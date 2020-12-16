Сочи
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Фишт
Динамо Москва
16' Желтая карточкаЕвгеньев Роман
23
Мевля
Миха
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
Ход матча
16'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|8 (3)
|0.42
|2.
|Бурмистров Никита
|5
|0.26
|3.
|Полоз Дмитрий
|5 (3)
|0.26
|4.
|Заболотный Антон
|3
|0.16
|5.
|Мевля Миха
|3
|0.16
|6.
|Юсупов Артур
|2
|0.11
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.05
|8.
|Терехов Сергей
|1
|0.05
|9.
|Дуганджич Марко
|1
|0.05
|10.
|Миладинович Иван
|1
|0.05
|11.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|12.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|13.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|14.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|15.
|Руденко Александр Александрович
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|3 (1)
|0.16
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.16
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.16
|4.
|Моро Никола
|2 (1)
|0.11
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.05
|6.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.05
|7.
|Евгеньев Роман
|1
|0.05
|8.
|Рауш Константин
|1
|0.05
|9.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.05
|10.
|Ордец Иван
|1
|0.05
|11.
|Шунич Тони
|1
|0.05
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|13.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.05
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|7
|1
|2.
|Заика Кирилл
|4
|1
|3.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|4.
|Юсупов Артур
|4
|0
|5.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|6.
|Миладинович Иван
|4
|0
|7.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|1
|8.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|9.
|Заболотный Антон
|3
|0
|10.
|Бурмистров Никита
|2
|0
|11.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|12.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|13.
|Дуганджич Марко
|2
|0
|14.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|15.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|16.
|Мевля Миха
|1
|0
|17.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|7
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|5
|1
|3.
|Комличенко Николай
|4
|1
|4.
|Ордец Иван
|5
|0
|5.
|Грулёв Вячеслав
|5
|0
|6.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|7.
|Каборе Шарль
|4
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|9.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|10.
|Фомин Даниил
|3
|0
|11.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|12.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|13.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|14.
|Моро Никола
|2
|0
|15.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|16.
|Слепов Сергей
|2
|0
|17.
|Шунин Антон
|1
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|19.
|Тюкавин Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|Динамо Москва
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|33.33% (8)
|25% (6)
|0
|25% (6)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|40 - 14
|38
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 18
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Ростов
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|23 - 17
|32
|5.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 19
|31
|6.
|Сочи
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|26 - 22
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 22
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|34 - 19
|27
|9.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 25
|27
|10.
|Ахмат
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Химки
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 28
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 22
|20
|13.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 29
|15
|14.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 30
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
|16.
|Ротор
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|8 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|30 - 9
|24
|2.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|3.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Сочи
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|15 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|11.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 9
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Рубин
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 14
|15
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|10.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 19
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ротор
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 19
|2
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи 0:0 Динамо Москва
Исход игры
Сочи
35.9% (55)
Ничья
49% (75)
Динамо Москва
15% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.81% (53)
Меньше
64.19% (95)
Обе команды забьют
Да
81.76% (121)
Нет
18.24% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (69)
2:1 Сочи
20.3% (31)
1:0 Сочи
11.1% (17)
1:2 Динамо Москва
9.8% (15)
0:1 Динамо Москва
3.9% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Сочи
1.3% (2)
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