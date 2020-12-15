Вулверхэмптон
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Молинью
Челси
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
17
Силва
Фабио
16
Менди
Эдуар
15
Зума
Курт
21
Чилуэлл
Бен
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
18
Жиру
Оливье
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
49 Килман МаксЗащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0.31
|2.
|Нету Педру
|3
|0.23
|3.
|Поденсе Даниэл
|2
|0.15
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.08
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.08
|6.
|Килман Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|4
|0.31
|2.
|Зума Курт
|4
|0.31
|3.
|Абрахам Тэмми
|3
|0.23
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.23
|5.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.15
|6.
|Зиеш Хаким
|1
|0.08
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.08
|8.
|Джеймс Рис II
|1
|0.08
|9.
|Хаверц Кай
|1
|0.08
|10.
|Жиру Оливье
|1
|0.08
|11.
|Силва Тьяго
|1
|0.08
|12.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.08
|13.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.08
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Траоре Адама
|3
|0
|3.
|Невеш Рубен
|3
|0
|4.
|Коди Конор
|2
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|2
|0
|6.
|Силва Фабио
|1
|0
|7.
|Боли Вийи
|1
|0
|8.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|9.
|Килман Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|2.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|3.
|Канте Н'Голо
|2
|0
|4.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|5.
|Силва Тьяго
|1
|0
|6.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|7.
|Зума Курт
|1
|0
|8.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|9.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|10.
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Челси
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|25% (6)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Челси Последние 20 матчей: +11 =6 -3Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси
Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 18
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|24 - 15
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 12
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Эвертон
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|15.
|Арсенал
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 21
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 18
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|14.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|15.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Челси
Исход игры
Вулверхэмптон
2.7% (4)
Ничья
10.7% (16)
Челси
86.7% (130)
Тотал 2.5
Больше
67.12% (98)
Меньше
32.88% (48)
Обе команды забьют
Да
73.97% (108)
Нет
26.03% (38)
Популярный счёт
1:2 Челси
50.7% (76)
0:1 Челси
13.3% (20)
0:2 Челси
10.7% (16)
1:1 Ничья
8% (12)
1:3 Челси
6% (9)
2:3 Челси
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:1 Вулверхэмптон
2% (3)
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