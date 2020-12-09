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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.33
2. Нету Педру 3 0.25
3. Поденсе Даниэл 2 0.17
4. Саисс Ромен 1 0.08
5. Аит-Нури Раян 1 0.08
6. Килман Макс 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.33
2. Зума Курт 4 0.33
3. Абрахам Тэмми 3 0.25
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.25
5. Чилуэлл Бен 2 0.17
6. Зиеш Хаким 1 0.08
7. Маунт Мэйсон 1 0.08
8. Джеймс Рис II 1 0.08
9. Хаверц Кай 1 0.08
10. Жиру Оливье 1 0.08
11. Силва Тьяго 1 0.08
12. Пулишич Кристиан 1 0.08
13. Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Траоре Адама 3 0
3. Невеш Рубен 3 0
4. Коди Конор 2 0
5. Дендонкер Леандер 2 0
6. Силва Фабио 1 0
7. Боли Вийи 1 0
8. Марсал Фернандо 1 0
9. Килман Макс 1 0
Челси
# Игрок      
1. Джеймс Рис II 3 0
2. Кристенсен Андреас 1 1
3. Канте Н'Голо 2 0
4. Аспиликуэта Сесар 1 0
5. Силва Тьяго 1 0
6. Алонсо Маркос 1 0
7. Зума Курт 1 0
8. Зиеш Хаким 1 0
9. Чилуэлл Бен 1 0
10. Маунт Мэйсон 1 0
11. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Челси 4.17% (1) 20.83% (5) 4.17% (1) 16.67% (4) 29.17% (7) 25% (6)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Челси Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси
Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:5 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Челси Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:2 Челси Кубок Челси 6:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Премьер-лига Челси 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
2. Ливерпуль Заявка 11 7 3 1 26 - 17 24
3. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
4. Лестер Заявка 11 7 0 4 21 - 15 21
5. Саутгемптон Заявка 11 6 2 3 21 - 17 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
13. Кристал Пэлас Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
16. Брайтон Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Фулхэм Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 10 1 3 6 5 - 18 6
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 0 1 10 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
8. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
9. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Вулверхэмптон 5.3% (3)
    X 12.3% (7)
    Челси 82.5% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Челси
    5.50
    4.05
    1.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.80 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.90 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 5.50 4.05 1.68
      5.26 4.03 1.70

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.03 8.30 1.05 3.55 1.29 2.70 1.47 2.21 1.71 1.91 1.94 1.50 2.75 1.33 3.40 1.14 5.60 1.11 6.10 1.01 11.00 1.01 12.00 0.00 18.50
    12.50 1.03 10.75 1.05 3.52 1.31 2.69 1.48 1.92 1.98 1.46 2.76 1.32 3.45 1.12 6.30 1.10 7.20 1.02 14.75
    3.66 1.31 2.80 1.49 2.23 1.72 1.93 1.97 1.71 2.25 1.50 2.75 1.34 3.50 1.12 7.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.92 1.88 1.42 2.95 1.13 6.20
    3.26 1.34 2.05 1.77 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
    3.03 1.42 2.48 1.58 1.93 1.95 1.58 2.49 1.42 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
    3.76 1.27 2.48 1.54 1.61 2.32 1.27 3.76 1.17 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Челси

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    5.3% (3)
    Ничья
    12.3% (7)
    Челси
    82.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.07% (40)
    Меньше
    25.93% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    50.9% (29)
    0:2 Челси
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    0:1 Челси
    5.3% (3)
    1:3 Челси
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    2:1 Вулверхэмптон
    3.5% (2)
    2:3 Челси
    3.5% (2)
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