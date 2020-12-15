Вердер
Позже
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Боруссия Д
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Юя
Осако
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Агу ФеликсЗащитник
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
Главный тренер: Edin Terzic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.36
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|3 (1)
|0.27
|3.
|Зельке Дейви
|2
|0.18
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.18
|5.
|Сарджент Джош
|1
|0.09
|6.
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.09
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|8.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|9.
|Юя Осако
|0
|0
|10.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|11.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|12.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|0.91
|2.
|Джованни Рейна
|3
|0.27
|3.
|Хуммельс Матс
|3
|0.27
|4.
|Ройс Марко
|2
|0.18
|5.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.09
|6.
|Джан Эмре
|1
|0.09
|7.
|Азар Торган
|1
|0.09
|8.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.09
|9.
|Пасслак Феликс
|1
|0.09
|10.
|Санчо Джедон
|0
|0
|11.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|12.
|Мёнье Тома
|0
|0
|13.
|Брандт Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|5
|0
|2.
|Юя Осако
|3
|0
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|4.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|5.
|Зельке Дейви
|2
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|7.
|Фридль Марко
|2
|0
|8.
|Сарджент Джош
|2
|0
|9.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|10.
|Гросс Кристиан
|1
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|12.
|Классен Дэви
|1
|0
|13.
|Павленка Иржи
|1
|0
|14.
|Чон Тахит
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джан Эмре
|4
|0
|2.
|Витсель Аксель
|2
|0
|3.
|Делани Томас
|2
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|5.
|Мёнье Тома
|1
|0
|6.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|7.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|8.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|9.
|Морей Матеу
|1
|0
|10.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Боруссия Д
|0
|0
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +10 =5 -5РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер
Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио
Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
Вердер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Вердер Бундеслига Боруссия Д 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вердер 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок LIGAtotal! по футболу Боруссия Д 1:0 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|23 - 10
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|35 - 17
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|23 - 15
|17
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|24 - 17
|17
|8.
|Боруссия М
|1:3 Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 20
|17
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|19 - 20
|16
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|11.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 20
|12
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 21
|12
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 22
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 25
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 33
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Боруссия М
|1:3 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 8
|9
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Боруссия М
|1:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер - Боруссия Д
Исход игры
Вердер
3.3% (5)
Ничья
9.3% (14)
Боруссия Д
87.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
80.56% (116)
Меньше
19.44% (28)
Обе команды забьют
Да
84.72% (122)
Нет
15.28% (22)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
53.3% (80)
1:3 Боруссия Д
12.7% (19)
0:2 Боруссия Д
8.7% (13)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:3 Боруссия Д
3.3% (5)
0:1 Боруссия Д
3.3% (5)
2:1 Вердер
2.7% (4)
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