33 3.30 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Хорсенс 1:2 Орхус онлайн

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