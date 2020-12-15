Штуттгарт
0:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
Унион Берлин
3' Желтая карточкаМавропанос Константинос
0:1
4' ГолФридрих Марвин
31' Желтая карточкаКлимович Матео
35' Желтая карточкаПрёмель Гриша
24
Соса
Борна
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамангитука Силла
|7 (2)
|0.58
|2.
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.33
|3.
|Калайджич Саша
|3
|0.25
|4.
|Кастро Гонсало
|2
|0.17
|5.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.17
|6.
|Кулибали Тангуй
|2
|0.17
|7.
|Дидави Даниэль
|1
|0.08
|8.
|Мангаля Орель
|1
|0.08
|9.
|Климович Матео
|1
|0.08
|10.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.08
|11.
|Эндо Ватару
|0
|0
|12.
|Соса Борна
|0
|0
|13.
|Клемент Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.5
|2.
|Андрих Роберт
|3
|0.25
|3.
|Фридрих Марвин
|3
|0.25
|4.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.17
|5.
|Авонийи Тайво
|2
|0.17
|6.
|Тойхерт Седрик
|2
|0.17
|7.
|Бекер Шеральдо
|1
|0.08
|8.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.08
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.08
|10.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.08
|11.
|Эндо Кейта
|1
|0.08
|12.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.08
|13.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|14.
|Гогия Акакий
|0
|0
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|5
|0
|2.
|Вамангитука Силла
|4
|0
|3.
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|4.
|Штенцель Паскаль
|1
|1
|5.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|6.
|Эндо Ватару
|2
|0
|7.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|8.
|Мангаля Орель
|2
|0
|9.
|Гонсалес Николас
|2
|0
|10.
|Каразор Атакан
|1
|0
|11.
|Калайджич Саша
|1
|0
|12.
|Климович Матео
|1
|0
|13.
|Массимо Роберто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|4
|0
|3.
|Андрих Роберт
|1
|1
|4.
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|5.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|6.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|7.
|Луте Андреас
|1
|0
|8.
|Кнохе Робин
|1
|0
|9.
|Гисельман Нико
|1
|0
|10.
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|11.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штуттгарт
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|Унион Берлин
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =5 -4Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт
Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =6 -5Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин
Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс
Последние игры между собой
Штуттгарт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|23 - 10
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|35 - 17
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 16
|20
|6.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|24 - 15
|20
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 20
|18
|8.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|24 - 18
|17
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|19 - 22
|14
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|11.
|Герта
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 21
|12
|13.
|Вердер
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 20
|12
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 22
|7
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 25
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 33
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|7.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 8
|9
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|18.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Герта
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Вердер
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Унион Берлин
Исход игры
Штуттгарт
76.2% (115)
Ничья
17.2% (26)
Унион Берлин
6.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
68.71% (101)
Меньше
31.29% (46)
Обе команды забьют
Да
80.27% (118)
Нет
19.73% (29)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
50.3% (76)
1:1 Ничья
12.6% (19)
2:0 Штуттгарт
8.6% (13)
1:0 Штуттгарт
7.9% (12)
3:1 Штуттгарт
4% (6)
1:2 Унион Берлин
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Штуттгарт
2.6% (4)
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