  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вулверхэмптон
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Челси
0' 46'
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
5
Марсал
Фернандо
10
Поденсе
Даниэл
17
Силва
Фабио
7
Нету
Педру
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
15
Зума
Курт
6
Силва
Тьяго
21
Чилуэлл
Бен
29
Хаверц
Кай
7
Канте
Н'Голо
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
18
Жиру
Оливье
10
Пулишич
Кристиан
Вулверхэмптон
3-4-3
Челси
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.31
2. Нету Педру 3 0.23
3. Поденсе Даниэл 2 0.15
4. Саисс Ромен 1 0.08
5. Аит-Нури Раян 1 0.08
6. Килман Макс 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.31
2. Зума Курт 4 0.31
3. Абрахам Тэмми 3 0.23
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.23
5. Чилуэлл Бен 2 0.15
6. Зиеш Хаким 1 0.08
7. Маунт Мэйсон 1 0.08
8. Джеймс Рис II 1 0.08
9. Хаверц Кай 1 0.08
10. Жиру Оливье 1 0.08
11. Силва Тьяго 1 0.08
12. Пулишич Кристиан 1 0.08
13. Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Траоре Адама 3 0
3. Невеш Рубен 3 0
4. Коди Конор 2 0
5. Дендонкер Леандер 2 0
6. Силва Фабио 1 0
7. Боли Вийи 1 0
8. Марсал Фернандо 1 0
9. Килман Макс 1 0
Челси
# Игрок      
1. Джеймс Рис II 3 0
2. Кристенсен Андреас 1 1
3. Канте Н'Голо 2 0
4. Аспиликуэта Сесар 1 0
5. Силва Тьяго 1 0
6. Алонсо Маркос 1 0
7. Зума Курт 1 0
8. Зиеш Хаким 1 0
9. Чилуэлл Бен 1 0
10. Маунт Мэйсон 1 0
11. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Челси 4.17% (1) 20.83% (5) 4.17% (1) 16.67% (4) 29.17% (7) 25% (6)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Челси Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси
Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:5 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Челси Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:2 Челси Кубок Челси 6:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Премьер-лига Челси 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер Заявка 12 8 0 4 24 - 15 24
4. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
5. Челси 0:0 Заявка 13 6 5 2 25 - 12 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 13 5 3 5 11 - 16 18
12. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
13. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 12 4 1 7 10 - 15 13
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси 0:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Лестер Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Арсенал Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В составе "Вулверхэмптона" после перерыва произошла замена. Вместо Леандро Дендонкера на поле вышел Оуэн Отасоуи. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает Фрэнк Лэмпард, чтобы "Челси" ещё активнее пошёл в атаку и начал наконец-то бить в створ ворот "Вулверхэмптона", по такой непростой игре важно забить гол первыми, а иначе может повториться ситуация, которая случилась в противостоянии с "Эвертоном". "Вулверхэмптон" умеет хорошо обороняться, а уж если "волки" смогут первыми забить, они наверняка полностью закроются и перейдут на контратакующую игру. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Челси" на выезде играет вничью с "Вулверхэмптоном" 0:0. Пока игроки лондонского клуба смотрятся в атаке конечно же интереснее, "Вулверхэмптон" лишь на старте матча смотрелся неплохо, а затем "волки" стали по большей части играть вторым номером. В целом у нас первый тайм получился далеко не самым ярким, но есть надежда, что во втором тайме команды заиграют активнее и всё же начнут забивать голы. 
  • Штанга
    45'
    Ещё один угловой удалось заработать "Челси". Маунт выполнил подачу к линии вратарской, Зума головой пробил в правый угол ворот, мяч попал в перекладину, а затем уже Жиру не смог подстроиться под отскок и сыграть на добивании. 
  • Угловой
    44'
    Чилуэлл с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Вулверхэмптона" в очередной раз уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте. 
  • 43'
    Пулишич ворвался в штрафную площадь с правого фланга, затем Кристиан полез сразу на трёх соперников, но в итоге он заработал лишь угловой. 
  • 42'
    Джеймс с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Марсалу и улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Поденсе перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Челси", правила были нарушены против Зума. 
  • 40'
    Невеш перехватил мяч на половине поля "Челси" после неудачной передачи Н'Голо вперёд, но Рубен слишком медленно шёл к штрафной площади, Канте в итоге сам успел накрыть соперника и вернуть мяч своей команде. 
  • 39'
    Джеймс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 38'
    Чилуэлл со стандарта выполнил заброс к линии вратарской, Саисс выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Семеду нарушил правила против Пулишича у своей штрафной площади. Уже совсем опасный стандарт заработал "Челси".
  • Видеоповтор
    36'
    Стюарт Атвелл проконсультировался с судьями из комнаты VAR, которые рассматривали эпизод борьбы Жиру с Коди в прошлом эпизоде, было установлено, что защитник "Вулверхэмптона" действовал в рамках правил. 
  • 35'
    Чилуэлл со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на левый угол штрафной, Вернер пробил по воротам, мяч попал в Семеду и улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Семеду на левом фланге нарушил правила против Пулишича. "Челси" заработал ещё один неплохой стандарт. 
  • Угловой
    33'
    Нету вновь разыграл угловой с Марсалом, затем Фернандо с левого фланга выполнил передачу в центр на Семеду, а Нелсон решил пробить по воротам с дальней дистанции, попытка вышла далеко не самой лучшей. 
  • 32'
    Поденсе выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Нету, Силва очень хорошо отыграл по позиции, лишь угловой заработали "волки".  
  • 31'
    Нету со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Зума головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Н'Голо на своей половине поля нарушил правила против Силвы. "Вулверхэмптон" тщательно готовится к стандарту. 
  • 29'
    Вернер выполнил передачу на ход Жиру по центру, Оливье планировал вернуть мяч Тимо, но под прессингом Саисса и Боли форвард "Челси" его потерял. 
  • 28'
    Нету с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 27'
    Чилуэлл прошёл вперёд по левому флангу, затем Бен выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Маунт попытался сразу же выполнить прострел в центр штрафной, мяч попал в Боли, а затем его в аут выбил Семеду. 
  • 26'
    Невеш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Менди был на месте. 
  • Угловой
    25'
    Нету разыграл корнер с Марсалом, затем Фернандо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Челси" пришлось серьёзно постараться, но в итоге они всё же смогли перехватить мяч. 
  • Опасный момент
    24'
    Поденсе выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Силву, Фабио в свою очередь сбросил мяч на Нету, а Педру пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Менди в прыжке перевёл мяч на угловой.  
  • Угловой
    23'
    Угловой у ворот "Вулверхэмптона". Чилуэлл выполнил подачу к линии вратарской, Жиру оторвался от соперников и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 22'
    Н'Голо с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Пулишич в борьбе с Семеду не смог головой пробить по воротам. 
  • 21'
    Маунт на левом фланге у штрафной площади "Вулверхэмптона" отыгрался с Пулишичем, но затем Мэйсона накрыл Дендонкер, мяч вновь был выбит в аут. 
  • 20'
    Чилуэлл с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Боли оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Угловой
    19'
    Маунт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Вулверхэмптона" легко перехватили мяч при стандарте, а затем "волки" и вовсе чуть не провели опасную контратаку. 
  • 18'
    Пулишич прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Вернер не смог как следует попасть по мячу, но затем на правом углу штрафной площади Хаверц в борьбе с Марсалом смог заработать угловой для своей команды. 
  • 17'
    Маунт выполнил плохую передачу на ход Пулишичу по левому флангу, Кристиан также запоздал с рывком, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 16'
    Чилуэлл со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Вулверхэмптона" уверенно отвели угрозу от своих ворот в этой ситуации. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Дендонкер в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Жиру. "Челси" заработал довольно неплохой стандарт. 
  • 14'
    Пулишич сместился немного в центр с левого фланга, а после Кристиан выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Жиру, Оливье зацепился за мяч и ушёл к лицевой линии поля, далее форвард "Челси" выполнил прострел во вратарскую, Патрисиу без всякого труда перехватил мяч при игре на выходе. 
  • 13'
    Пулишич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Коди головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Жиру в центре поля нарушил правила против Боли. Игроки "Вулверхэмптона" довольно быстро разыграли стандарт на этот раз. 
  • Травма, повреждение
    11'
    Локтём в лицо попал Патрисиу Боли, после небольшой паузы защитник "Вулверхэмптона" показал, что с ним всё нормально и он готов играть дальше. 
  • 10'
    С правого фланга последовала подача к линии вратарской на Пулишича, Патрисиу перехватил мяч при игре на выходе, но при этом голкипер "Вулверхэмптона" влетел в Боли. 
  • 9'
    Жиру в центре поля под давлением Коди потерял мяч, затем Конор прошёл вперёд и пробил правый угол ворот с дальней дистанции, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 8'
    Нету на левом фланге смог продавить Зума и выполнить прострел в штрафную площадь, Н'Голо отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • 7'
    "Вулверхэмптон" в атаке на старте матча смотрится значительно интереснее, а вот "Челси" пока как-то присматривается к сопернику и чего-то выжидает. 
  • Угловой
    6'
    Нету с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Саисс головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 5'
    Семеду при смещении в центр с правого фланга ушёл от Маунта, затем Нелсон отыгрался с Дендонкером и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Силву и ушёл на угловой. 
  • 4'
    Марсал из глубины поля выполнил передачу на ход Нету по левому флангу, Педру прошёл к штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной, Силва удачно подставил ногу, мяч был выбит обратно на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Теперь уже Джеймс в центре поля нарушил правила против Нету. Игроки "Вулверхэмптона" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 2'
    Джеймс из центра поля сразу же выполнил заброс на правый фланг, но  мяч полетел слишком сильно для Жиру, Оливье никак не мог обогнать Саисса 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Вулверхэмптон" проиграл последние два матча и наверняка жаждет попытаться набрать в противостоянии с "Челси" хотя бы один балл. Но при этом не будем забывать, что и лондонский клуб совсем недавно проиграл "Эвертону", а поэтому команда Фрэнка Лэмпарда будет также очень мотивирована. 
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.10 2.90 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 2.65 2.01
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 3.86 1.71
  5.45 2.81 1.98

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.24 4.00 1.96 1.90 1.16 5.10 1.03 12.00 1.03 12.00 1.09 7.20 1.08 7.77 1.01 13.50 1.01 12.50 0.00 21.00
9.70 1.06 8.00 1.08 3.15 1.37 2.39 1.59 1.78 2.15 1.39 3.05 1.27 3.84 1.10 7.00 1.09 7.90 1.02 15.50
3.11 1.39 2.22 1.71 1.85 2.03 1.61 2.41 1.37 3.24 1.55 2.54 1.72 2.20 1.54 2.57 1.44 3.00 1.30 3.77 1.11 7.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.03 12.00 1.16 5.10 1.13 6.80
2.83 1.43 1.83 1.97 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.17 5.31 1.47 2.79 1.18 5.10 1.49 2.74 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.33 1.60 1.55 2.33 1.21 4.20
3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.16 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:0 Челси онлайн

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Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Челси

Исход игры
Вулверхэмптон
2.7% (4)
Ничья
10.7% (16)
Челси
86.7% (130)
Тотал 2.5
Больше
67.12% (98)
Меньше
32.88% (48)
Обе команды забьют
Да
73.97% (108)
Нет
26.03% (38)
Популярный счёт
1:2 Челси
50.7% (76)
0:1 Челси
13.3% (20)
0:2 Челси
10.7% (16)
1:1 Ничья
8% (12)
1:3 Челси
6% (9)
2:3 Челси
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:1 Вулверхэмптон
2% (3)
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