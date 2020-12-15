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Вердер
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
5
Аугустинссон
Людвиг
36
Гросс
Кристиан
34
Мбом
Жан-Мануэль
6
Мёхвальд
Кевин
35
Эггештайн
Максимилиан
8
Юя
Осако
19
Сарджент
Джош
1
Бюрки
Роман
2
Морей
Матеу
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
28
Витсель
Аксель
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
32
Джованни
Рейна
18
Мукоко
Юссуфа
Вердер
4-1-4-1
Боруссия Д
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.36
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.27
3. Зельке Дейви 2 0.18
4. Эггештайн Максимилиан 2 0.18
5. Сарджент Джош 1 0.09
6. Мёхвальд Кевин 1 0.09
7. Аугустинссон Людвиг 0 0
8. Гебреселассие Теодор 0 0
9. Юя Осако 0 0
10. Гросс Кристиан 0 0
11. Мбом Жан-Мануэль 0 0
12. Вольтемаде Ник 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 0.91
2. Джованни Рейна 3 0.27
3. Хуммельс Матс 3 0.27
4. Ройс Марко 2 0.18
5. Геррейро Рафаэль 1 0.09
6. Джан Эмре 1 0.09
7. Азар Торган 1 0.09
8. Аканджи Мануэль 1 0.09
9. Пасслак Феликс 1 0.09
10. Санчо Джедон 0 0
11. Беллингхем Джуд 0 0
12. Мёнье Тома 0 0
13. Брандт Юлиан 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Юя Осако 3 0
3. Аугустинссон Людвиг 3 0
4. Мёхвальд Кевин 1 1
5. Зельке Дейви 2 0
6. Эггештайн Максимилиан 2 0
7. Фридль Марко 2 0
8. Сарджент Джош 2 0
9. Гебреселассие Теодор 1 0
10. Гросс Кристиан 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Чон Тахит 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Джан Эмре 4 0
2. Витсель Аксель 2 0
3. Делани Томас 2 0
4. Хуммельс Матс 1 0
5. Мёнье Тома 1 0
6. Геррейро Рафаэль 1 0
7. Аканджи Мануэль 1 0
8. Холанн Эрлинг 1 0
9. Морей Матеу 1 0
10. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Боруссия Д 0 0 17.39% (4) 30.43% (7) 26.09% (6) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +10 =5 -5
РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер
Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио
Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Вердер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Вердер 0:2 Боруссия Д Бундеслига Вердер 3:2 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Вердер Бундеслига Боруссия Д 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вердер 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок LIGAtotal! по футболу Боруссия Д 1:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 11 7 4 0 23 - 10 25
2. Бавария Заявка 11 7 3 1 35 - 17 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 23 - 15 17
7. Штуттгарт Заявка 11 4 5 2 24 - 17 17
8. Боруссия М 1:3 Заявка 12 4 5 3 21 - 20 17
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 12 3 7 2 19 - 20 16
10. Аугсбург Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
11. Герта Заявка 11 3 3 5 19 - 20 12
12. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 19 - 21 12
13. Вердер Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 11 1 2 8 12 - 25 5
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М 1:3 Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
9. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
10. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. Боруссия М 1:3 Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2020, осталось 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Вердер 3.4% (5)
    X 9.5% (14)
    Боруссия Д 87.2% (129)
    Все прогнозы
    2.04 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Боруссия Д
    6.50
    4.80
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - Боруссия Д от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 15 декабря 2020, осталось 24 минуты.


      На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.90 4.35 1.62
    Бонус: 5 000 ₽ 6.50 4.80 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 6.45 4.80 1.52
      6.11 4.66 1.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    18.00 0.00 11.50 1.02 4.60 1.18 3.75 1.27 2.46 1.64 2.17 1.79 1.91 2.02 1.73 2.18 1.57 2.55 1.31 3.80 1.23 4.50 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 13.50
    14.75 1.02 14.25 1.03 4.75 1.19 3.75 1.28 2.38 1.65 1.83 1.99 1.53 2.54 1.31 3.52 1.21 4.55 1.08 8.00
    5.32 1.18 2.35 1.65 2.09 1.81 1.84 2.08 1.65 2.36 1.53 2.66 1.21 4.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.39 1.57 1.60 2.41 1.23 4.40
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
    3.11 1.41 2.45 1.61 1.85 2.06 1.59 2.49 1.41 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.70 1.28 3.35
    4.85 1.18 3.64 1.28 1.93 1.87 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.35
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    Прогнозы на матч Вердер - Боруссия Д

    Исход игры
    Вердер
    3.3% (5)
    Ничья
    9.3% (14)
    Боруссия Д
    87.3% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.56% (116)
    Меньше
    19.44% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    84.72% (122)
    Нет
    15.28% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    53.3% (80)
    1:3 Боруссия Д
    12.7% (19)
    0:2 Боруссия Д
    8.7% (13)
    1:1 Ничья
    5.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.3% (5)
    2:3 Боруссия Д
    3.3% (5)
    0:1 Боруссия Д
    3.3% (5)
    2:1 Вердер
    2.7% (4)
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