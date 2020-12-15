Айнтрахт Фр
3:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Deutsche Bank Park
Боруссия М
13' Желтая карточкаХасебе Макото
0:1
14' ГолШтиндль Ларс
21' Желтая карточкаЛайнер Штефан
1:1
22' ПенальтиАндре Силва
2:1
24' ГолАндре Силва
30' Желтая карточкаАбрахам Давид
3:1
32' ГолБаркок Аймен
74' Желтая карточкаКор Доминик
25
Дурм
Эрик
27
Баркок
Аймен
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
32
Юнес
Амин
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
22
Бенеш
Ласло
11
Вольф
Ханнес
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
32 Юнес АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
14'
0:1
21'
22'
1:1
24'
2:1
30'
32'
3:1
71'
74'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|9 (3)
|0.75
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.33
|3.
|Камада Даити
|2
|0.17
|4.
|Баркок Аймен
|2
|0.17
|5.
|Абрахам Давид
|1
|0.08
|6.
|Роде Себастьян
|1
|0.08
|7.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|8.
|Костич Филип
|0
|0
|9.
|Н'Дика Эван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|5 (2)
|0.42
|2.
|Хофманн Йонас
|2 (2)
|0.17
|3.
|Нойхаус Флориан
|2
|0.17
|4.
|Плеа Алассан
|2
|0.17
|5.
|Эмболо Брель
|2
|0.17
|6.
|Тюрам Маркус
|2
|0.17
|7.
|Вольф Ханнес
|2
|0.17
|8.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.08
|9.
|Вендт Оскар
|1
|0.08
|10.
|Лайнер Штефан
|1
|0.08
|11.
|Лазаро Валентино
|1
|0.08
|12.
|Херрман Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|0
|2.
|Хасебе Макото
|3
|0
|3.
|Дост Бас
|3
|0
|4.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|5.
|Роде Себастьян
|3
|0
|6.
|Соу Джибриль
|3
|0
|7.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|8.
|Камада Даити
|2
|0
|9.
|Баркок Аймен
|2
|0
|10.
|Цубер Стивен
|1
|0
|11.
|Костич Филип
|1
|0
|12.
|Юнес Амин
|1
|0
|13.
|Дурм Эрик
|1
|0
|14.
|Туре Альмами
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|5
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|3.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|4.
|Вендт Оскар
|2
|0
|5.
|Херрман Патрик
|2
|0
|6.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|7.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|8.
|Эмболо Брель
|2
|0
|9.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|10.
|Плеа Алассан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|43.75% (7)
|6.25% (1)
|Боруссия М
|20% (4)
|20% (4)
|5% (1)
|25% (5)
|5% (1)
|25% (5)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =9 -5Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг
Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =7 -4Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан
Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:5 Боруссия М Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия М Кубок Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|23 - 10
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|35 - 17
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|23 - 15
|17
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|24 - 17
|17
|8.
|Боруссия М
|1:3 Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 20
|17
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|19 - 20
|16
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|11.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 20
|12
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 21
|12
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 22
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 25
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 33
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Боруссия М
|1:3 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 8
|9
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|9.
|Боруссия М
|1:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия М
Исход игры
Айнтрахт Фр
14.2% (21)
Ничья
55.4% (82)
Боруссия М
30.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (66)
Меньше
54.17% (78)
Обе команды забьют
Да
93.06% (134)
Нет
6.94% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (68)
1:2 Боруссия М
23.6% (35)
2:2 Ничья
8.8% (13)
2:1 Айнтрахт Фр
8.8% (13)
1:0 Айнтрахт Фр
3.4% (5)
2:3 Боруссия М
1.4% (2)
0:2 Боруссия М
1.4% (2)
0:1 Боруссия М
1.4% (2)
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