  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Айнтрахт Фр
3:3
Конец матча

Стадион:
Боруссия М
0'
13' Желтая карточка
Хасебе Макото
0:1
14' Гол
Штиндль Ларс
21' Желтая карточка
Лайнер Штефан
1:1
22' Пенальти
Андре Силва
2:1
24' Гол
Андре Силва
30' Желтая карточка
Абрахам Давид
3:1
32' Гол
Баркок Аймен
75' Желтая карточка
Кор Доминик
78' Желтая карточка
Закария Денис
81' Вторая желтая карточка
Абрахам Давид
81' Желтая карточка
Роде Себастьян
81' Желтая карточка
Эмболо Брель
89' Желтая карточка
Баркок Аймен
3:2
90' Пенальти
Штиндль Ларс
3:3
90' Гол
Штиндль Ларс
90' Желтая карточка
Штиндль Ларс
90'+7
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
17
Роде
Себастьян
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
27
Баркок
Аймен
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
32
Юнес
Амин
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
6
Крамер
Кристоф
22
Бенеш
Ласло
11
Вольф
Ханнес
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
Айнтрахт Фр
3-1-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

13'
Хасебе Макото
 
14'
0:1
Штиндль Ларс
21'
 
Лайнер Штефан
22'
Андре Силва
1:1
24'
Андре Силва
(Баркок Аймен)
2:1
30'
Абрахам Давид
 
32'
Баркок Аймен
(Андре Силва)
3:1
46'
 
Закария Денис
Бенеш Ласло
46'
 
Лазаро Валентино
Вольф Ханнес
63'
 
Эмболо Брель
Плеа Алассан
71'
Кор Доминик
Юнес Амин
 
75'
Кор Доминик
 
78'
 
Закария Денис
81'
Абрахам Давид
 
81'
Роде Себастьян
 
81'
 
Эмболо Брель
83'
 
Траоре Ибраима
Вендт Оскар
83'
Ильзанкер Штефан
Андре Силва
 
89'
Баркок Аймен
 
90'
3:2
Штиндль Ларс
90'
Камада Даити
Роде Себастьян
 
90'
Да Коста Данни
Баркок Аймен
 
90'
3:3
Штиндль Ларс
90'
 
Штиндль Ларс

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 9 (3) 0.75
2. Дост Бас 4 (1) 0.33
3. Камада Даити 2 0.17
4. Баркок Аймен 2 0.17
5. Абрахам Давид 1 0.08
6. Роде Себастьян 1 0.08
7. Хинтереггер Мартин 0 0
8. Костич Филип 0 0
9. Н'Дика Эван 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 7 (3) 0.58
2. Хофманн Йонас 2 (2) 0.17
3. Нойхаус Флориан 2 0.17
4. Плеа Алассан 2 0.17
5. Эмболо Брель 2 0.17
6. Тюрам Маркус 2 0.17
7. Вольф Ханнес 2 0.17
8. Гинтер Маттиас 1 0.08
9. Вендт Оскар 1 0.08
10. Лайнер Штефан 1 0.08
11. Лазаро Валентино 1 0.08
12. Херрман Патрик 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 4 0
3. Хасебе Макото 3 0
4. Дост Бас 3 0
5. Ильзанкер Штефан 3 0
6. Соу Джибриль 3 0
7. Н'Дика Эван 3 0
8. Баркок Аймен 3 0
9. Камада Даити 2 0
10. Цубер Стивен 1 0
11. Костич Филип 1 0
12. Юнес Амин 1 0
13. Кор Доминик 1 0
14. Дурм Эрик 1 0
15. Туре Альмами 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 5 0
2. Эмболо Брель 3 0
3. Бенсебаини Рами 3 0
4. Тюрам Маркус 3 0
5. Вендт Оскар 2 0
6. Штиндль Ларс 2 0
7. Херрман Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Лазаро Валентино 2 0
10. Плеа Алассан 1 0
11. Закария Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 5.26% (1) 21.05% (4) 26.32% (5) 5.26% (1) 36.84% (7) 5.26% (1)
 Боруссия М 21.74% (5) 17.39% (4) 4.35% (1) 21.74% (5) 4.35% (1) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг
Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан
Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Боруссия М 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:5 Боруссия М Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия М Кубок Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 11 7 4 0 23 - 10 25
2. Бавария Заявка 11 7 3 1 35 - 17 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д 1:1 Заявка 12 6 2 4 24 - 16 20
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 5 5 2 24 - 15 20
7. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
8. Штуттгарт 0:1 Заявка 12 4 5 3 24 - 18 17
9. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
10. Аугсбург Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
11. Герта 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
12. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 19 - 21 12
13. Вердер 1:1 Заявка 12 2 6 4 15 - 20 12
14. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц 0:0 Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д 1:1 Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин 1:0 Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
14. Герта 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 0:1 Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Герта 0:0 Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
9. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер 1:1 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Айнтрахт Фр 14.2% (21)
X 55.4% (82)
Боруссия М 30.4% (45)
Все прогнозы
2.41 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 13.00 53.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.76 2.56
  1.12 8.63 25.80

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
20.00 0.00 14.50 1.02 5.70 1.12 5.00 1.17 2.80 1.44 2.18 1.73 1.91 1.96 10.00 1.04 1.40 2.85 1.18 4.75 1.14 5.20 1.31 3.35 1.03 10.50 1.05 9.50 1.11 6.50 1.02 13.00
13.50 1.03 5.85 1.14 4.75 1.20 2.72 1.47 2.18 1.70 1.77 2.17 1.42 2.91 1.31 3.52 1.14 5.65 1.12 6.35 1.04 11.50
6.34 1.15 2.92 1.43 2.39 1.61 2.14 1.76 1.89 1.99 1.69 2.24 1.56 2.51 1.42 2.97 2.14 1.76 1.77 2.12 1.40 3.05 1.28 3.81 1.22 4.55 1.74 2.15 1.47 2.75 1.36 3.23 1.44 2.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5.5 5.5
3.60 1.28 2.75 1.45 1.68 2.27 1.30 3.70 1.16 5.10 1.92 1.87 1.15 5.30 1.01 15.00
3.76 1.27 2.65 1.48 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.60
3.28 1.35 2.71 1.48 2.13 1.75 1.68 2.23 1.48 2.71 1.31 3.49 1.73 2.16 1.45 2.83 1.16 5.32 1.12 6.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.67 2.12 1.39 2.85
5.70 1.14 4.25 1.22 2.19 1.68 1.61 2.31 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.33 1.57
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М

Исход игры
Айнтрахт Фр
14.2% (21)
Ничья
55.4% (82)
Боруссия М
30.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (66)
Меньше
54.17% (78)
Обе команды забьют
Да
93.06% (134)
Нет
6.94% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (68)
1:2 Боруссия М
23.6% (35)
2:2 Ничья
8.8% (13)
2:1 Айнтрахт Фр
8.8% (13)
1:0 Айнтрахт Фр
3.4% (5)
0:2 Боруссия М
1.4% (2)
0:1 Боруссия М
1.4% (2)
2:3 Боруссия М
1.4% (2)
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