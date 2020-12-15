Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает Фрэнк Лэмпард, чтобы "Челси" ещё активнее пошёл в атаку и начал наконец-то бить в створ ворот "Вулверхэмптона", по такой непростой игре важно забить гол первыми, а иначе может повториться ситуация, которая случилась в противостоянии с "Эвертоном". "Вулверхэмптон" умеет хорошо обороняться, а уж если "волки" смогут первыми забить, они наверняка полностью закроются и перейдут на контратакующую игру.

В составе "Вулверхэмптона" после перерыва произошла замена. Вместо Леандро Дендонкера на поле вышел Оуэн Отасоуи.

Чилуэлл с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Вулверхэмптона" в очередной раз уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

Ещё один угловой удалось заработать "Челси". Маунт выполнил подачу к линии вратарской, Зума головой пробил в правый угол ворот, мяч попал в перекладину, а затем уже Жиру не смог подстроиться под отскок и сыграть на добивании.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Челси" на выезде играет вничью с "Вулверхэмптоном" 0:0. Пока игроки лондонского клуба смотрятся в атаке конечно же интереснее, "Вулверхэмптон" лишь на старте матча смотрелся неплохо, а затем "волки" стали по большей части играть вторым номером. В целом у нас первый тайм получился далеко не самым ярким, но есть надежда, что во втором тайме команды заиграют активнее и всё же начнут забивать голы.

43' Пулишич ворвался в штрафную площадь с правого фланга, затем Кристиан полез сразу на трёх соперников, но в итоге он заработал лишь угловой.

42' Джеймс с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Марсалу и улетел в аут.

41' Поденсе перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Челси", правила были нарушены против Зума.

40' Невеш перехватил мяч на половине поля "Челси" после неудачной передачи Н'Голо вперёд, но Рубен слишком медленно шёл к штрафной площади, Канте в итоге сам успел накрыть соперника и вернуть мяч своей команде.

39' Джеймс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

38' Чилуэлл со стандарта выполнил заброс к линии вратарской, Саисс выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его на правый фланг.

37' Семеду нарушил правила против Пулишича у своей штрафной площади. Уже совсем опасный стандарт заработал "Челси".

36' Стюарт Атвелл проконсультировался с судьями из комнаты VAR, которые рассматривали эпизод борьбы Жиру с Коди в прошлом эпизоде, было установлено, что защитник "Вулверхэмптона" действовал в рамках правил.

35' Чилуэлл со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на левый угол штрафной, Вернер пробил по воротам, мяч попал в Семеду и улетел в аут.

34' Семеду на левом фланге нарушил правила против Пулишича. "Челси" заработал ещё один неплохой стандарт.

33' Нету вновь разыграл угловой с Марсалом, затем Фернандо с левого фланга выполнил передачу в центр на Семеду, а Нелсон решил пробить по воротам с дальней дистанции, попытка вышла далеко не самой лучшей.

32' Поденсе выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Нету, Силва очень хорошо отыграл по позиции, лишь угловой заработали "волки".

31' Нету со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Зума головой выбил мяч на правый фланг.

30' Н'Голо на своей половине поля нарушил правила против Силвы. "Вулверхэмптон" тщательно готовится к стандарту.

29' Вернер выполнил передачу на ход Жиру по центру, Оливье планировал вернуть мяч Тимо, но под прессингом Саисса и Боли форвард "Челси" его потерял.

28' Нету с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

27' Чилуэлл прошёл вперёд по левому флангу, затем Бен выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Маунт попытался сразу же выполнить прострел в центр штрафной, мяч попал в Боли, а затем его в аут выбил Семеду.

26' Невеш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Менди был на месте.

25' Нету разыграл корнер с Марсалом, затем Фернандо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Челси" пришлось серьёзно постараться, но в итоге они всё же смогли перехватить мяч.

24' Поденсе выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Силву, Фабио в свою очередь сбросил мяч на Нету, а Педру пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Менди в прыжке перевёл мяч на угловой.

23' Угловой у ворот "Вулверхэмптона". Чилуэлл выполнил подачу к линии вратарской, Жиру оторвался от соперников и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

22' Н'Голо с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Пулишич в борьбе с Семеду не смог головой пробить по воротам.

21' Маунт на левом фланге у штрафной площади "Вулверхэмптона" отыгрался с Пулишичем, но затем Мэйсона накрыл Дендонкер, мяч вновь был выбит в аут.

20' Чилуэлл с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Боли оказался первым на мяче и выбил его в аут.

19' Маунт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Вулверхэмптона" легко перехватили мяч при стандарте, а затем "волки" и вовсе чуть не провели опасную контратаку.

18' Пулишич прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Вернер не смог как следует попасть по мячу, но затем на правом углу штрафной площади Хаверц в борьбе с Марсалом смог заработать угловой для своей команды.

17' Маунт выполнил плохую передачу на ход Пулишичу по левому флангу, Кристиан также запоздал с рывком, мяч в итоге улетел в аут.

16' Чилуэлл со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Вулверхэмптона" уверенно отвели угрозу от своих ворот в этой ситуации.

15' Дендонкер в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Жиру. "Челси" заработал довольно неплохой стандарт.

14' Пулишич сместился немного в центр с левого фланга, а после Кристиан выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Жиру, Оливье зацепился за мяч и ушёл к лицевой линии поля, далее форвард "Челси" выполнил прострел во вратарскую, Патрисиу без всякого труда перехватил мяч при игре на выходе.

13' Пулишич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Коди головой выбил мяч подальше от своих ворот.

12' Жиру в центре поля нарушил правила против Боли. Игроки "Вулверхэмптона" довольно быстро разыграли стандарт на этот раз.

11' Локтём в лицо попал Патрисиу Боли, после небольшой паузы защитник "Вулверхэмптона" показал, что с ним всё нормально и он готов играть дальше.

10' С правого фланга последовала подача к линии вратарской на Пулишича, Патрисиу перехватил мяч при игре на выходе, но при этом голкипер "Вулверхэмптона" влетел в Боли.

9' Жиру в центре поля под давлением Коди потерял мяч, затем Конор прошёл вперёд и пробил правый угол ворот с дальней дистанции, мяч ушёл в сторону от цели.

8' Нету на левом фланге смог продавить Зума и выполнить прострел в штрафную площадь, Н'Голо отработал в обороне и перехватил мяч.

7' "Вулверхэмптон" в атаке на старте матча смотрится значительно интереснее, а вот "Челси" пока как-то присматривается к сопернику и чего-то выжидает.

6' Нету с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Саисс головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

5' Семеду при смещении в центр с правого фланга ушёл от Маунта, затем Нелсон отыгрался с Дендонкером и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Силву и ушёл на угловой.

4' Марсал из глубины поля выполнил передачу на ход Нету по левому флангу, Педру прошёл к штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной, Силва удачно подставил ногу, мяч был выбит обратно на левый фланг.

3' Теперь уже Джеймс в центре поля нарушил правила против Нету. Игроки "Вулверхэмптона" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Джеймс из центра поля сразу же выполнил заброс на правый фланг, но мяч полетел слишком сильно для Жиру, Оливье никак не мог обогнать Саисса