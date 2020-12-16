Нобоа пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Шунин был на месте.

Лесовой и Шиманьски с левого фланга довели мяч до правого угла штрафной площади, где уже Нжи не смог справиться с Нобоа и Миладиновичем.

Лесовой перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Сочи", правила были нарушены против Цаллагова.

Нжи получил мяч у правого угла штрафной площади, затем Клинтон немного прошёл вперёд и низом пробил в ближний угол ворот, Джанаев успел сложиться и намертво поймать мяч.

Терехов с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Ордец в борьбе с Дуганджичем выбил мяч на угловой.

31' Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жоаозиньо в борьбе с Евгеньевым не имел шансов на удар головой по воротам.

30' Варела прошёл вперёд по левому флангу, следом Гильермо выполнил подачу на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и сильно, будет удар от ворот.

29' Моро убежал в штрафную площадь "Сочи" и довольно легко упал на газон в борьбе с защитником, Виталий Мешков показал, что нужно играть дальше.

28' Шиманьски на этот раз с углового выполнил подачу к линии вратарской уже ближе к центру, Варела неплохо выпрыгнул, но удар головой по воротам у него не получился.

27' Шиманьски с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Мевля в борьбе с соперниками выбил мяч на повторный корнер.

26' Нжи с правого фланга убежал в центр штрафной площади, кри этом Клинтон смог обыграть Нобоа и Юсупова, а затем последовал удар под правый угол ворот, мяч также полетел под перекладину, но Джанаев успел среагировать и в прыжке перевести мяч на угловой.

25' Паршивлюк с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мевля головой выбил мяч обратно на правый фланг.

24' Угловой у ворот "Динамо". Жоаозиньо выполнил подачу к линии вратарской, Шунин сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг, подбор был за Нжи.

23' Маргасов сместился немного в центр с правого фланга, при этом впереди открылся совершенно свободный Жоаозиньо, Тимофей заметил своего партнёра по команде и сразу же отдал пас, Жоаозиньо в итоге выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже мяч перехватили Фомин и Ордец.

22' Жоаозиньо на половине поля "Динамо" нарушил правила против Лесового и тем самым не дал гостям быстро развить ответную атаку.

21' Жоаозиньо попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но переиграть Лесового и Варелу бразилец не смог.

20' Шиманьски со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, но с отскоком от газона, Джанаеву пришлось постараться, чтобы намертво поймать его.

19' Миладинович на своей половине поля нарушил правила против Шиманьски. Игроки "Динамо" заработали неплохой стандарт.

18' Цаллагов и Нобоа не поняли друг друга у радиуса штрафной площади "Динамо" при развитии атаки, мяч в итоге был упущен в очередной раз.

17' Жоаозиньо с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для партнёров по команде, да и ждали они преимущественно подачи в центре штрафной, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

16' Нобоа со стандарта пробил под перекладину, мяч полетел в зону Шунина, Антон без лишних нервов перевёл мяч на угловой.

15' Роман Евгеньев на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Терехова. За свой фол центральный защитник "Динамо" получил жёлтую карточку. "Сочи" заработал опасный стандарт.

14' Грулёв в борьбе за мяч с Новосельцевым на половине поля "Сочи" подыграл себе рукой, вновь Виталий Мешков отлично видел момент, сразу же был дан свисток в пользу хозяев поля.

13' В среднем темпе стала проходить игра, "Динамо" по-прежнему больше времени проводит с мячом, но толку от этого уже не особо много.

12' Новосельцев на половине поля "Динамо" нарушил правила против Фомина. Гости не стали торопиться при розыгрыше мяча.

11' Маргасов выполнил передачу на ход Жоаозиньо по правому флангу, Ордец оказался первым на мяче и выбил его в аут.

10' В центр поля перешла игра, начало матча осталось за "Динамо", но игроки "Сочи" постепенно стараются выровнять игру.

9' Шиманьски попытался разогнать атаку через правый фланг, но Себастиана очень быстро накрыли, мяч был выбит в аут.

8' Цаллагов из центра поля выполнил передачу на ход Дуганджичу по центру, пас вышел неудачным, мяч без особого труда перехватил Евгеньев.

7' Виталий Мешков подождал пока судьи из комнаты VAR примут окончательное решение, но в итоге они подтвердили, что офсайд у Грулёва действительно был.

6' Лесовой на этот раз сам убежал на левый угол штрафной площади "Сочи", затем Даниил выполнил прострел в центр штрафной, после рикошета Шиманьски в касание пробил в левый угол ворот, мяч попал в штангу, первым на добивании оказался Грулёв, но Вячеслав оказался в офсайде.

5' Лесовой выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Шиманьски, Себастиан догнал мяч и выполнил прострел к правому углу вратарской, Грулёв не смог завершить момент ударом по воротам.

4' Нжи с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но переиграть Терехова Клинтон не смог, мяч был потерян.

3' Терехов ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем выполнил прострел к линии штрафной площади на Дуганджича, Марко оказался в небольшом офсайде.

2' Фомин в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Виталий Мешков всё видел и дал свисток в пользу "Сочи".