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Сочи
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Динамо Москва
0'
16' Желтая карточка
Евгеньев Роман
35'
35
Джанаев
Сослан
25
Новосельцев
Иван
23
Мевля
Миха
45
Миладинович
Иван
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
15
Цаллагов
Ибрагим
13
Терехов
Сергей
22
Жоаозиньо
Рамос
6
Юсупов
Артур
17
Дуганджич
Марко
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
2
Варела
Гильермо
8
Моро
Никола
53
Шиманьски
Себастиан
9
Нжи
Клинтон
Муа
74
Фомин
Даниил
19
Лесовой
Даниил
20
Грулёв
Вячеслав
Сочи
3-4-2-1
Динамо Москва
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Евгеньев Роман

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.42
2. Бурмистров Никита 5 0.26
3. Полоз Дмитрий 5 (3) 0.26
4. Заболотный Антон 3 0.16
5. Мевля Миха 3 0.16
6. Юсупов Артур 2 0.11
7. Заика Кирилл 1 0.05
8. Терехов Сергей 1 0.05
9. Дуганджич Марко 1 0.05
10. Миладинович Иван 1 0.05
11. Маргасов Тимофей 0 0
12. Жоаозиньо Рамос 0 0
13. Набиуллин Эльмир 0 0
14. Маммана Эмануэль 0 0
15. Руденко Александр Александрович 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 3 (1) 0.16
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.16
3. Нжи Клинтон Муа 3 0.16
4. Моро Никола 2 (1) 0.11
5. Шиманьски Себастиан 1 0.05
6. Грулёв Вячеслав 1 0.05
7. Евгеньев Роман 1 0.05
8. Рауш Константин 1 0.05
9. Игбун Сильвестр 1 0.05
10. Ордец Иван 1 0.05
11. Шунич Тони 1 0.05
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.05
13. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.05
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 7 1
2. Заика Кирилл 4 1
3. Маргасов Тимофей 5 0
4. Юсупов Артур 4 0
5. Маммана Эмануэль 4 0
6. Миладинович Иван 4 0
7. Цаллагов Ибрагим 2 1
8. Нобоа Кристиан 3 0
9. Заболотный Антон 3 0
10. Бурмистров Никита 2 0
11. Полоз Дмитрий 2 0
12. Набиуллин Эльмир 2 0
13. Дуганджич Марко 2 0
14. Жоаозиньо Рамос 1 0
15. Джанаев Сослан 1 0
16. Мевля Миха 1 0
17. Бахтияров Акмаль 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 7 2
2. Евгеньев Роман 5 1
3. Комличенко Николай 4 1
4. Ордец Иван 5 0
5. Грулёв Вячеслав 5 0
6. Шиманьски Себастиан 5 0
7. Каборе Шарль 4 0
8. Плиев Заурбек 3 0
9. Нжи Клинтон Муа 3 0
10. Фомин Даниил 3 0
11. Скопинцев Дмитрий 1 1
12. Нойштедтер Роман 2 0
13. Филипп Максимилиан 2 0
14. Моро Никола 2 0
15. Лесовой Даниил 2 0
16. Слепов Сергей 2 0
17. Шунин Антон 1 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
19. Тюкавин Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 23.08% (6)
 Динамо Москва 12.5% (3) 4.17% (1) 33.33% (8) 25% (6) 0 25% (6)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи
Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Москва 3:1 Сочи Премьер-лига Сочи 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Сочи Товарищеские матчи Сочи 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи
Динамо Москва 2:3 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
5. Динамо Москва 0:0 Заявка 19 9 4 6 24 - 19 31
6. Сочи 0:0 Заявка 19 8 7 4 26 - 22 31
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула 0:0 Заявка 19 3 6 10 17 - 29 15
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор 0:0 Заявка 19 2 6 11 8 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Сочи 0:0 Заявка 10 5 5 0 15 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор 0:0 Заявка 10 1 2 7 3 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула 0:0 Заявка 10 0 2 8 5 - 19 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 36'
    Терехов с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Ордец в борьбе с Дуганджичем выбил мяч на угловой. 
  • 35'
    Нжи получил мяч у правого угла штрафной площади, затем Клинтон немного прошёл вперёд и низом пробил в ближний угол ворот, Джанаев успел сложиться и намертво поймать мяч. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Лесовой перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Сочи", правила были нарушены против Цаллагова. 
  • 33'
    Лесовой и Шиманьски с левого фланга довели мяч до правого угла штрафной площади, где уже Нжи не смог справиться с Нобоа и Миладиновичем. 
  • 32'
    Нобоа пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Шунин был на месте. 
  • 31'
    Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жоаозиньо в борьбе с Евгеньевым не имел шансов на удар головой по воротам. 
  • 30'
    Варела прошёл вперёд по левому флангу, следом Гильермо выполнил подачу на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и сильно, будет удар от ворот. 
  • Судья
    29'
    Моро убежал в штрафную площадь "Сочи" и довольно легко упал на газон в борьбе с защитником, Виталий Мешков показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    28'
    Шиманьски на этот раз с углового выполнил подачу к линии вратарской уже ближе к центру, Варела неплохо выпрыгнул, но удар головой по воротам у него не получился. 
  • Угловой
    27'
    Шиманьски с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Мевля в борьбе с соперниками выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    26'
    Нжи с правого фланга убежал в центр штрафной площади, кри этом Клинтон смог обыграть Нобоа и Юсупова, а затем последовал удар под правый угол ворот, мяч также полетел под перекладину, но Джанаев успел среагировать и в прыжке перевести мяч на угловой. 
  • 25'
    Паршивлюк с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мевля головой выбил мяч обратно на правый фланг. 
  • Угловой
    24'
    Угловой у ворот "Динамо". Жоаозиньо выполнил подачу к линии вратарской, Шунин сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг, подбор был за Нжи. 
  • 23'
    Маргасов сместился немного в центр с правого фланга, при этом впереди открылся совершенно свободный Жоаозиньо, Тимофей заметил своего партнёра по команде и сразу же отдал пас, Жоаозиньо в итоге выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже мяч перехватили Фомин и Ордец. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Жоаозиньо на половине поля "Динамо" нарушил правила против Лесового и тем самым не дал гостям быстро развить ответную атаку. 
  • 21'
    Жоаозиньо попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но переиграть Лесового и Варелу бразилец не смог. 
  • Опасный момент
    20'
    Шиманьски со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, но с отскоком от газона, Джанаеву пришлось постараться, чтобы намертво поймать его. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Миладинович на своей половине поля нарушил правила против Шиманьски. Игроки "Динамо" заработали неплохой стандарт. 
  • 18'
    Цаллагов и Нобоа не поняли друг друга у радиуса штрафной площади "Динамо" при развитии атаки, мяч в итоге был упущен в очередной раз. 
  • Угловой
    17'
    Жоаозиньо с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для партнёров по команде, да и ждали они преимущественно подачи в центре штрафной, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    16'
    Нобоа со стандарта пробил под перекладину, мяч полетел в зону Шунина, Антон без лишних нервов перевёл мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    15'
    Роман Евгеньев на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Терехова. За свой фол центральный защитник "Динамо" получил жёлтую карточку. "Сочи" заработал опасный стандарт. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Грулёв в борьбе за мяч с Новосельцевым на половине поля "Сочи" подыграл себе рукой, вновь Виталий Мешков отлично видел момент, сразу же был дан свисток в пользу хозяев поля. 
  • 13'
    В среднем темпе стала проходить игра, "Динамо" по-прежнему больше времени проводит с мячом, но толку от этого уже не особо много. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Новосельцев на половине поля "Динамо" нарушил правила против Фомина. Гости не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 11'
    Маргасов выполнил передачу на ход Жоаозиньо по правому флангу, Ордец оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 10'
    В центр поля перешла игра, начало матча осталось за "Динамо", но игроки "Сочи" постепенно стараются выровнять игру. 
  • 9'
    Шиманьски попытался разогнать атаку через правый фланг, но Себастиана очень быстро накрыли, мяч был выбит в аут. 
  • 8'
    Цаллагов из центра поля выполнил передачу на ход Дуганджичу по центру, пас вышел неудачным, мяч без особого труда перехватил Евгеньев. 
  • Видеоповтор
    7'
    Виталий Мешков подождал пока судьи из комнаты VAR примут окончательное решение, но в итоге они подтвердили, что офсайд у Грулёва действительно был. 
  • Офсайд
    6'
    Лесовой на этот раз сам убежал на левый угол штрафной площади "Сочи", затем Даниил выполнил прострел в центр штрафной, после рикошета Шиманьски в касание пробил в левый угол ворот, мяч попал в штангу, первым на добивании оказался Грулёв, но Вячеслав оказался в офсайде. 
  • 5'
    Лесовой выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Шиманьски, Себастиан догнал мяч и выполнил прострел к правому углу вратарской, Грулёв не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 4'
    Нжи с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но переиграть Терехова Клинтон не смог, мяч был потерян. 
  • Офсайд
    3'
    Терехов ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем выполнил прострел к линии штрафной площади на Дуганджича, Марко оказался в небольшом офсайде. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Фомин в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Виталий Мешков всё видел и дал свисток в пользу "Сочи". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная борьба за очки. "Сочи" удалось выйти на победную серию и конечно же команда Владимира Федотова попытается завершить год на мажорной ноте, чтобы обойти московское "Динамо" и занять минимум пятую позицию, а там быть может даже и "Ростов" удастся потеснить с четвёртой позиции. Для "Динамо" задача также особо не меняется, желательно сегодня набрать три очка и надеяться, что "Ростов" в своём матче очки потеряет, чтобы завершить календарный год на четвёртой позиции. 
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Евгеньев Роман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 2.70 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.10 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.20 2.82
  2.89 2.71 2.96

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.06 6.00 1.13 2.80 1.47 2.04 1.83 1.76 2.15 1.59 2.46 1.29 3.85 1.21 4.70 1.05 8.30 1.04 9.00 1.01 16.00 0.00 16.50 0.00 23.00
7.60 1.09 6.00 1.14 2.69 1.48 2.01 1.82 1.60 2.49 1.27 3.84 1.19 4.75 1.06 9.30 1.05 10.25 1.00 20.00
7.80 1.10 4.25 1.23 3.52 1.31 2.40 1.60 1.97 1.89 1.71 2.19 1.45 2.80 1.35 3.27 1.56 2.48 1.40 3.00 1.20 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.31 1.32 3.40 1.08 8.30
2.50 1.53 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
1.69 2.20 1.41 2.91 1.14 5.63 1.10 6.87 1.27 3.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.48 2.46 1.16 4.80
3.15 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
5.40 1.15
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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Прогнозы на матч Сочи 0:0 Динамо Москва

Исход игры
Сочи
35.9% (55)
Ничья
49% (75)
Динамо Москва
15% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.81% (53)
Меньше
64.19% (95)
Обе команды забьют
Да
81.76% (121)
Нет
18.24% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (69)
2:1 Сочи
20.3% (31)
1:0 Сочи
11.1% (17)
1:2 Динамо Москва
9.8% (15)
0:1 Динамо Москва
3.9% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Сочи
1.3% (2)
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