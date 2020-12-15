Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

97' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Г О О О О Л - Штиндль Ларс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

95' Головой пробил Штиндль Ларс , но голкипер отбил его в поле!

95' Камада Даити из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

94' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' После проверки VAR судья не изменил решения - Боруссия М пробьет пенальти!

90' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

89' Баркок Аймен получил желтую карточку от судьи

89' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

87' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Айнтрахт Фр делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

82' Матч возобновлен

81' Эмболо Брель грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

81' Роде Себастьян грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

81' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Абрахам Давид получает вторую желтую карточку

80' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

80' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' После проверки VAR рефери поменял решение - Айнтрахт Фр не будет бить пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Закария Денис получил желтую карточку от судьи

75' Кор Доминик получил желтую карточку от судьи

73' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Айнтрахт Фр делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Плохо сыграл Хасебе Макото - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Соу Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Штиндль Ларс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Андре Силва имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

56' Отличные скиллы показывает Андре Силва , обводя своих соперников

55' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Соу Джибриль получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Соу Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Абрахам Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Абрахам Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля