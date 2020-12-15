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  2. Матчи
  3. Германия
Айнтрахт Фр
3:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Боруссия М
0'
13' Желтая карточка
Хасебе Макото
0:1
14' Гол
Штиндль Ларс
21' Желтая карточка
Лайнер Штефан
1:1
22' Пенальти
Андре Силва
2:1
24' Гол
Андре Силва
30' Желтая карточка
Абрахам Давид
3:1
32' Гол
Баркок Аймен
74' Желтая карточка
Кор Доминик
76'
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
17
Роде
Себастьян
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
27
Баркок
Аймен
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
32
Юнес
Амин
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
6
Крамер
Кристоф
22
Бенеш
Ласло
11
Вольф
Ханнес
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
Айнтрахт Фр
3-1-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

13'
Хасебе Макото
 
14'
0:1
Штиндль Ларс
21'
 
Лайнер Штефан
22'
Андре Силва
1:1
24'
Андре Силва
(Баркок Аймен)
2:1
30'
Абрахам Давид
 
32'
Баркок Аймен
(Андре Силва)
3:1
46'
 
Закария Денис
Бенеш Ласло
46'
 
Лазаро Валентино
Вольф Ханнес
63'
 
Эмболо Брель
Плеа Алассан
71'
Кор Доминик
Юнес Амин
 
74'
Кор Доминик
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 9 (3) 0.75
2. Дост Бас 4 (1) 0.33
3. Камада Даити 2 0.17
4. Баркок Аймен 2 0.17
5. Абрахам Давид 1 0.08
6. Роде Себастьян 1 0.08
7. Хинтереггер Мартин 0 0
8. Костич Филип 0 0
9. Н'Дика Эван 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 5 (2) 0.42
2. Хофманн Йонас 2 (2) 0.17
3. Нойхаус Флориан 2 0.17
4. Плеа Алассан 2 0.17
5. Эмболо Брель 2 0.17
6. Тюрам Маркус 2 0.17
7. Вольф Ханнес 2 0.17
8. Гинтер Маттиас 1 0.08
9. Вендт Оскар 1 0.08
10. Лайнер Штефан 1 0.08
11. Лазаро Валентино 1 0.08
12. Херрман Патрик 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 0
2. Хасебе Макото 3 0
3. Дост Бас 3 0
4. Ильзанкер Штефан 3 0
5. Роде Себастьян 3 0
6. Соу Джибриль 3 0
7. Н'Дика Эван 3 0
8. Камада Даити 2 0
9. Баркок Аймен 2 0
10. Цубер Стивен 1 0
11. Костич Филип 1 0
12. Юнес Амин 1 0
13. Дурм Эрик 1 0
14. Туре Альмами 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 5 0
2. Бенсебаини Рами 3 0
3. Тюрам Маркус 3 0
4. Вендт Оскар 2 0
5. Херрман Патрик 2 0
6. Лайнер Штефан 2 0
7. Лазаро Валентино 2 0
8. Эмболо Брель 2 0
9. Штиндль Ларс 1 0
10. Плеа Алассан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 43.75% (7) 6.25% (1)
 Боруссия М 20% (4) 20% (4) 5% (1) 25% (5) 5% (1) 25% (5)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг
Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан
Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:5 Боруссия М Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия М Кубок Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 11 7 4 0 23 - 10 25
2. Бавария Заявка 11 7 3 1 35 - 17 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 23 - 15 17
7. Штуттгарт Заявка 11 4 5 2 24 - 17 17
8. Боруссия М 1:3 Заявка 12 4 5 3 21 - 20 17
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 12 3 7 2 19 - 20 16
10. Аугсбург Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
11. Герта Заявка 11 3 3 5 19 - 20 12
12. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 19 - 21 12
13. Вердер Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 11 1 2 8 12 - 25 5
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М 1:3 Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
9. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
10. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
9. Боруссия М 1:3 Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Айнтрахт Фр 14.2% (21)
X 55.4% (82)
Боруссия М 30.4% (45)
Все прогнозы
2.41 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Боруссия М
2.76
9.50
25.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.10 9.50 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 13.00 53.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.76 2.56
  1.12 8.63 25.80

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
20.00 0.00 14.50 1.02 5.70 1.12 5.00 1.17 2.80 1.44 2.18 1.73 1.91 1.96 10.00 1.04 1.40 2.85 2.63 1.48 1.14 5.20 1.31 3.35 1.03 10.50 1.05 9.50 1.11 6.50 1.02 13.00
13.50 1.03 5.85 1.14 4.75 1.20 2.72 1.47 2.18 1.70 1.77 2.17 1.42 2.91 1.31 3.52 1.14 5.65 1.12 6.35 1.04 11.50
6.34 1.15 2.92 1.43 2.39 1.61 2.14 1.76 1.89 1.99 1.69 2.24 1.56 2.51 1.42 2.97 3.10 1.39 4.31 1.23 3.60 1.30 2.46 1.57 2.01 1.85 1.74 2.15 1.47 2.75 1.36 3.23 1.44 2.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5.5 5.5
3.60 1.28 2.75 1.45 1.68 2.27 1.30 3.70 1.16 5.10 1.92 1.87 1.15 5.30 1.01 15.00
3.76 1.27 2.65 1.48 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.60
3.28 1.35 2.71 1.48 2.13 1.75 1.68 2.23 1.48 2.71 1.31 3.49 1.73 2.16 1.45 2.83 1.16 5.32 1.12 6.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.67 2.12 1.39 2.85
5.70 1.14 4.25 1.22 2.19 1.68 1.61 2.31 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.33 1.57
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия М

Исход игры
Айнтрахт Фр
14.2% (21)
Ничья
55.4% (82)
Боруссия М
30.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (66)
Меньше
54.17% (78)
Обе команды забьют
Да
93.06% (134)
Нет
6.94% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (68)
1:2 Боруссия М
23.6% (35)
2:2 Ничья
8.8% (13)
2:1 Айнтрахт Фр
8.8% (13)
1:0 Айнтрахт Фр
3.4% (5)
2:3 Боруссия М
1.4% (2)
0:2 Боруссия М
1.4% (2)
0:1 Боруссия М
1.4% (2)
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