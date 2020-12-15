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  2. Матчи
  3. Германия
Штуттгарт
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Унион Берлин
0'
3' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
0:1
4' Гол
Фридрих Марвин
31' Желтая карточка
Климович Матео
35' Желтая карточка
Прёмель Гриша
55'
1
Кобель
Грегор
2
Антон
Вальдемар
5
Мавропанос
Константинос
4
Кемпф
Марк-Оливер
14
Вамангитука
Силла
20
Фёрстер
Филипп
3
Эндо
Ватару
8
Кастро
Гонсало
24
Соса
Борна
31
Климович
Матео
22
Гонсалес
Николас
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
23
Гисельман
Нико
28
Триммель
Кристофер
33
Гризбек
Себастьян
21
Прёмель
Гриша
25
Ленц
Кристофер
27
Бекер
Шеральдо
36
Тойхерт
Седрик
14
Авонийи
Тайво
Штуттгарт
3-5-2
Унион Берлин
3-4-2-1

Ход матча

3'
Мавропанос Константинос
 
4'
0:1
Фридрих Марвин
(Триммель Кристофер)
31'
Климович Матео
 
35'
 
Прёмель Гриша
46'
Дидави Даниэль
Климович Матео
 
46'
Кулибали Тангуй
Соса Борна
 
53'
Штенцель Паскаль
Мавропанос Константинос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамангитука Силла 7 (2) 0.58
2. Гонсалес Николас 4 (2) 0.33
3. Калайджич Саша 3 0.25
4. Кастро Гонсало 2 0.17
5. Кемпф Марк-Оливер 2 0.17
6. Кулибали Тангуй 2 0.17
7. Дидави Даниэль 1 0.08
8. Мангаля Орель 1 0.08
9. Климович Матео 1 0.08
10. Фёрстер Филипп 1 0.08
11. Эндо Ватару 0 0
12. Соса Борна 0 0
13. Клемент Филипп 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.5
2. Андрих Роберт 3 0.25
3. Фридрих Марвин 3 0.25
4. Похьянпало Йоэль 2 0.17
5. Авонийи Тайво 2 0.17
6. Тойхерт Седрик 2 0.17
7. Бекер Шеральдо 1 0.08
8. Ингвартсен Маркус 1 0.08
9. Прёмель Гриша 1 0.08
10. Бюльтер Мариус 1 0.08
11. Эндо Кейта 1 0.08
12. Шлоттербек Нико 1 0.08
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Гогия Акакий 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0

Карточки

Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 5 0
2. Вамангитука Силла 4 0
3. Мавропанос Константинос 3 0
4. Штенцель Паскаль 1 1
5. Дидави Даниэль 2 0
6. Эндо Ватару 2 0
7. Кемпф Марк-Оливер 2 0
8. Мангаля Орель 2 0
9. Гонсалес Николас 2 0
10. Каразор Атакан 1 0
11. Калайджич Саша 1 0
12. Климович Матео 1 0
13. Массимо Роберто 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 4 0
2. Прёмель Гриша 4 0
3. Андрих Роберт 1 1
4. Гризбек Себастьян 2 0
5. Ленц Кристофер 2 0
6. Ингвартсен Маркус 2 0
7. Луте Андреас 1 0
8. Кнохе Робин 1 0
9. Гисельман Нико 1 0
10. Бекер Шеральдо 1 0
11. Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штуттгарт 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 29.17% (7)
 Унион Берлин 26.09% (6) 8.7% (2) 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт
Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин
Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс

Последние игры между собой

Штуттгарт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Плей-офф за право играть в Бундеслиге Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Плей-офф за право играть в Бундеслиге Штуттгарт 3:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Штуттгарт Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 11 7 4 0 23 - 10 25
2. Бавария Заявка 11 7 3 1 35 - 17 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д 1:1 Заявка 12 6 2 4 24 - 16 20
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 5 5 2 24 - 15 20
7. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
8. Штуттгарт 0:1 Заявка 12 4 5 3 24 - 18 17
9. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
10. Аугсбург Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
11. Герта 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
12. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 19 - 21 12
13. Вердер 1:1 Заявка 12 2 6 4 15 - 20 12
14. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц 0:0 Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д 1:1 Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин 1:0 Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
14. Герта 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 0:1 Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Герта 0:0 Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
9. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер 1:1 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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Прогнозы 151
Штуттгарт 76.2% (115)
X 17.2% (26)
Унион Берлин 6.6% (10)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Унион Берлин
6.16
3.75
3.84
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.12 3.50 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 3.75 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.74 3.84
  6.39 3.49 1.67

Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 8.90 1.05 7.00 1.09 2.90 1.41 1.90 1.90 1.78 2.11 1.57 2.50 1.25 3.90 1.17 5.10 1.06 8.80 1.03 10.50 1.03 12.00 1.01 17.50
12.00 1.04 9.70 1.05 3.75 1.28 2.96 1.41 2.02 1.88 1.57 2.44 1.39 3.05 1.18 5.10 1.14 5.90 1.04 11.00
4.46 1.22 3.73 1.29 2.98 1.42 2.10 1.79 1.75 2.16 1.52 2.62 1.30 3.69 1.30 3.65 1.51 2.66 1.36 3.29 1.45 2.86 1.37 3.24 1.14 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.90 1.40 2.00 1.81 1.75 2.05 1.15 5.60 1.11 6.50
3.15 1.36 2.04 1.78 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.65
3.21 1.39 2.64 1.54 2.06 1.85 1.65 2.37 1.55 2.50 1.32 3.45 1.76 2.12 1.48 2.72 1.34 3.32 1.21 4.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25 1.29 3.40
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Штуттгарт 0:1 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Унион Берлин

Исход игры
Штуттгарт
76.2% (115)
Ничья
17.2% (26)
Унион Берлин
6.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
68.71% (101)
Меньше
31.29% (46)
Обе команды забьют
Да
80.27% (118)
Нет
19.73% (29)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
50.3% (76)
1:1 Ничья
12.6% (19)
2:0 Штуттгарт
8.6% (13)
1:0 Штуттгарт
7.9% (12)
3:1 Штуттгарт
4% (6)
1:2 Унион Берлин
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Штуттгарт
2.6% (4)
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