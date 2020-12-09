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Сочи
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.44
2. Бурмистров Никита 5 0.28
3. Полоз Дмитрий 5 (3) 0.28
4. Заболотный Антон 3 0.17
5. Мевля Миха 3 0.17
6. Юсупов Артур 2 0.11
7. Заика Кирилл 1 0.06
8. Терехов Сергей 1 0.06
9. Дуганджич Марко 1 0.06
10. Миладинович Иван 1 0.06
11. Маргасов Тимофей 0 0
12. Жоаозиньо Рамос 0 0
13. Набиуллин Эльмир 0 0
14. Маммана Эмануэль 0 0
15. Руденко Александр Александрович 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 3 (1) 0.17
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.17
3. Нжи Клинтон Муа 3 0.17
4. Моро Никола 2 (1) 0.11
5. Шиманьски Себастиан 1 0.06
6. Грулёв Вячеслав 1 0.06
7. Евгеньев Роман 1 0.06
8. Рауш Константин 1 0.06
9. Игбун Сильвестр 1 0.06
10. Ордец Иван 1 0.06
11. Шунич Тони 1 0.06
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.06
13. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.06
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 7 1
2. Заика Кирилл 4 1
3. Маргасов Тимофей 5 0
4. Юсупов Артур 4 0
5. Маммана Эмануэль 4 0
6. Миладинович Иван 4 0
7. Цаллагов Ибрагим 2 1
8. Нобоа Кристиан 3 0
9. Заболотный Антон 3 0
10. Бурмистров Никита 2 0
11. Полоз Дмитрий 2 0
12. Набиуллин Эльмир 2 0
13. Дуганджич Марко 2 0
14. Жоаозиньо Рамос 1 0
15. Джанаев Сослан 1 0
16. Мевля Миха 1 0
17. Бахтияров Акмаль 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 7 2
2. Комличенко Николай 4 1
3. Евгеньев Роман 4 1
4. Ордец Иван 5 0
5. Грулёв Вячеслав 5 0
6. Шиманьски Себастиан 5 0
7. Каборе Шарль 4 0
8. Плиев Заурбек 3 0
9. Нжи Клинтон Муа 3 0
10. Фомин Даниил 3 0
11. Скопинцев Дмитрий 1 1
12. Нойштедтер Роман 2 0
13. Филипп Максимилиан 2 0
14. Моро Никола 2 0
15. Лесовой Даниил 2 0
16. Слепов Сергей 2 0
17. Шунин Антон 1 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
19. Тюкавин Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 23.08% (6)
 Динамо Москва 12.5% (3) 4.17% (1) 33.33% (8) 25% (6) 0 25% (6)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи
Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Москва 3:1 Сочи Премьер-лига Сочи 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Сочи Товарищеские матчи Сочи 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи
Динамо Москва 2:3 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
5. Динамо Москва Заявка 18 9 3 6 24 - 19 30
6. Сочи Заявка 18 8 6 4 26 - 22 30
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Сочи Заявка 9 5 4 0 15 - 8 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Сочи 29.3% (17)
    X 50% (29)
    Динамо Москва 20.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Динамо Москва
    3.00
    3.22
    2.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.20 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.20 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.22 2.65
      2.89 3.17 2.66

    Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.06 6.30 1.12 2.75 1.45 2.11 1.78 1.79 2.10 1.62 2.40 1.28 3.65 1.21 4.50 1.06 7.90 1.05 8.60 1.01 15.50 0.00 23.00 0.00 23.00
    7.90 1.09 6.20 1.13 2.76 1.46 2.05 1.79 1.63 2.42 1.29 3.68 1.21 4.55 1.07 8.70 1.06 9.60 1.00 19.00
    2.85 1.44 2.47 1.56 2.10 1.77 1.77 2.10 1.59 2.42 1.20 4.72
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.63 2.28 1.29 3.45 1.08 8.60
    2.53 1.52 1.65 2.24 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
    2.57 1.53 2.11 1.77 1.63 2.33 1.41 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.65 1.49 2.48 1.17 4.60
    3.20 1.35 2.12 1.72 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.27
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    Прогнозы на матч Сочи - Динамо Москва

    Исход игры
    Сочи
    29.3% (17)
    Ничья
    50% (29)
    Динамо Москва
    20.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (19)
    Меньше
    65.45% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (45)
    Нет
    18.18% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.8% (26)
    2:1 Сочи
    15.5% (9)
    1:2 Динамо Москва
    13.8% (8)
    1:0 Сочи
    8.6% (5)
    0:1 Динамо Москва
    5.2% (3)
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