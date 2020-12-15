Вииторул Констанца
1:2
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
Ботошани
8' Желтая карточкаЧобану Андрей
22' Желтая карточкаКиндриш Андрей
32' Желтая карточкаХаруц Денис
0:1
36' ГолКейта Амиду
56' Желтая карточкаРодригес Хонатан II
57' Желтая карточкаОнгенда Эрвин
59' Вторая желтая карточкаОнгенда Эрвин
0:2
68' ГолКейта Амиду
85' Желтая карточкаГанкич Гидает
1:2
90' ГолЛукассен Кевин
23
Гицэ
Вирджил
13
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эли ЛопесНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
24 Туту ЮссефНападающий
-
-
-
67 Enriko Papa
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
22'
32'
36'
0:1
57'
59'
68'
0:2
85'
90'
1:2
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|6
|0.5
|2.
|Янку Габриэль
|4 (1)
|0.33
|3.
|Alin Dobrosavlevici
|2
|0.17
|4.
|Чобану Андрей
|2 (1)
|0.17
|5.
|Alexandru Matan
|1
|0.08
|6.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.08
|7.
|Касап Карлос
|1
|0.08
|8.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|9.
|Эли Лопес
|0
|0
|10.
|Bradley de Nooijer
|0
|0
|11.
|Раду Бобок
|0
|0
|12.
|George Ganea
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта Амиду
|8 (2)
|0.57
|2.
|Дуганджич Марко
|2
|0.14
|3.
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.14
|4.
|Офусу Риги
|1
|0.07
|5.
|Фили Реалдо
|1
|0.07
|6.
|Роман Михай IV
|1
|0.07
|7.
|Andrei Tircoveanu
|1
|0.07
|8.
|Киндриш Андрей
|1
|0.07
|9.
|Чимпану Джордже
|1
|0.07
|10.
|Патаке Андрей
|0
|0
|11.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|12.
|Туту Юссеф
|0
|0
|13.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|14.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|15.
|Sekou Camara2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чобану Андрей
|4
|0
|2.
|Янку Габриэль
|3
|0
|3.
|Гастаньяга Йон
|3
|0
|4.
|Alin Dobrosavlevici
|3
|0
|5.
|Кожокару Валентин
|1
|1
|6.
|Дюссо Дамьен
|2
|0
|7.
|Младен Себастьян
|2
|0
|8.
|Alexandru Matan
|2
|0
|9.
|Andrei Artean
|0
|1
|10.
|Матей Космин
|1
|0
|11.
|Лукассен Кевин
|1
|0
|12.
|Бензар Ромарио
|1
|0
|13.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|14.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|15.
|Bradley de Nooijer
|1
|0
|16.
|Тордой Арпад
|1
|0
|17.
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|18.
|George Ganea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|5
|1
|2.
|Онгенда Эрвин
|3
|1
|3.
|Киндриш Андрей
|3
|1
|4.
|Шерони Алин
|4
|0
|5.
|Juan Bautista Cascini
|1
|1
|6.
|Adrian Moescu
|1
|1
|7.
|Ашковски Стефан
|2
|0
|8.
|Роман Михай IV
|2
|0
|9.
|Andrei Tircoveanu
|2
|0
|10.
|Харуц Денис
|2
|0
|11.
|Флореску Эдуард
|2
|0
|12.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|13.
|Пап Эдуард
|1
|0
|14.
|Ганкич Гидает
|1
|0
|15.
|Кейта Амиду
|1
|0
|16.
|Чимпану Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|Ботошани
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +6 =9 -5Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш
Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Сепси 3:3 Вииторул Констанца
Ботошани Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани
Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 2:2 Вииторул Констанца Первая лига Ботошани 4:4 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:0 Ботошани Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|10
|1
|2
|19 - 7
|31
|2.
|ФКСБ
|13
|10
|0
|3
|34 - 14
|30
|3.
|ЧФР Клуж
|13
|8
|3
|2
|16 - 6
|27
|4.
|Сепси
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|5.
|Академика Клинчени
|13
|6
|5
|2
|15 - 9
|23
|6.
|УТА Арад
|13
|4
|5
|4
|13 - 16
|17
|7.
|Ботошани
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|4
|5
|8 - 10
|16
|9.
|Динамо Бухарест
|13
|4
|3
|6
|17 - 15
|15
|10.
|Вииторул Констанца
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|11.
|Германнштадт
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|12.
|Волунтари
|13
|4
|2
|7
|19 - 22
|14
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|1
|9
|18 - 26
|13
|14.
|Астра
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|12
|3
|1
|8
|14 - 33
|10
|16.
|Арджеш
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Академика Клинчени
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|3.
|Университатя Крайова
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|5.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|3
|2
|10 - 6
|9
|8.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|Германнштадт
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Астра
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|11.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|10 - 14
|7
|13.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Ботошани
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|15.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Сепси
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|4.
|ФКСБ
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|5.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|6.
|Ботошани
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|7.
|Академика Клинчени
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|8.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|3
|2
|3 - 2
|9
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|11.
|Германнштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Астра
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Волунтари
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|15.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|1
|0
|5
|4 - 19
|3
|16.
|Арджеш
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
Победитель
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