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Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.36
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.27
3. Зельке Дейви 2 0.18
4. Эггештайн Максимилиан 2 0.18
5. Сарджент Джош 1 0.09
6. Мёхвальд Кевин 1 0.09
7. Аугустинссон Людвиг 0 0
8. Гебреселассие Теодор 0 0
9. Юя Осако 0 0
10. Гросс Кристиан 0 0
11. Мбом Жан-Мануэль 0 0
12. Вольтемаде Ник 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 0.91
2. Джованни Рейна 3 0.27
3. Хуммельс Матс 3 0.27
4. Ройс Марко 2 0.18
5. Геррейро Рафаэль 1 0.09
6. Джан Эмре 1 0.09
7. Азар Торган 1 0.09
8. Аканджи Мануэль 1 0.09
9. Пасслак Феликс 1 0.09
10. Санчо Джедон 0 0
11. Беллингхем Джуд 0 0
12. Мёнье Тома 0 0
13. Брандт Юлиан 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Юя Осако 3 0
3. Аугустинссон Людвиг 3 0
4. Мёхвальд Кевин 1 1
5. Зельке Дейви 2 0
6. Эггештайн Максимилиан 2 0
7. Фридль Марко 2 0
8. Сарджент Джош 2 0
9. Гебреселассие Теодор 1 0
10. Гросс Кристиан 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Чон Тахит 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Джан Эмре 4 0
2. Витсель Аксель 2 0
3. Делани Томас 2 0
4. Хуммельс Матс 1 0
5. Мёнье Тома 1 0
6. Геррейро Рафаэль 1 0
7. Аканджи Мануэль 1 0
8. Холанн Эрлинг 1 0
9. Морей Матеу 1 0
10. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Боруссия Д 0 0 17.39% (4) 30.43% (7) 26.09% (6) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +10 =5 -5
РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер
Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио
Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Вердер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Вердер 0:2 Боруссия Д Бундеслига Вердер 3:2 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Вердер Бундеслига Боруссия Д 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вердер 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок LIGAtotal! по футболу Боруссия Д 1:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 7 3 1 35 - 17 24
2. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
3. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 23 - 15 17
7. Штуттгарт Заявка 11 4 5 2 24 - 17 17
8. Боруссия М Заявка 11 4 5 2 20 - 17 17
9. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
10. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
12. Герта Заявка 11 3 3 5 19 - 20 12
13. Вердер Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 11 1 2 8 12 - 25 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 3 7 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
5. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
7. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
9. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 3 - 21 1
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2020, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Вердер 3.7% (2)
    X 13% (7)
    Боруссия Д 83.3% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Боруссия Д
    5.30
    4.55
    1.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 5.30 4.50 1.64
    Бонус: 5 000 ₽ 5.15 4.55 1.65
      5.21 4.51 1.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.00 0.00 11.50 1.02 4.60 1.18 3.85 1.27 2.37 1.63 2.15 1.77 1.86 2.01 1.71 2.14 1.55 2.50 1.27 3.75 1.20 4.30 1.07 7.20 1.06 7.60 1.01 13.50
    15.00 1.02 13.50 1.03 4.90 1.19 3.84 1.27 2.40 1.64 1.86 1.96 1.55 2.49 1.28 3.72 1.22 4.40 1.09 7.80
    5.09 1.20 2.40 1.63 2.14 1.78 1.88 2.03 1.68 2.30 1.55 2.59 1.22 4.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.58 1.57 2.41 1.20 4.40
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
    3.08 1.42 2.43 1.62 1.85 2.07 1.59 2.49 1.40 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.96 1.79 1.45 2.60 1.28 3.45
    4.90 1.17 3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.39
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    Прогнозы на матч Вердер - Боруссия Д

    Исход игры
    Вердер
    3.7% (2)
    Ничья
    13% (7)
    Боруссия Д
    83.3% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.43% (40)
    Меньше
    21.57% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    84.31% (43)
    Нет
    15.69% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    53.7% (29)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    0:2 Боруссия Д
    7.4% (4)
    1:3 Боруссия Д
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    2:3 Боруссия Д
    3.7% (2)
    0:3 Боруссия Д
    3.7% (2)
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