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Вииторул Констанца
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Ботошани
0' 4'
34
Кабуз
Каталин
4
Дюссо
Дамьен
23
Гицэ
Вирджил
5
Младен
Себастьян
2
Раду
Бобок
10
Янку
Габриэль
18
Andrei
Artean
17
Чобану
Андрей
13
Матей
Космин
42
Лукассен
Кевин
20
Alexandru
Matan
13
Ганкич
Гидает
19
Патаке
Андрей
90
Хольцманн
Марсель
8
Родригес
Хонатан
II
6
Киндриш
Андрей
27
Флореску
Эдуард
2
Харуц
Денис
26
Онгенда
Эрвин
17
Sekou
Camara2
9
Аль-Мавас
Махмуд
7
Кейта
Амиду
Вииторул Констанца
Ботошани

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 5 0.45
2. Янку Габриэль 4 (1) 0.36
3. Alin Dobrosavlevici 2 0.18
4. Чобану Андрей 2 (1) 0.18
5. Alexandru Matan 1 0.09
6. Гастаньяга Йон 1 0.09
7. Касап Карлос 1 0.09
8. Дюссо Дамьен 0 0
9. Bradley de Nooijer 0 0
10. Раду Бобок 0 0
11. George Ganea 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта Амиду 6 (2) 0.46
2. Дуганджич Марко 2 0.15
3. Флореску Эдуард 2 (1) 0.15
4. Офусу Риги 1 0.08
5. Фили Реалдо 1 0.08
6. Роман Михай IV 1 0.08
7. Andrei Tircoveanu 1 0.08
8. Киндриш Андрей 1 0.08
9. Чимпану Джордже 1 0.08
10. Хольцманн Марсель 0 0
11. Туту Юссеф 0 0
12. Цигэнашу Александр 0 0
13. Патаке Андрей 0 0
14. Родригес Хонатан II 0 0
15. Sekou Camara2 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Янку Габриэль 3 0
2. Гастаньяга Йон 3 0
3. Чобану Андрей 3 0
4. Alin Dobrosavlevici 3 0
5. Кожокару Валентин 1 1
6. Дюссо Дамьен 2 0
7. Младен Себастьян 2 0
8. Alexandru Matan 2 0
9. Andrei Artean 0 1
10. Матей Космин 1 0
11. Лукассен Кевин 1 0
12. Бензар Ромарио 1 0
13. Кицу Аурелиан 1 0
14. Кастанеда Хосе 1 0
15. Bradley de Nooijer 1 0
16. Тордой Арпад 1 0
17. Гицэ Вирджил 1 0
18. George Ganea 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 4 1
2. Шерони Алин 4 0
3. Киндриш Андрей 2 1
4. Juan Bautista Cascini 1 1
5. Adrian Moescu 1 1
6. Онгенда Эрвин 2 0
7. Ашковски Стефан 2 0
8. Роман Михай IV 2 0
9. Andrei Tircoveanu 2 0
10. Флореску Эдуард 2 0
11. Дуганджич Марко 1 0
12. Пап Эдуард 1 0
13. Кейта Амиду 1 0
14. Харуц Денис 1 0
15. Чимпану Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Ботошани 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш
Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Сепси 3:3 Вииторул Констанца
Ботошани Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани
Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:2 Ботошани Первая лига Вииторул Констанца 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 2:2 Вииторул Констанца Первая лига Ботошани 4:4 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:0 Ботошани Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 10 1 2 19 - 7 31
2. ФКСБ 13 10 0 3 34 - 14 30
3. ЧФР Клуж 13 8 3 2 16 - 6 27
4. Сепси 13 6 5 2 20 - 12 23
5. Академика Клинчени 13 6 5 2 15 - 9 23
6. УТА Арад 13 4 5 4 13 - 16 17
7. Киндия Тырговиште 13 4 4 5 8 - 10 16
8. Динамо Бухарест 13 4 3 6 17 - 15 15
9. Вииторул Констанца 11 3 5 3 16 - 17 14
10. Германнштадт 12 3 5 4 14 - 18 14
11. Волунтари 13 4 2 7 19 - 22 14
12. Ботошани 13 3 5 5 18 - 20 14
13. Газ-Метан Медиаш 14 4 1 9 18 - 26 13
14. Астра 14 3 4 7 15 - 21 13
15. КСМ Политехника Яссы 12 3 1 8 14 - 33 10
16. Арджеш 13 2 3 8 10 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Академика Клинчени 7 4 1 2 7 - 4 13
3. Университатя Крайова 6 4 0 2 8 - 4 12
4. ЧФР Клуж 7 3 2 2 6 - 4 11
5. Волунтари 7 3 1 3 12 - 10 10
6. Сепси 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Вииторул Констанца 6 2 3 1 11 - 10 9
8. Динамо Бухарест 7 2 3 2 10 - 6 9
9. Германнштадт 6 2 2 2 8 - 8 8
10. Астра 8 2 2 4 11 - 12 8
11. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 5 - 8 7
12. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 10 - 14 7
13. Арджеш 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Ботошани 6 1 3 2 7 - 6 6
15. УТА Арад 6 1 2 3 5 - 8 5
16. Газ-Метан Медиаш 6 1 1 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 7 6 1 0 11 - 3 19
2. ЧФР Клуж 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Сепси 7 4 2 1 13 - 7 14
4. ФКСБ 7 4 0 3 13 - 11 12
5. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 8 12
6. Академика Клинчени 6 2 4 0 8 - 5 10
7. Киндия Тырговиште 7 2 3 2 3 - 2 9
8. Газ-Метан Медиаш 8 3 0 5 11 - 14 9
9. Ботошани 7 2 2 3 11 - 14 8
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 7 - 9 6
11. Германнштадт 6 1 3 2 6 - 10 6
12. Вииторул Констанца 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Астра 6 1 2 3 4 - 9 5
14. Волунтари 6 1 1 4 7 - 12 4
15. КСМ Политехника Яссы 6 1 0 5 4 - 19 3
16. Арджеш 6 0 2 4 3 - 10 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вииторул Констанца
Ничья
Ботошани
2.00
3.51
4.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.50 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.45 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.42 3.96
  1.96 3.51 3.96

Самый высокий коэффициент на матч «Вииторул Констанца» – «Ботошани» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вииторул Констанца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботошани» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вииторул Констанца» – «Ботошани», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 8.80 1.05 3.60 1.27 2.80 1.40 2.06 1.77 1.95 1.85 1.75 2.08 1.53 2.48 1.35 3.05 1.15 4.90 1.12 5.70 1.03 10.50 1.01 12.50 0.00 17.50
8.50 1.03 7.20 1.06 3.26 1.31 2.52 1.51 1.85 2.03 1.44 2.75 1.29 3.40 1.10 5.65 1.08 6.30
3.64 1.29 2.93 1.42 2.80 1.45 2.21 1.68 1.92 1.92 1.69 2.19 1.48 2.68 1.32 3.41 1.11 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.95 1.85 1.41 2.75 1.12 5.60
2.71 1.45 1.87 1.91 1.41 2.86
3.03 1.39 2.49 1.55 1.94 1.88 1.57 2.42 1.41 2.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
2.55 1.50 1.65 2.21 1.26 3.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Вииторул Констанца 0:0 Ботошани онлайн

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